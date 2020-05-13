一天只賣四小時！「台南最強排骨酥」兵仔市場美食 三十年老店限量販售

還記得上次我分享一間我認為全台南最強的排骨酥嗎？最近粉向我回饋，他們最近終於在台南市區開分店了！本店持續由媽媽掌廚，分店則是一直在一旁幫助老媽炸排骨酥的漂亮女兒。所以，酥炸的技術基本上是一模一樣的，醃肉、配粉等等也都是媽媽親自操作，這樣就沒有那種開分店沒總店好吃的悲劇了。這樣我以後吃排骨酥就不必再跑到新營、善化、下營這麼遠了，真的讓我非常非常痛苦。

這間排骨酥就位於兵仔市的大條馬路上，相當好找，不會找不到。不過，沒想到剛來沒多久就有不少的人潮，雖然沒有本店那樣一窩蜂的排隊人潮，但是綿綿不絕，順著陣陣撲鼻的香氣而來的客人從開賣就沒有斷過。

店家準備四個鐵盤，四個鐵盤從早上六點開賣至賣完為止，都沒有滿過。我心想乾脆放兩個鐵盤就好了，笑死！！！哈哈！

他們這間的特色與總店還是一樣，每天新油現炸，絕不使用回鍋油。

這東西不需要用言語贅述，看著油質清澈的程度，一眼就可以看到鍋底的清亮，那就足以證明店家是否說謊了。

豬肉使用的是溫體豬，來自台南在地的大盤商，選用的部位也有挑過，那龜毛的程度真的會讓豬肉商非常討厭，但是可能礙於生意真的太好了，有穩定的出貨貨源也不會想放掉吧？

一間好的炸物要好吃，除了醃料、配粉之外，就是炸功是否了得。看成這樣金黃帶有肉色紅的排骨酥，是不是看起來就讓人垂涎三尺呢？

這裡賣的東西很簡單就分成兩種──排骨酥跟鹹酥雞。排骨分成有骨頭的跟沒骨頭的，有骨頭的吃起來香氣較足；沒骨頭的帶有嚼勁依然還有肉汁，外酥內柔的口感真的是炸功的顯現。

我為了這排骨酥等了三輪的時間，現在大家都是瘋子嗎？每個人都是五百一千的在買，你們再這樣買我要生氣了喔！

帶骨的排骨酥，不會只有骨頭，大約都五比五的比例。這一看就知道有特別挑過，不會讓人覺得買有骨頭的就特別吃虧。其實一般人都不知道，這種帶骨又非常有肉的排骨，真的真的真的非常貴。我老媽就是在賣豬肉，所以大概的價錢我是知道的。

沒帶骨的排骨酥，看起來相當好吃吧？外面的粉漿裹的剛剛好，外頭看起來酥脆可口，沒想到吃起來還帶有肉汁。

價格來說不算貴，如果自己有去豬肉攤買過肉的話，這樣的分量說不定你用同樣價格還不一定買得到，更何況還要自己備料還有炸肉。

整體來說：這間的排骨酥真的還是維持一樣的水準，咬排骨酥的時候，還會「卡滋卡滋」，吃起來爽度就不錯，我分享這間我只有一個要求！就是看到我請讓我插隊，不要讓我又沒買到了。

余記排骨酥 中華店

台南市永康區中華一路75號

電話：0936267363、0988882397

時間：0600-賣完為止(周一二公休)

停車：無

體驗時間：109/04

文章來源：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ FB：台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊

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