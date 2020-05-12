影／純手工「MIT帆布包」　許阿嬤一針一線縫出台灣味

【圖／文：行遍天下】

裁縫車喀噠喀噠作響，92歲阿嬤許陳燕戴起老花眼鏡眼明手快地將帆布包壓出折線，爸爸釘五金、做品管，孫子忙著招呼客人、接訂單，這是台南合成帆布行熱鬧的日常。「除了棉花原料，我們的帆布包從裡到外全部都是MIT！」第三代小老闆許晉嘉自豪表示。這家逾50年的老字號，靠著阿嬤的雙手，以及一針一線將祖孫三代情密密穿引在一起，並縫製出了最台灣味的帆布包。

雖然年事已高，但奶奶工作起來可一點都不馬虎。

合成帆布行打拼的許家三代。





一針一線台灣味

合成帆布行

地址｜台南市中西區中山路45號

電話｜06-222-4477

時間｜9:00∼21:00(六、日至19:00)

網址：onebag.com.tw





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