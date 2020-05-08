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「神隱少女」在台現蹤！台南民宿打造宮崎駿動畫場景　巨大湯婆婆公仔必拍

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
神隱少女湯屋在台南微風山谷民宿神複製。 圖／IG網友張辰瑋授權 圖／台南微風山谷民宿
神隱少女湯屋在台南微風山谷民宿神複製。 圖／IG網友張辰瑋授權 圖／台南微風山谷民宿

「神隱少女」動畫卡通電影，一直是知名動畫大師宮崎駿嘔心瀝血之作，在台灣也受到非常多大朋友小朋友的喜愛。這回「微風山谷民宿」特地打造猶如神隱少女湯屋外觀的奢華場景，再搭配守在屋前的巨大湯婆婆公仔，彷彿熱烈迎賓各位前來住宿的遊客，如此美輪美奐擬真的景緻，吸引不少遊客一探究竟狂拍美照。

湯婆婆現身台南囉。 圖／IG網友張辰瑋授權
湯婆婆現身台南囉。 圖／IG網友張辰瑋授權

微風山谷民宿其實是位在台南市南化區，是一個周遭擁有台灣獼猴保護區、玉山寶光聖堂、曾文水庫與梅嶺等風景區的日式民宿，木屋內採用高級原木打造，有分為兩人、四人與通鋪（六人）房型，由於位置絕佳，採光非常好，融合農莊綠地與各式可愛雕像（兔子與鳥等）使人非常放鬆，宛如跟隨著神隱少女千尋的腳步，一同踏上未知新奇的探險，去感受多樣清新融合大自然的氛圍。

民宿內採原木打造出日式傳統風格。 圖／台南微風山谷民宿
民宿內採原木打造出日式傳統風格。 圖／台南微風山谷民宿

還有巨大兔子雕像。 圖／IG網友張辰瑋授權
還有巨大兔子雕像。 圖／IG網友張辰瑋授權

由於民宿老闆非常在意遊客的住宿品質，若無住宿的意願，只能在門口與湯婆婆合照，以不打擾住宿遊客為優先，因此，想要體驗完整「神隱少女」之旅的遊客，建議可前往官網或電話預約住宿喔！

微風山谷民宿周遭綠地盎然，很適合休憩旅遊。 圖／IG網友陽光旅攝授權
微風山谷民宿周遭綠地盎然，很適合休憩旅遊。 圖／IG網友陽光旅攝授權

台南微風山谷民宿

地址：台南市南化區北平里72-1號

電話：06-5774168 或 0972-245176

民宿內採農莊設計，非常舒服。 圖／IG網友張辰瑋授權
民宿內採農莊設計，非常舒服。 圖／IG網友張辰瑋授權

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