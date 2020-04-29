快訊

直播／人潮警示熱點將再增近百處？指揮中心14:00記者會

錢櫃火警傷亡慘 柯文哲率3副市長道歉：制度造成漏洞

一周只賣一天！台南巷弄吐司「芋泥鹹蛋黃三明治」+奶酥厚片太誘人 預訂才吃得到

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／FB 蛋，胖了授權
圖／FB 蛋，胖了授權

台南有家備受當地人好評的吐司小店，主要販售蛋沙拉三明治及厚片，每週只賣一天，通常要事先預訂才吃得到，且不少人都會一次多量訂購，高人氣可見一斑。

基本款「原味蛋沙拉」售價新台幣50元。圖／FB 蛋，胖了授權
基本款「原味蛋沙拉」售價新台幣50元。圖／FB 蛋，胖了授權

隱身中正路巷弄的「蛋，胖了」為週日限定早午餐，每週會事先在粉絲頁公佈當日品項，並開放留言預訂。店內標榜嚴選健康品質的潮心蛋，並使用在地烘焙品牌「小丞事」的傷心吐司，真材實料打造招牌原味蛋沙拉。

「蛋願芋見泥」售價80元，芋泥結合鹹蛋黃的滋味讓許多芋頭控念念不忘。圖／FB 蛋，胖了授權
「蛋願芋見泥」售價80元，芋泥結合鹹蛋黃的滋味讓許多芋頭控念念不忘。圖／FB 蛋，胖了授權

除了基本款，店內每星期都會搭配特製口味並固定更換，其中芋頭控必吃的莫過於「蛋願芋見泥」。三明治內塞滿自製芋泥，塗上金沙鹹蛋醬，再加點柴窯肉鬆，碰撞出經典鹹甜滋味。

隱身巷弄的「蛋，胖了」只在週日營業，販售不同厚片口味。圖／FB 蛋，胖了授權
隱身巷弄的「蛋，胖了」只在週日營業，販售不同厚片口味。圖／FB 蛋，胖了授權

而另一人氣主打為厚奶酥厚片，上面會塗上超厚一層的自製奶酥，現烤時奶香瞬間撲鼻而來。厚片一樣有多種口味搭配，不僅有濃郁的蒜味品項，不定時推出的抹茶厚片也吸引不少抹茶控嚐鮮。

圖／IG@aliy0701授權
圖／IG@aliy0701授權

特別的是，「蛋，胖了」也開放顧客買回家冷藏或冷凍，建議賞味期為冷藏3天、冷凍7天。若想吃隱藏版限量吐司人，不想到現場撲空的話，可能要先在平日關注粉專消息，及早預訂囉！

蛋，胖了

地址：台南市中西區中正路271巷15號（寶雅對面小巷）

時間：週日10:00-15:00（最後取餐時間15:15）

延伸閱讀：

整顆水蜜桃太犯規！台南清水堂「水蜜桃愛玉冰」5月重磅回歸 全新旗艦店籌備中

整顆布丁+芋泥神組合！貢茶新推「布丁蛋糕芋泥冰沙、鹹蛋酥奶蓋芋泥鮮奶」

抹茶

相關新聞

一周只賣一天！台南巷弄吐司「芋泥鹹蛋黃三明治」+奶酥厚片太誘人 預訂才吃得到

台南有家備受當地人好評的吐司小店，主要販售蛋沙拉三明治及厚片，每週只賣一天，通常要事先預訂才吃得到，且不少人都會一次多量訂購，高人氣可見一斑。 隱身中正路巷弄的「蛋，胖了」為週日限定早午餐，每週

台灣也有亞馬遜河！ 遊台南《四草綠色隧道》神秘綠色雨林，幫你把機票錢省下來了

防疫期間別出國，這句話儂編大概需要複製貼上100次了！但我這顆躁動不安的心怎麼可能安定的下來，身為out door一族的大家，就想一無反顧的往大自然衝的，亞馬遜河、大峽谷、尼亞加拉瀑布每個都在我的人生清單裡啊！各位別急別慌，台南就有一處號稱是「台灣亞馬遜河」之稱的神秘雨林，讓你把飛去南美洲的機票錢給省下來！

床邊就是大山雲海！阿里山日系旅宿宛如仙境　落地窗景觀＋榻榻米超舒適

保持社交距離與避開人群是現在政府在疫情期間不斷宣導的政策。不過若是真的想遠離塵囂與人潮，推薦可走訪這間位於阿里深山的「山居」旅館，大片落地景觀窗與日式榻榻米搭配褐色木質家具，周圍環繞翠綠的大山森林景觀，早晨起床還有機會賞析夢幻雲海，完全身心靈的放鬆，讓遊客們可以體驗一場愜意的山居旅程，不過要訂的請盡快喔，目前床房規劃僅有三間客房。

