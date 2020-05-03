仙氣指數爆表！雲林四湖「百合花海」絕美盛放 季節限定夢幻美景免費拍

新一波白色花海來報到囉！除了純白的海芋花季，雲林四湖也有絕美「百合花海」正全力綻放，也因萬朵百合與古厝相襯，近兩年漸漸躍升為全新必訪秘境。這兩周為最美花況，花控們趕快把握時機，搶拍季節限定的花景吧！

圖／FB Martin Chen授權 圖／FB Martin Chen授權

四湖百合花海隱身於中湖街的住家後院，每年5月花季都可賞見大片夢幻花海。此處最大亮點為三合院老屋搭百合的場景，古色古香加上仙氣感，輕鬆拍出空靈照。若搭配可愛長頸鹿裝置藝術入鏡，則讓雪白仙境增添童趣氛圍。

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園主大方免費對外開放參觀，讓所有人都能將壯觀白色花毯盡收眼簾。不過也提醒大家，切勿隨意採摘花朵，若想拿著捧花拍照，可現場購買經細緻整理的花束，每把只要50元，還能將鮮花帶回家療癒心情喔！

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百合花海

地址：雲林縣四湖鄉中湖街188號（座標：23.641200,120.222007）

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