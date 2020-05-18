快訊

十年特色就此消失？ 台鐵擬不再開放民眾坐北車大廳地板

一次搜羅全亞洲的咖哩美味！富有職人精神的「墨魚廚房」

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

座落在雲林縣虎尾科技大學旁的墨魚廚房，亮白外牆搭配鮮紅招牌在正午豔陽下很是搶眼，開闊透明的店面設計，讓人一眼看得到料理台的情形，也十分親近路過民眾。

擁有多年豐富餐飲經驗的老闆Rocky，曾在知名日式與美式餐廳擔任主廚及美食顧問，後來選擇回到故鄉虎尾開店，期望用料理回饋鄉親，在料理的訂定價格上也是相當親民。

走進店內，牆上裝潢透露出老闆的喜好，由經典電影、也有各地寄來的明信片，顯現出老闆的興趣與交友廣闊。菜單上食材皆與在地小農合作，像是米飯來自西螺、肉品與蔬果食材也都取於雲林各鄉鎮，堅持使用食物的原型再加以料理製作，完全不用加工產品，為顧客的健康把關。言談中透露出老闆Rocky對餐點的講究，認真程度可媲美星級主廚，其職人精神完全展現在料理上。

▲黑板上寫著新上市的品項，搭配旁邊的紅花十分搶眼。
▲黑板上寫著新上市的品項，搭配旁邊的紅花十分搶眼。

▲店內牆面大量的刷白，給人明亮潔淨的感受。
▲店內牆面大量的刷白，給人明亮潔淨的感受。

▲牆上各國明信片透露著老闆的好人緣。
▲牆上各國明信片透露著老闆的好人緣。

▲窗邊的兩人座位區再加上有趣的壁貼，是很可愛的角落。
▲窗邊的兩人座位區再加上有趣的壁貼，是很可愛的角落。

獨門配方儼然香料共和國！透過香氣譜出異國風情

熱愛研究香料的Rocky，認為除了食材本身的滋味、加上香辛料可以更加豐富食物的層次，讓顧客在接觸到料理第一眼除了配色上的感受，隨之而來的香氣也是重點。

因此菜單上的咖哩並非只用現成的市售咖哩塊，而是精心挑選各種香料層層疊加，譜出真材實料、風味獨特的咖哩醬，將全亞洲的咖哩代表一次搜羅。

▲製作咖哩得用上許多材料
▲製作咖哩得用上許多材料

其中日式咖哩就用上了薑黃、胡荽子、香葉、豆蔻、胡椒、小茴香、丁香、肉桂等等十多種，因此在味道的呈現上十分清爽順口而不容易膩，適合想品嚐咖哩香氣卻不吃辣的民眾；綠咖哩則有椰奶、香茅、檸檬葉、南薑、薑黃等香料，多了泰式奶香讓口味更加溫潤，僅稍微辛口但不過辣。

▲菜單上有甜咖哩、綠咖哩、辣咖哩及奶油醬等四種類型
▲菜單上有甜咖哩、綠咖哩、辣咖哩及奶油醬等四種類型

辣咖哩則用了不同種類的紅椒粉及蒜頭、薑黃、肉桂、香葉、小茴香、豆蔻等溫補財料，讓人吃起來在一入口並不過度刺激味蕾，而是先嚐到香料的濃厚氣味，辣勁才隨之而來。若不想吃咖哩的顧客還有奶油白醬可供選擇，每一口都吃得到濃郁奶香。

▲酥炸去骨雞排咖哩飯，連去骨也都是手工處理，不用加工冷凍食品
▲酥炸去骨雞排咖哩飯，連去骨也都是手工處理，不用加工冷凍食品

▲8oz火烤牛排咖哩飯
▲8oz火烤牛排咖哩飯

▲主廚墨魚咖哩飯
▲主廚墨魚咖哩飯

▲創意擺盤的德式香腸。
▲創意擺盤的德式香腸。

而喜愛香料的老闆更親自到四川尋找美味的辣椒，並自行研發出川味二荊條手作辣椒蘸料，也受到民眾的喜愛，訂單滿載。

▲二荊條青花椒香辣蘸料
▲二荊條青花椒香辣蘸料

火烤真功夫！遠洋墨魚與肋眼牛排是當家主菜

由遠洋漁船打撈回來的墨魚，經急速冷凍後直送回來，因此仍能保有最新鮮的品質。炭烤過後的墨魚多了一份煙燻味，第一口咬下去給人感覺肉質鮮美Q彈，再沾一點特製BBQ醬，在味覺感受上相當滿足。

