超綿密豆花冰淇淋！「品安豆花」10種湯水任你選　嘉義東區美食防疫超到位

去年百大品牌榜上有名的品安豆花，外表沒有沒有現代化的裝潢，在簡單樸實透出濃厚的古早味，我跟老闆先前就認識了，這次來到嘉義玩，就是希望在疫情險峻的環境下，來捧場一下，吃個我念念不忘的豆花冰淇淋，順便看看他們家對防疫工作的重視，也就是「關店後噴灑二氧化氯大消毒」。（影片內有完整消毒過程喔！）

華少人生首次穿上防護衣！嘉義品安豆花有超綿密的豆花冰淇淋！「全店噴二氧化氯」消毒防疫超到位｜華少一日體驗員EP.13

品安豆花跟眾多店家一樣，生意受到這波疫情影響，也因此讓他們對於防疫十分重視，在門口就放置了「本場所提供酒精消毒」的標語，並請要排隊點餐及等候外帶的客人，排隊要距離一公尺以上，並隨時配戴口罩，希望大家一起攜手努力，全民防疫。

我原本只是想說去湊個熱鬧，誰知道老闆竟然邀請我一起穿上防護衣，要我當起「無酬工讀生」，秉持著希望大家一起成功抗疫的心情，我便穿上這身防護衣，在老闆的指揮下撒起稀釋過的二氧化氯水。（詳情請看影片）

品安豆花的老闆強調店家有受過台南60年老師傅的技術傳承，且食材皆用心自製，就是希望客人能吃到天然、養身、健康的豆花，豆花使用加拿大非基因改造頂級黃豆，堅持不添加石膏粉及任何人工香料，豆花基底粉也放棄傳統食用石膏粉，改使用古老太白粉「葛鬱金粉」；招牌焦糖水使用台糖二砂於鍋中翻炒至古早味焦糖香，還有人氣最旺「燕麥豆漿」，燕麥配上豆漿轉換為完全蛋白質，更含有八種胺基酸。

許多人可能不懂石膏粉跟葛鬱金粉的差別，其實，石膏粉在食品工業的正式名稱是「食品添加劑硫酸鈣」，俗稱「食用石膏」，只能使用天然石膏生產，並嚴禁化學石膏添加。葛鬱金則是種植於低海拔山區的薑科食物，主要是將根莖部位搗碎，水洗取粉來使用。

餐點方面，菜單也有更改過，店家的豆花湯底目前可細分為10種，包括糖水、糖水冰沙、豆漿（正常甜）、豆漿（微糖）、豆漿（無糖）、紅豆湯、檸檬焦糖，枸杞銀耳、芝麻糊等；客人選完湯水之後，則可開始選配料，包括紅豆、綠豆、花生、小薏仁、珍珠、地瓜芋圓、芋泥等。

特別的是，如果客人不想吃豆花，他們也有其他種類可供選擇，包括雪綿冰、豆花冰淇淋、燕麥豆漿、紅茶、芝麻糊等各式飲品及甜品，選擇性非常多元呢！來看看我這次點的品項吧！

檸檬焦糖珍珠豆花+芋圓

跟很多間豆花店一樣，豆花的配料都可自選，我這次點的這款檸檬焦糖珍珠豆花，喝起來口感又酸又甜，刺激著嘴中每一處的味蕾，加上又Ｑ又有嚼勁的芋圓跟地瓜圓，更是起到畫龍點睛的功效呢！

綜合雪綿冰

店家有二款雪綿冰，一個是香蕉口味，另一款則是焦糖牛奶口味，這一款古早味綜合雪綿冰，除了兩種口味各有一球之外，配料非常豐富，包括綠豆、芋圓、地瓜、紅豆、小珍珠等，女生可能吃不完一整碗呢！

豆花冰淇淋（芝麻口味）

夏季才有的冰淇淋，堪稱店裡的隱藏必點商品，我個人認為比豆花更值得一試，芝麻口味吃起來有濃厚的芝麻香氣，老闆自豪地說：「很多冰淇淋吃完會口渴，那種乳含量都太高，我們不太希望那樣，我們的冰淇淋吃完絕對不會覺得口渴。」

豆花冰淇淋（花生口味）

相比芝麻口味，我原本以為花生口味的豆花冰淇淋很「重口味」，事實證明，他們家的花生豆花冰淇淋也是走清爽路線，且每一口同樣吃得到花生的香氣，真的是非常優秀。

嘉義品安豆漿豆花

電話：05-2280689

地址：嘉義市東區中正路335號

營業時間：週一至週四13:00-22:00，週五13:00-22:30，週六11:00-22:30，週日11:00-22:00

文章來源：跟著華少吃吃吃 FB：華少甫

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