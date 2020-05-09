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超Chill的午後！4+1間台南推薦「老屋甜點咖啡廳」 藏在日式木造建築裡的美食

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

VVN @ReadyGo

首圖/ @gn00026405, @bunny_moons

台南的巷弄內總是藏著驚喜等待被尋覓，那你有多久沒有暫時放下緊湊的日子，找一個讓自己紓壓的方式好好沉澱了呢。我喜歡漫無目的的探索，在街巷裡穿梭，發掘平日裡不曾注意的美好而新奇的小事。帶你一同窺探不隨波逐流的台南風情，有日式風老房設計的錫鼓、有台南人也好愛的他她、有自家住宅停車位改建的簡約風Kizuna Cafe、還有老屋診所改造的新氣息小房子咖啡等，以下這幾間咖啡廳，都能讓你慵懶而自在的發呆放空、很Chill的度過整個週末午後。

小房子咖啡 L.M. café

這間位於台南巷仔內的老屋咖啡廳，延續老診所的新生命新氣息，整體營造悠閒的氛圍，店內有些小藥瓶擺設得恰到好處，沒有多餘的裝飾，二樓經營民宿。值得一提的是角落的小小洗手台，旁邊放置一籃布質擦手巾，環保愛地球的貼心之舉很難令人忘記。

圖 / IG @icat315
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圖 / IG @l_m_cafe_tainan
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義式及手沖咖啡、每日手作甜點皆有販售，推薦戚風蛋糕系列，上面的奶油是由鮮奶打發製成，清爽不膩口很受歡迎，店家使用進口麵粉原物料的堅持，只為給客人每樣甜點的品質保障。剩下的感受就等你親自探訪了！

圖 / IG @lagame5379
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圖 / IG @yeah__0713
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Tips：寵物友善/內用低消飲品一杯/備有停車位(需事先詢問)

營業時間：12:00-20:00 公休日以店家Facebook公告為主

地址：台南市中西區大德街46號

錫鼓Tin Drum

昔日的順風號，搬家也改名了，由擅長改造舊屋的老闆操刀，整個錫鼓空間分作兩區，一處是日式木造建築，室內為榻榻米空間，坐下後彷彿來到日本，隔壁是兩層樓木屋，一樓設計為廚房兼吧台，約有三席，二樓則有六席。戶外日式庭院營造出的愜意，會讓人不小心就待了許久。

圖 / IG @gn00026405
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圖 / IG @gn00026405
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推薦比利時鬆餅必點，季節性水果的點綴，一口酸甜滋味搭配香脆又Q彈的鬆餅，組合精緻的令人回味，一旁的橙酒拿鐵同時也擄獲了不喝拿鐵人的心。此外，錫鼓也有提供早午餐的選擇，這裡可以一次滿足你想要吃好吃飽、喝下午茶再嚐一口甜點的需求。

圖 / IG @gn00026405
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圖 / IG @chingmama_
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Tips：寵物友善/無服務費/只收現金/內用低消飲品一杯/入內需脫鞋/暫不接待10歲以下孩童

營業時間：10:00-18:00

地址：台南市中西區開山路35巷39弄5號

尋路。甜

找不到內外兼具的另一半沒關係，這裡有內外兼具的甜點來治癒你！這間不在主要逛街區的日系甜點店，店內裝潢設計帶有簡約木質調的樸實風格，加上細節滿度滿分的吸睛甜點，經常開店不一會兒就客滿。週末假期最適合來這裡，與朋友也好、家人也好，度過溫馨愜意的午後時光吧。

圖 / IG @gn00026405
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圖 / IG @leslie198211
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圖 / IG @gn00026405
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圖 / IG @w_inds81321
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人氣王「小次郎」，其實就是酸甜交錯、有層次感的栗子黑醋栗蛋糕，細節精緻之外，甜點本身又好吃是真正紮實的本事，最新推出的甜點「古靈精」，內餡有冷凍草莓做的冰沙口感果醬，底部有一層米香，一起吃更好吃！

圖 / IG @gn00026405
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圖 / IG @bunny_moons
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圖 / IG @mushixfox
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Tips：無訂位，可提前一天預訂甜點/內用低消飲品一杯/無提供廁所/3人以上需分開坐

營業時間：週五至週一13:00-甜點售完(最晚19:00) 週二.三.四店休

地址：台南市北區東豐路89號

Kizuna Café

Kizuna，引自日語「絆」一詞的讀音，指人與人之間絲絲縷縷的連帶關係。

這間今年過年剛開幕的咖啡店，位於台南新化區，老闆是道地新化人，將自家車庫和客廳改建成白色清新木質的舒適空間，透過大面積的玻璃窗設計，白天採光自然灑落在店裡，隨時間變化的光與影交織成賞心悅目的畫面，雖然距離市中心有一段路程，仍是不減台南人們的熱情。店內有溫度的手寫菜單顯得平易近人，也有提供無油煙的鹹食三明治，甜點的供應依每日品項製作有所不同，如果已經有必吃的目標，不妨打電話詢問當天是否有提供哦。

圖 / IG @aimeechi
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圖 / IG @ivyivy1005
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圖 / IG @aimeechi
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Kizuna Cafe致力於使用簡單的食材來設計出減糖的甜點品項，透過每個小地方的嚴格把關，讓大家吃得安心、自在，減糖配方也能少一分罪惡感、少一分負擔。

圖 / IG @aimeechi
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圖 / IG @agynezz1017
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Tips：親子友善/建議訂位/17:00最後點餐入座

營業時間：09:00-18:00 週一、週二店休

地址：台南市新化區民治路23號

H&H他她

台南的日式老房子店家實在數不盡也介紹不完，這間一樣藏身在小巷內，裡外皆使用木材裝潢的他她，是在地台南人認證過，無論食物抑或是飲品都在水準之上的店家。老闆和客人的互動常為店內添上幾分溫馨，慢燉牛頰肉三明治已經多次被客人稱讚必點，其他口味的三明治料多味美也備受喜愛。不喜歡喝美式的人推薦你們來點一杯香檸美式，說不定美式在你心中的地位可以提升不少哦。

圖 / IG @chloeq
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圖 / IG @gourmet_cover
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圖 / IG @yirene928
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Tips：無限時/無訂位/內用僅兩桌，建議外帶至旁邊小公園享用

營業時間：8:00-16:00 店休日請參考Facebook公告

地址：台南市東區長榮路三段

加碼給看到最後的您們一間台南玩具舊物店，雖然目前暫停營業(老闆修練中)，還是強烈建議先把它存起來！

大次郎號 Pizza x 玩具 x 舊物 (長店休ING)

玩具控高度注意！大次郎號蒐藏了滿滿玩具舊物的老屋，同時提供手工薄皮PIZZA、素食PIZZA，店內紅白機座位是最熱門，幸運坐到寶座代表你可以玩到童年的遊戲卡帶回憶，絕對能帶你回到小時候無憂慮的年代，在這體驗完整的台南老時光。老闆為一人作業，若人多，PIZZA等候時間會拉長，提醒大家進店要小心愛護裡面年紀不輕的老玩具哦！

圖 / IG @aa12_23
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Tips：目前長店休中，歸期未定

營業時間：週一至週五 16:30-21:00 週六日 12:00-21:00 店休日以Facebook公告為主

地址：台南市新化區民治路23號

訂位電話：0966-105-617

延伸閱讀>>陽明山秘境咖啡廳來囉！600坪 80年日式老宅旁有絕美竹林步道

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甜點 咖啡 老屋

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