而選用USDA Choice等級的12oz火烤紐約客肋眼牛排，光是觀看大火中來回油煎的過程即相當過癮，感覺牛排每一面都被烤得很徹底，香脆表面下包裹著五至七分熟的粉紅嫩肉，留住牛排的最佳賞味度。

▲12oz火烤美國肋眼牛排
▲12oz火烤美國肋眼牛排

炸物三角骨的尺寸則比一般要來得大，一口咬下去，酥脆外皮與軟嫩肉質的口感兼具，不愧是雞隻最常活動的肌肉部位。

▲三角骨
▲三角骨

兼具日式與美式料理的墨魚廚房，只需百元消費即可享受到職人料理，無疑是老饕們會回訪多次的最佳選擇。

【CurryTaco&PasTaco墨魚廚房】

電話：(05)636-6505

地址：雲林縣虎尾鎮文化路53號

停車資訊：路邊停車

營業時間：11:30-14:00、17:30-20:00 (不固定店休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3c4PErY


想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖哩 牛排 炸物

延伸閱讀

買2大送2小、防疫人員免費！星球工坊2款爆米花超夠味

煮咖哩還能加什麼變更好吃？ 內行網友推這3種：試過回不去

台南梅嶺新特色美食 乾炒薑黃雞創始店美味有密訣

南方好食尚／乾炒薑黃雞 梅嶺特色美食

相關新聞

夢幻黃金美景！台南最新自然系打卡亮點，「西部最美夕陽」在七股遊客中心

由雲嘉南濱海國家風景管理處主辦的「七股遊客中心自然生態展」，隨著遊客中心的正式營運開展了！此展覽以臺南七股地區的生態人文為主要展示內容，結合了多媒體設施、動態體驗、情境布置、藝術品和攝影作品展示等等豐富有趣的內容，呈現出七股地區豐饒的生態風貌，歡迎不管是臺南居民們、亦或外地的遊客，一起來認識七股的美好！

一次搜羅全亞洲的咖哩美味！富有職人精神的「墨魚廚房」

擁有多年餐飲經驗的老闆Rocky，曾在知名日式與美式餐廳擔任主廚及美食顧問，後來選擇回到故鄉虎尾開店，期望用料理回饋鄉親，在料理的訂定價格上也是相當親民。

站上雲林「彩虹拱橋」賞無敵視野！全台首座最大寺廟主題公園，73個景點免門票

雲林幾年前爆紅的迷宮秘境「五年千歲公園」，近期已整修完畢，現在去絕對不會撲空囉！作為全台首座最大寺廟主題公園，佔地達2公頃，除了人氣必拍的「夢幻彩虹拱橋」，更設有73個關卡，任大家免費暢玩！

連台南人都覺得太甜的店？老饕狂點這幾間 丹丹也在內

南部的食物口味偏甜，北部人去南部吃東西難免會不習慣。然而有些食物，就連台南人也承認真的太甜，有網友就在PTT上問，以熱食、正餐為主「有沒有連臺南人都覺得太甜的店」？原PO自己則先點名「南區三官路上一家魚羹」。

一天只賣四小時！「台南最強排骨酥」兵仔市場美食 三十年老店限量販售

udn走跳美食／台南吃貨愛吃輝 還記得上次我分享一間我認為全台南最強的排骨酥嗎？最近粉向我回饋，他們最近終於在台南市區開分店了！本店持續由媽媽掌廚，分店則是一直在一旁幫助老媽炸排骨酥的漂亮女兒。

