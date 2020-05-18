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十年特色就此消失？ 台鐵擬不再開放民眾坐北車大廳地板

夢幻黃金美景！台南最新自然系打卡亮點，「西部最美夕陽」在七股遊客中心

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

圖文 / 七股遊客中心

七股遊客中心開展啦！熱搜景點再添打卡美景

七股遊客中心正式開展

由雲嘉南濱海國家風景管理處主辦的「七股遊客中心自然生態展」，隨著遊客中心的正式營運開展了！此展覽以臺南七股地區的生態人文為主要展示內容，結合了多媒體設施、動態體驗、情境布置、藝術品和攝影作品展示等等豐富有趣的內容，呈現出七股地區豐饒的生態風貌，歡迎不管是臺南居民們、亦或外地的遊客，一起來認識七股的美好！

自然生態展覽

「七股遊客中心自然生態展」介紹了七股地區的特殊地形、豐富物種、以及相關產業。進入展區，首先能看到由大家對於七股的印象關鍵詞組成的立體七股意象地圖，相當吸睛，緊接著一片繽紛的紅樹林多媒體互動區立刻吸引眼球，動手撥開吊掛的枝幹，就能找尋住在此地的可愛生物！

雲嘉南鳥類攝影牆

走出紅樹林區，映入眼簾的夕日潟湖景觀令人驚嘆，絢麗的美景映照著湖面、栩栩如生的飛鳥群伴隨著光影效果顯得壯觀無比，走進其中，隨手拍都讓人愛不釋手。不僅如此，還可以看到知名紙雕藝術家廖麗華老師特別創作的七股溼地特色鳥類作品，以及由12位生態攝影師提供，雲嘉南地區美麗的鳥類作品組成的攝影牆，除此之外，展區內還藏有許多驚喜，等待著觀展民眾前來發現！

七股遊客中心建築線條俐落

七股遊客中心，灰白色的建築外觀及簡單俐落的線條，以河堤、鹽山為設計要點，打造出具有當地意象的特色建築，自2017年取得使用執照後，便吸引許多遊客特地到此拍照，更成為Instagram打卡的熱門地點，而在七股遊客中心一旁，就是知名景點七股鹽山及臺灣鹽博物館，雲嘉南濱海國家風景管理處致力於將其串聯，打造七股觀光產業的新聚落，吸引民眾到此暢遊，體驗一場深度七股之旅。

地址：臺南市七股區塩埕里塩埕102-8號

電話：06-7801751

營業時間：09:00-17:30

延伸閱讀>>2020台南「自然系」美景大補帖，帶你看台南最美的視野！

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美景 展覽 紅樹林

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