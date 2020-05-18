夢幻黃金美景！台南最新自然系打卡亮點，「西部最美夕陽」在七股遊客中心

台南的巷弄內總是藏著驚喜等待被尋覓，那你有多久沒有暫時放下緊湊的日子，找一個讓自己紓壓的方式好好沉澱了呢。我喜歡漫無目的的探索，在街巷裡穿梭，發掘平日裡不曾注意的美好而新奇的小事。帶你一同窺探不隨波逐流的台南風情，有日式風老房設計的錫鼓、有台南人也好愛的他她、有自家住宅停車位改建的簡約風Kizuna Cafe、還有老屋診所改造的新氣息小房子咖啡等，以下這幾間咖啡廳，都能讓你慵懶而自在的發呆放空、很Chill的度過整個週末午後。

2020-05-09 11:01