免飛香港！員林懷舊餐廳「喜喜茶室」 道地港式風味任你品嚐

讓人相聚聊天的茶室，是香港文化不可或缺的重要指標，同時也是市井文化的標籤，今天要介紹一間讓你免飛香港，就能吃到的道地港式茶餐廳「喜喜茶室」，快帶著你的相機一同來瞧瞧吧。

國華街、林百貨、台南美術館 自駕玩台南就從市區半日遊啟程吧！

租車一直是玩台南最主流的方式，許多景點有距離外，台南的大眾運輸相對台北有些不方便，想要玩的廣又方便，最方便的當然就是租台車舒服又安全，小編在這裡就要來介紹租車玩台南的方法以及必去的景點，趕緊來看看吧。

部落客帶路吃台南／肥嫩飽滿鮮蚵仔波霸飯VS.雙蛋波霸魯肉飯

喜歡蚵仔、荷包蛋、魯肉飯這些滑嫩食材的，一定要看過來，日前曾介紹過台北華西街的「阿義魯肉飯」，台南美食部落客也不藏私，介紹這一碗「中瘋鮮蚵波霸魯肉飯」，鮮蚵與魯汁搭配滑順入口，更驚喜的是內藏半熟蛋；還有這碗療癒的雙蛋黃荷包蛋「波霸魯肉飯」，只要淋上簡單的醬油膏，甜甜鹹鹹的南部口味，真的讓人想要一碗接一碗。

世界烘焙咖啡冠軍！台南日系禪風咖啡廳「握咖啡OH!CAFE」 鹹派超推薦

udn走跳美食／Jason's Life 台南咖啡廳推薦，日系禪風風格 厲害的是2014年得到世界咖啡烘焙冠軍，店內有多種咖啡豆可選擇，重點是一二樓的用餐環境，非常的日本風。咖啡廳唯二的鹹食，

夢中之美！台南安平港居然也有「藍眼淚」　不為她癡迷也難

台南市安平港最近出現「藍眼淚」，晚間吸引民眾乘坐遊艇拍照，有遊客說，馬祖有藍眼淚，義大利也有藍眼淚，沒想到安平也有，百聞...

粉嫩風鈴木滿開炸裂河畔！台南全新亮點「竹溪水岸園區」白天夜景皆美翻 溜小孩+散步好去處

台南全新打卡地標快收藏！經整治後今年新開放的「竹溪水岸園區」，不僅有日夜皆美的「月見橋」風光，附近還有會隨著花季染上不同色調的風鈴木景觀，搭配近期開設的特色遊戲場，毫無疑問躍升為台南市區2020最新必

部落客帶路吃台南／超浮誇的燒番薯冰 配卡滋卡滋脆現燒焦糖大布丁

在4月中旬天氣回暖的一周，我們台灣連續傳出零確診消息，好消息就像暖暖的太陽一樣撫慰人心，浮誇美食照讓你更療癒。

金黃花海美翻！台南4公頃「向日葵秘境」免費逛　波斯菊、蜀葵花接棒綻放

療癒又充滿正能量形象的金黃色向日葵花海揮手攬客了！台南新營區的姑爺里藏有免費參觀的向日葵花田，金光閃閃的向日葵花海如今已大展迷人姿態，目前長到120公分高，緊接著還有波斯菊跟蜀葵花等花卉接棒盛開，有興趣的民眾不妨趁天晴時，和三五好友或家人一起放風療癒身心。

台南最新「毛小孩遊樂園」！ 草皮綠地加白色貨櫃屋好好拍 寵物照片超逗趣

udn走美食／珍妮的美食旅遊 咖搭車的3C 台南又一間毛小孩 狗狗的新天地！！！ 這二天感覺夏天提早報到了，熱夯夯的天氣是不是常常有種想帶家中毛小孩出門溜搭玩水之外，就連自己也能放空…

熱門新聞

海洋悲歌再度上演！又一鯨豚魂斷金門岸際

夢幻螢火蟲這樣看！「全台10大賞螢景點」攻略，加碼一日遊推薦路線輕鬆照玩

漫步南投「溪頭森林遊樂區」大口森呼吸！健行在空中走廊，享受無敵森林浴

台中拾覺聯名Jif花生醬「海鹽皮娜芝」 超狂花生芝士奶蓋手搖飲

一周只賣一天！台南巷弄吐司「芋泥鹹蛋黃三明治」+奶酥厚片太誘人 預訂才吃得到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。