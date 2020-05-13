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根本仙境！台南親子農場「360度發呆亭」超紓壓，山頂還有無邊際泳池可戲水

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
仙湖休閒農場打造360度景觀台，彷彿凌駕且坐擁整個山景。 圖／仙湖休閒農場臉書粉專
仙湖休閒農場打造360度景觀台，彷彿凌駕且坐擁整個山景。 圖／仙湖休閒農場臉書粉專

台南旅遊景點眾多，像是赤崁樓、安平古堡、奇美博物館或是台南孔廟，都是遊客來台南必訪的人氣景點之一。不過這回要介紹位在台南東山區的「仙湖休閒農場」，佔地超過50公頃，佈滿綠地與各式農場規劃設施，像是無邊際泳池、360度景觀台與特色住宿還有咖啡廳，入場門票僅100元，還可全額折抵消費喔！

無邊際泳池，採用山泉水供民眾戲水。 圖／仙湖休閒農場臉書粉專
無邊際泳池，採用山泉水供民眾戲水。 圖／仙湖休閒農場臉書粉專

位於台南市東山區南勢里的仙湖休閒農場，是靠近嘉南平原的淺山區，由創辦人吳森富先生一手精心打造而成。原為農作世家的吳先生，因為體悟孕育農作土地與人共存的連結，決定開放與旅客分享，耗費許多時間打造農場休閒區，採用獨棟木屋環山而建，還規劃360度景觀餐廳與超海派無邊際泳池，採用山泉可供親子戲水，並飼養一些小動物如兔子、鴨與小豬等，增添農場共生的自然氛圍。除此之外，秉持農家人的堅韌與樸素精神，還有農作像是荔枝、龍眼、椪柑與柳丁，並加工作為餐廳原料或農產商品供遊客購買。

360度景觀台，放眼望去，會被整片山景震懾。 圖／仙湖休閒農場臉書粉專
360度景觀台，放眼望去，會被整片山景震懾。 圖／仙湖休閒農場臉書粉專
暖陽搭配豪邁的山景，美不勝收。 圖／仙湖休閒農場臉書粉專
暖陽搭配豪邁的山景，美不勝收。 圖／仙湖休閒農場臉書粉專

仙湖農場也經常舉辦各種「一日農夫」活動，讓大朋友小朋友能體驗農夫生活，去感受「自給自足」簡樸的原始生活，甚至還可以親自品嚐農場新鮮的水果與蔬菜，感受遠離塵囂的氛圍。另外農場也規劃「迎山旅宿」，每間房間以9個桂圓文化相關的字詞作為命名依據。綜上所述，農場規劃相當完善，讓遊客能根據自己的時間安排，來場大自然農場體驗的洗禮旅程。

農場內各式設施，還有一日農夫體驗活動。 圖／仙湖休閒農場臉書粉專
農場內各式設施，還有一日農夫體驗活動。 圖／仙湖休閒農場臉書粉專

晚霞的夕陽，令人陶醉。 圖／仙湖休閒農場臉書粉專
晚霞的夕陽，令人陶醉。 圖／仙湖休閒農場臉書粉專

仙湖休閒農場

地址：台南市東山區南勢里賀老寮一鄰6-2號

電話：06-6863635

資訊：門票費用100元，可折抵用餐、咖啡吧台及農產品

官網：http://www.senwho.com/

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