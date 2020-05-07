道地美食大集合！「台南美食精選TOP10」 鹹粥、漸層果汁、大盆水果冰樣樣有

說到台南你會想到什麼呢？對老一輩而言台南是繁華的復古城；對年輕人而言台南幾乎是和「小吃」畫上等號的城市。不過台南美食百百種，每個台南人都可以開出自己的美食菜單，那麼外地的朋友要怎麼選呢？不知道的話就跟著小編穿梭在台南的大街小巷裡尋找道地美食吧！

台南美食大集合

台南美食推薦＃1 元氣果汁

▲台南美食-元氣果汁。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

漸層果汁是網美們超愛打卡的飲料，但這股漸層旋風到底是誰發跡的呢？就是這家「元氣果汁」。木瓜、葡萄、芒果、草莓，撞上鮮奶、綠茶多酚，這樣清爽的滋味；無負擔的美味，完全是台南這個日頭赤熱熱的地方，不可或缺的降溫法寶。

＊台南美食店家營業時間：10：00~18：00

＊台南美食店家地址：708台南市安平區安平路53號

台南美食推薦＃2 克林台包

克林台包賣的包子口味很多元，其中最受歡迎的就是包著香菇和鹹蛋黃的「八寶肉包」。台南的美食太多了，吃完這些小吃後，令人思念的台南美味到底該怎麼解呢？這家的包子店可以幫你宅配到府，無論你想帶回家當早餐還是下午點心都超適合的。

吃完克林台包後，可以到對街的莉莉冰果室還有福記肉圓品嚐。這個肉圓的南蒸北炸大PK各有各的特色，蒸肉圓原汁原味清爽Q彈，炸肉圓肉汁豐富彈牙嚼勁。沒吃過蒸肉圓的北部朋友，可別錯過囉~

＊台南美食店家營業時間：8：00~21：00

＊台南美食店家地址：70046台南市中西區府前路一段218號

台南美食推薦＃3 富盛號碗粿、浮水魚羹

▲台南美食-富盛號碗粿。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

簡單的文青風裝潢搭配飄香一甲子的美味，這間富勝號小吃攤，就只賣碗粿、浮水魚羹這兩樣小吃，建議大家來就直接點「一套」來品嘗。碗粿裡包著蝦仁、肉塊、香菇，在淋上鹹甜醬汁配著蒜泥一起吃，口味豐富、口感協調。

＊台南美食店家營業時間：7：00~17：30(星期四公休)

＊台南美食店家地址：70004台南市中西區民族路三段11號

台南美食推薦＃4 阿松割包

▲台南美食-阿松割包。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

在國華街上的阿松割包每逢週末總是大排長龍，小編的台南朋友說：「這家無論如何一定要吃到！」台南人拍胸脯保證的阿松割包，以豬舌掛包出名不過不敢吃豬舌的朋友也別擔心，一般的肥豬肉、瘦肉割包也有提供喔！在阿松割包內加的不是花生粉，而是濃厚香甜的花生醬，真是有夠Special！

＊台南美食店家營業時間：8：00~18：00(星期四公休)

＊台南美食店家地址：700台南市中西區國華街三段181號

台南美食推薦＃5 石精臼蚵仔煎

▲台南美食-石精臼蚵仔煎。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

來到石精臼蚵仔煎，除了點蚵仔煎外別忘了再點碗香菇飯湯，這兩個品項小編都非常推薦。這家料好實在的蚵仔煎，除了基本的蚵仔、雞蛋、豆芽菜外，整份蚵仔煎的靈魂就是「肉燥」。這道料理同時呈現府城美食的特點：鹹中帶甜、勾芡濃郁、香氣豐富，在這一次滿足你的口腹之慾。

＊台南美食店家營業時間：7：00~19：00

＊台南美食店家地址：700台南市中西區國華街三段182號

台南美食推薦＃6 邱家小卷米粉

好吃的食物，重點不是繁複的烹飪和加工的過程，而是簡單烹煮的美味，邱家小卷米粉，完全秉持這樣的理念，呈現出食物本身的精隨。此外小卷米粉，除了有新鮮小卷外更特別選用粗米粉烹煮，讓米粉湯的鮮甜附著在粗米粉的表面上，完整融合鮮味、香氣於一身的小卷米粉，是一家就算大排長龍也要排到的台南美食。

＊台南美食店家營業時間：11：00~17：00(星期三公休)

＊台南美食店家地址：700台南市中西區國華街三段5號

台南美食＃7 黑工嫩仙草

黑工嫩仙草有兩間店，一間在育樂街一間在赤嵌樓附近。在北回歸線以南的台南超熱的天氣，很容易讓旅行掃興所以在台南玩，吃冰可是讓人消暑又靜心。黑工嫩仙草滑溜的仙草，配上QQ的芋園和綿密的芋頭，啊斯~想到就想馬上訂高鐵票衝台南了。

＊台南美食店家營業時間：12：00~22：00(星期三公休)

＊台南美食店家地址：701台南市東區育樂街185號

台南美食＃8 悅津鹹粥

▲台南美食-石悅津鹹粥。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

悅津鹹粥可說是在地中的在地，是許多觀光客不知道的台南美食。這家可是讓之前去台南旅行，沒租機車的小編，一路從成功大學走半個多小時打死也要吃到的鹹粥。蚵仔粥、魚肚粥是這家的招牌品項，超讚的是這家台南美食，可是24小時都有開，在台南玩真的不怕餓肚子。可謂在台南每天只吃一餐，一路從早吃到晚！

你以為鹹粥就是這樣單單一碗吃下肚嗎？No~No~No~台南人吃鹹粥的正港吃法要搭配油條一起吃，最好在油條上淋上一點肉燥，這樣高熱量的東西就是令人凍未條！

＊台南美食店家營業時間：24hr

＊台南美食店家地址：700台南市中西區西門路二段332號

台南美食推薦＃9 修安豆花

▲台南美食-修安豆花。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

吃完鹹的想吃甜的嗎？修安豆花和石精臼蚵仔煎都在同一條街上。這家豆花店的名氣雖然沒有其他家大，但是這家低調的台南美食，可是小編在台南吃了那麼多家豆花店後最推的一家。細緻的豆花，放入口中輕輕的劃過舌尖，軟綿綿的口感入口即化，配上糖水、鮮奶幸福感完全甜上心頭，吃完鹹食可別忘了來上一碗修安豆花。

＊台南美食店家營業時間：8：00~21：30

＊台南美食店家地址：700台南市中西區國華街三段157號

台南美食推薦＃10 裕成水果行

▲台南美食-裕成水果店。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

水果行？！出去玩特別去水果行？身為台北人的小編去台南玩被在地朋友帶去水果行，內心充滿問號。到了水果行才發現，在台南新鮮的水果攤裡面還加賣刨冰，讓饕客們吃到的美食都是最新鮮、最香甜的水果冰。依照季節不同，用當季水果製作剉冰，建議來裕成水果行和朋友一起點一份即可，因為老闆端上來的可不是一碗水果冰，而是『一盆』水果冰啊！

＊台南美食店家營業時間：12：00~凌晨1：00

＊台南美食店家地址：700, No. 122號民生路一段中西區台南市700

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