根本仙境！台南親子農場「360度發呆亭」超紓壓，山頂還有無邊際泳池可戲水

台南旅遊景點眾多，像是赤崁樓、安平古堡、奇美博物館或是台南孔廟，都是遊客來台南必訪的人氣景點之一。不過這回要介紹位在台南東山區的「仙湖休閒農場」，佔地超過50公頃，佈滿綠地與各式農場規劃設施，像是無邊際泳池、360度景觀台與特色住宿還有咖啡廳，入場門票僅100元，還可全額折抵消費喔！

影／純手工「MIT帆布包」　許阿嬤一針一線縫出台灣味

裁縫車喀噠喀噠作響，92歲阿嬤許陳燕戴起老花眼鏡眼明手快地將帆布包壓出折線，爸爸釘五金、做品管，孫子忙著招呼客人、接訂單，這是台南合成帆布行熱鬧的日常。

麵用臉盆裝三人吃不完！台南東區三十年老店，長榮中學學生怒推的銅板美食

udn走跳美食／台南吃貨愛吃輝 這間位於東寧路的巷子內的三十年老店，一直以來都是長榮中學師生以及附近金融業上班族的最愛，絕對是台南東區cp值最高的台南銅板美食，這裡的價格每一樣所販售的商品都不超

超吸睛！ 四季花朵、繽紛花窗壽司　嘉義「花樂食堂」打破日本料理的想像

udn走跳美食／華少甫 我去完麥麵Mai Mian體驗一日做麵工作人員後，肚子有點餓了，我聽從老闆的建議，跑到興中市場旁、同樣有進他們家的麵的花樂食堂，去試試看這家日式小店，不試不知道，一

超綿密豆花冰淇淋！「品安豆花」10種湯水任你選　嘉義東區美食防疫超到位

udn走跳美食／華少甫 去年百大品牌榜上有名的品安豆花，外表沒有沒有現代化的裝潢，在簡單樸實透出濃厚的古早味，我跟老闆先前就認識了，這次來到嘉義玩，就是希望在疫情險峻的環境下，來捧場一下，

超Chill的午後！4+1間台南推薦「老屋甜點咖啡廳」 藏在日式木造建築裡的美食

台南的巷弄內總是藏著驚喜等待被尋覓，那你有多久沒有暫時放下緊湊的日子，找一個讓自己紓壓的方式好好沉澱了呢。我喜歡漫無目的的探索，在街巷裡穿梭，發掘平日裡不曾注意的美好而新奇的小事。帶你一同窺探不隨波逐流的台南風情，有日式風老房設計的錫鼓、有台南人也好愛的他她、有自家住宅停車位改建的簡約風Kizuna Cafe、還有老屋診所改造的新氣息小房子咖啡等，以下這幾間咖啡廳，都能讓你慵懶而自在的發呆放空、很Chill的度過整個週末午後。

「神隱少女」在台現蹤！台南民宿打造宮崎駿動畫場景　巨大湯婆婆公仔必拍

「神隱少女」動畫卡通電影，一直是知名動畫大師宮崎駿嘔心瀝血之作，在台灣也受到非常多大朋友小朋友的喜愛。這回「微風山谷民宿」特地打造猶如神隱少女湯屋外觀的奢華場景，再搭配守在屋前的巨大湯婆婆公仔，彷彿熱烈迎賓各位前來住宿的遊客，如此美輪美奐擬真的景緻，吸引不少遊客一探究竟狂拍美照。

熱門新聞

站上雲林「彩虹拱橋」賞無敵視野！全台首座最大寺廟主題公園，73個景點免門票

在嘉體驗韓劇美景！嘉義縣5月下旬迎接「黃金雨」 徜徉金色夢幻大道

夢幻黃金美景！台南最新自然系打卡亮點，「西部最美夕陽」在七股遊客中心

一次搜羅全亞洲的咖哩美味！富有職人精神的「墨魚廚房」

2天1夜「閨密輕旅行」推薦！新店景點+美食、烏來住宿都有，照著出遊免煩惱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。