一周只賣一天！台南巷弄吐司「芋泥鹹蛋黃三明治」+奶酥厚片太誘人 預訂才吃得到
台南有家備受當地人好評的吐司小店，主要販售蛋沙拉三明治及厚片，每週只賣一天，通常要事先預訂才吃得到，且不少人都會一次多量訂購，高人氣可見一斑。
隱身中正路巷弄的「蛋，胖了」為週日限定早午餐，每週會事先在粉絲頁公佈當日品項，並開放留言預訂。店內標榜嚴選健康品質的潮心蛋，並使用在地烘焙品牌「小丞事」的傷心吐司，真材實料打造招牌原味蛋沙拉。
除了基本款，店內每星期都會搭配特製口味並固定更換，其中芋頭控必吃的莫過於「蛋願芋見泥」。三明治內塞滿自製芋泥，塗上金沙鹹蛋醬，再加點柴窯肉鬆，碰撞出經典鹹甜滋味。
而另一人氣主打為厚奶酥厚片，上面會塗上超厚一層的自製奶酥，現烤時奶香瞬間撲鼻而來。厚片一樣有多種口味搭配，不僅有濃郁的蒜味品項，不定時推出的抹茶厚片也吸引不少抹茶控嚐鮮。
特別的是，「蛋，胖了」也開放顧客買回家冷藏或冷凍，建議賞味期為冷藏3天、冷凍7天。若想吃隱藏版限量吐司人，不想到現場撲空的話，可能要先在平日關注粉專消息，及早預訂囉！
蛋，胖了
地址：台南市中西區中正路271巷15號（寶雅對面小巷）
時間：週日10:00-15:00（最後取餐時間15:15）
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