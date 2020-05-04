粉紫色夢幻湖！雲林「布袋蓮花海」滿開太壯觀，整個埤塘化身絕美花毯

近日滑社群時，發現漸漸被攝影愛好者的紫色系照片洗版嗎？最新打卡聖地「粉紫色夢幻湖」，正是目前大片滿開的布袋蓮花海，代表花控們又有全新美照可搶拍收藏啦！

水生植物布袋蓮開滿整個埤塘，形成一望無際的花海。圖／FB 蕭錦堂授權

這個夏季限定的美景，位於雲林縣大埤鄉「北鎮後庄抽水站」滯洪池，株株布袋蓮漂浮於水面上，放眼望去宛如大片花毯，經過華麗變身魅力指數爆表。絕美花海盛開滿埤塘的壯觀模樣，吸引了不少人前來賞花、拍照。

開滿花的埤塘，怎麼拍都好看。圖／IG@beckhamhong66授權

布袋蓮又稱鳳眼蓮、鳳眼藍，近看時花瓣有處被藍色及黃點點綴，花如其名。圖／IG@jill_199066授權

由於布袋蓮為有害植物，清除時間不定，因此建議盡早前往賞花。但提醒大家別忘了做好防疫工作、勿在雨天時前往，健康安全為上喔！

布袋蓮雖為有害植物，滿開後的景色卻十分夢幻。圖／FB 呂安純授權 粉紫色的布袋蓮密密麻麻遍佈滯洪池。圖／IG@jill_199066授權

雲林布袋蓮花海

地址：雲林縣大埤鄉北鎮後庄抽水站滯洪池

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