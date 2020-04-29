一周只賣一天！台南巷弄吐司「芋泥鹹蛋黃三明治」+奶酥厚片太誘人 預訂才吃得到

台南有家備受當地人好評的吐司小店，主要販售蛋沙拉三明治及厚片，每週只賣一天，通常要事先預訂才吃得到，且不少人都會一次多量訂購，高人氣可見一斑。

基本款「原味蛋沙拉」售價新台幣50元。圖／FB 蛋，胖了授權

隱身中正路巷弄的「蛋，胖了」為週日限定早午餐，每週會事先在粉絲頁公佈當日品項，並開放留言預訂。店內標榜嚴選健康品質的潮心蛋，並使用在地烘焙品牌「小丞事」的傷心吐司，真材實料打造招牌原味蛋沙拉。

「蛋願芋見泥」售價80元，芋泥結合鹹蛋黃的滋味讓許多芋頭控念念不忘。圖／FB 蛋，胖了授權

除了基本款，店內每星期都會搭配特製口味並固定更換，其中芋頭控必吃的莫過於「蛋願芋見泥」。三明治內塞滿自製芋泥，塗上金沙鹹蛋醬，再加點柴窯肉鬆，碰撞出經典鹹甜滋味。

隱身巷弄的「蛋，胖了」只在週日營業，販售不同厚片口味。圖／FB 蛋，胖了授權

而另一人氣主打為厚奶酥厚片，上面會塗上超厚一層的自製奶酥，現烤時奶香瞬間撲鼻而來。厚片一樣有多種口味搭配，不僅有濃郁的蒜味品項，不定時推出的抹茶厚片也吸引不少抹茶控嚐鮮。

圖／IG@aliy0701授權

特別的是，「蛋，胖了」也開放顧客買回家冷藏或冷凍，建議賞味期為冷藏3天、冷凍7天。若想吃隱藏版限量吐司人，不想到現場撲空的話，可能要先在平日關注粉專消息，及早預訂囉！

蛋，胖了

地址：台南市中西區中正路271巷15號（寶雅對面小巷）

時間：週日10:00-15:00（最後取餐時間15:15）

延伸閱讀：

．整顆水蜜桃太犯規！台南清水堂「水蜜桃愛玉冰」5月重磅回歸 全新旗艦店籌備中

．整顆布丁+芋泥神組合！貢茶新推「布丁蛋糕芋泥冰沙、鹹蛋酥奶蓋芋泥鮮奶」