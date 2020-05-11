超吸睛！ 四季花朵、繽紛花窗壽司　嘉義「花樂食堂」打破日本料理的想像

我去完麥麵Mai Mian體驗一日做麵工作人員後，肚子有點餓了，我聽從老闆的建議，跑到興中市場旁、同樣有進他們家的麵的花樂食堂，去試試看這家日式小店，不試不知道，一試不得了，原本以為只是間平凡無奇的小店，沒想到他們最近推出的新菜單，完全打破我對日本料理的想像。

最近疫情蔓延，一進入花樂食堂的時候，老闆娘就幫我們用稀釋酒精消毒洗手，也貼心地跟我們說空桌都已進行消毒，連門外的室外候位區、停車區，都有用稀釋漂白水噴灑消毒，希望我們安心用餐。

店裡的座位不多，分為吧台區、二人桌與四人桌，+60元可升級套餐（附松露溏心蛋、冰淇淋、飲料），老闆聊起天來很親切搞笑，但面對料理其實一點也不馬虎，包括四季花朵壽司、繽紛花窗壽司、手逑七點盛合等，每道菜都感覺都不是一般的日本料理店能賣的。

四季花朵壽司 90元

簡單精緻的一道料理，但老闆會依時節（春、夏、秋、冬）作出四種不同的搭配，如最近天氣逐漸轉熱，老闆便選用醋飯包覆清爽的小黃瓜，搭配具香氣又有口感的鮭魚卵，希望客人把他的用心給吃進去。

繽紛花窗壽司 180元

讓我眼睛為之一亮的菜色，走遍台灣南北，大多是日式料理都是強調軍艦壽司、握壽司、捲壽司，但這款強調刀工又富營養均衡（食材包括小黃瓜、蛋、紅魚子等）的繽紛花窗壽司，真的是又好拍又好吃，老闆跟我透露，這款壽司的發想，其實來自於老屋的花窗，在在顯現出嘉義人的在地精神。

松露溏心蛋 35元

溏心蛋在製作上需要把時間算的很剛好，這當然難不倒曾受過日本師傅職人教育的老闆，但他精益求精，加上自己用整顆松露及蘑菇特調而成的蘑菇松露醬，完美起到畫龍點睛的效果。

手逑七點盛合 190元

你有看過圓形球狀的握壽司嗎？一般日本料理的壽司師傅，製作一顆橢圓體形狀的握壽司，平均需要捏10秒，但如果運用手勢跟技術，將壽司捏成球狀，卻平均需要花到30秒的時間，也因為如此，一般店家不願意做這件事。

花樂食堂的手逑七點盛，結合了不同的食材，製做出不同的料理，生魚片、干貝等食材新鮮不在話下，我個人覺得最特別的是使用櫻花鬆製作而成的粉紅色握壽司，口感偏鹹，非常值得一試。

明太子醬燒豚丼 135元

丼飯最注重的靈魂非醬汁莫屬，花樂食堂的食用醬汁也是手工特調，聞起來有點橘子跟蘋果的香氣，搭配豬五花跟洋蔥，上桌後再淋上日本明太子跟美乃滋合在一起的明太子美乃滋醬，再炙燒一次引爆香氣，根本人間美味。

熔岩起司炸雞丼 180元

光看就覺得浮誇的熔岩起司炸雞丼，炸雞使用黃金比例的特調醬汁醃製，足足有1.5隻雞腿的份量；起司則選用切達起司、莫紮瑞拉起司等三種起司混合而成，製作過程不含一滴水，上桌前老闆還會再撒些許起司粉來提味，因此有超濃郁的起司味跟香氣。

最後來說說結語。花樂食堂的裝潢像是間食堂，店名來自於「FATHER」的諧音，LOGO也取自同一種意象，山的形狀象徵父親無微不至的守護與照顧，藍色的海則是如同母親般的包容，老闆透露，這次他們推出的新菜，其實全都經過父母多次「試菜」，試到覺得完美了、OK了，他才敢拿出來賣給客人。

言下之意，不僅反映出這家小店食材選擇上的安全，也同樣符合他們想傳達「一家人一起用餐」的溫暖意象。說了這麼多，如果來嘉義，還不衝一波嗎？

花樂食堂

電話：05-222-3060

地址：嘉義市東區興中街117號

營業時間：11:30~14:30，17:00~21:00

文章來源：跟著華少吃吃吃 FB：華少甫

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