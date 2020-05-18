一次搜羅全亞洲的咖哩美味！富有職人精神的「墨魚廚房」

座落在雲林縣虎尾科技大學旁的墨魚廚房，亮白外牆搭配鮮紅招牌在正午豔陽下很是搶眼，開闊透明的店面設計，讓人一眼看得到料理台的情形，也十分親近路過民眾。

擁有多年豐富餐飲經驗的老闆Rocky，曾在知名日式與美式餐廳擔任主廚及美食顧問，後來選擇回到故鄉虎尾開店，期望用料理回饋鄉親，在料理的訂定價格上也是相當親民。

走進店內，牆上裝潢透露出老闆的喜好，由經典電影、也有各地寄來的明信片，顯現出老闆的興趣與交友廣闊。菜單上食材皆與在地小農合作，像是米飯來自西螺、肉品與蔬果食材也都取於雲林各鄉鎮，堅持使用食物的原型再加以料理製作，完全不用加工產品，為顧客的健康把關。言談中透露出老闆Rocky對餐點的講究，認真程度可媲美星級主廚，其職人精神完全展現在料理上。

▲黑板上寫著新上市的品項，搭配旁邊的紅花十分搶眼。

▲店內牆面大量的刷白，給人明亮潔淨的感受。

▲牆上各國明信片透露著老闆的好人緣。

▲窗邊的兩人座位區再加上有趣的壁貼，是很可愛的角落。

獨門配方儼然香料共和國！透過香氣譜出異國風情

熱愛研究香料的Rocky，認為除了食材本身的滋味、加上香辛料可以更加豐富食物的層次，讓顧客在接觸到料理第一眼除了配色上的感受，隨之而來的香氣也是重點。

因此菜單上的咖哩並非只用現成的市售咖哩塊，而是精心挑選各種香料層層疊加，譜出真材實料、風味獨特的咖哩醬，將全亞洲的咖哩代表一次搜羅。

▲製作咖哩得用上許多材料

其中日式咖哩就用上了薑黃、胡荽子、香葉、豆蔻、胡椒、小茴香、丁香、肉桂等等十多種，因此在味道的呈現上十分清爽順口而不容易膩，適合想品嚐咖哩香氣卻不吃辣的民眾；綠咖哩則有椰奶、香茅、檸檬葉、南薑、薑黃等香料，多了泰式奶香讓口味更加溫潤，僅稍微辛口但不過辣。

▲菜單上有甜咖哩、綠咖哩、辣咖哩及奶油醬等四種類型

辣咖哩則用了不同種類的紅椒粉及蒜頭、薑黃、肉桂、香葉、小茴香、豆蔻等溫補財料，讓人吃起來在一入口並不過度刺激味蕾，而是先嚐到香料的濃厚氣味，辣勁才隨之而來。若不想吃咖哩的顧客還有奶油白醬可供選擇，每一口都吃得到濃郁奶香。

▲酥炸去骨雞排咖哩飯，連去骨也都是手工處理，不用加工冷凍食品

▲8oz火烤牛排咖哩飯

▲主廚墨魚咖哩飯

▲創意擺盤的德式香腸。

而喜愛香料的老闆更親自到四川尋找美味的辣椒，並自行研發出川味二荊條手作辣椒蘸料，也受到民眾的喜愛，訂單滿載。

▲二荊條青花椒香辣蘸料

火烤真功夫！遠洋墨魚與肋眼牛排是當家主菜

由遠洋漁船打撈回來的墨魚，經急速冷凍後直送回來，因此仍能保有最新鮮的品質。炭烤過後的墨魚多了一份煙燻味，第一口咬下去給人感覺肉質鮮美Q彈，再沾一點特製BBQ醬，在味覺感受上相當滿足。

而選用USDA Choice等級的12oz火烤紐約客肋眼牛排，光是觀看大火中來回油煎的過程即相當過癮，感覺牛排每一面都被烤得很徹底，香脆表面下包裹著五至七分熟的粉紅嫩肉，留住牛排的最佳賞味度。

▲12oz火烤美國肋眼牛排

炸物三角骨的尺寸則比一般要來得大，一口咬下去，酥脆外皮與軟嫩肉質的口感兼具，不愧是雞隻最常活動的肌肉部位。

▲三角骨

兼具日式與美式料理的墨魚廚房，只需百元消費即可享受到職人料理，無疑是老饕們會回訪多次的最佳選擇。

【CurryTaco&PasTaco墨魚廚房】

電話：(05)636-6505

地址：雲林縣虎尾鎮文化路53號

停車資訊：路邊停車

營業時間：11:30-14:00、17:30-20:00 (不固定店休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3c4PErY





想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」