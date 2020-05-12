麵用臉盆裝三人吃不完！台南東區三十年老店，長榮中學學生怒推的銅板美食

這間位於東寧路的巷子內的三十年老店，一直以來都是長榮中學師生以及附近金融業上班族的最愛，絕對是台南東區cp值最高的台南銅板美食，這裡的價格每一樣所販售的商品都不超過五十元，真的是貨真價實的銅板美食。但其實這裡最大的特色就是闆娘獨厚的嗓門，看似很兇，但每一句都是關心的話語，就如同眷村的大媽一樣，話語間都是溫暖。

招牌真的沒有特別明顯，所以可能要稍微看一下。

內用區不大，所以要內用的話可能會稍微擠一點。

滷味自己夾

胖媽媽小吃菜單

不免俗來一張大合照吧

粿仔條 NT$30

這裡粿仔條真的不錯餒，吃起來QQ的，又不會難以咀嚼，肉燥也滿入味在粿條裡面，不會吃起來沒味道。

咖哩蛋炒飯 NT$40

對於一個學生來說，如果只是想吃飽而已，那點這個炒飯是真的不錯，也不需要加料，這樣可以吃得很飽又便宜，而且說實話，闆娘炒飯功夫真的不錯，炒的粒粒分明的。

今日滷味 NT$45

水餃 NT$40(一份15顆)

水餃不是非常大顆，但是吃起來卻滿扎實的，一份吃起來其實是可以吃飽的。

燙青菜 NT$20

燙青菜真的超便宜，而且分量超級多，基本上都是當季的蔬菜，除了便宜之外，也會比較好吃。

餛飩湯 NT$20

餛飩數量滿多的耶，不是便宜就少少的，一碗也有六顆餛飩，CP值真的很高。

乾麵大 NT$35+5元的麵

基本上這裡的麻醬還滿濃郁的，肉燥本身偏甜，分量真的非常多，三個人吃還吃不完。

如果是加10元的麵，胖媽媽就會拿臉盆大小的鐵碗給你裝，真的超級誇張的啦！

胖媽媽小吃

台南市東區東寧路134巷27號號

電話：06 236 8398

時間：1100-1415，1630-2030(六、一公休)

停車：無

體驗時間：109/02

文章來源：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ FB：台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊

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