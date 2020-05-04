粉紫色夢幻湖！雲林「布袋蓮花海」滿開太壯觀，整個埤塘化身絕美花毯
近日滑社群時，發現漸漸被攝影愛好者的紫色系照片洗版嗎？最新打卡聖地「粉紫色夢幻湖」，正是目前大片滿開的布袋蓮花海，代表花控們又有全新美照可搶拍收藏啦！
這個夏季限定的美景，位於雲林縣大埤鄉「北鎮後庄抽水站」滯洪池，株株布袋蓮漂浮於水面上，放眼望去宛如大片花毯，經過華麗變身魅力指數爆表。絕美花海盛開滿埤塘的壯觀模樣，吸引了不少人前來賞花、拍照。
由於布袋蓮為有害植物，清除時間不定，因此建議盡早前往賞花。但提醒大家別忘了做好防疫工作、勿在雨天時前往，健康安全為上喔！
雲林布袋蓮花海
地址：雲林縣大埤鄉北鎮後庄抽水站滯洪池
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