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影／純手工「MIT帆布包」 許阿嬤一針一線縫出台灣味
【圖／文：行遍天下】
裁縫車喀噠喀噠作響，92歲阿嬤許陳燕戴起老花眼鏡眼明手快地將帆布包壓出折線，爸爸釘五金、做品管，孫子忙著招呼客人、接訂單，這是台南合成帆布行熱鬧的日常。「除了棉花原料，我們的帆布包從裡到外全部都是MIT！」第三代小老闆許晉嘉自豪表示。這家逾50年的老字號，靠著阿嬤的雙手，以及一針一線將祖孫三代情密密穿引在一起，並縫製出了最台灣味的帆布包。
一針一線台灣味
合成帆布行
地址｜台南市中西區中山路45號
電話｜06-222-4477
時間｜9:00∼21:00(六、日至19:00)
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