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不只有阿里山！2020「嘉義」古城慢活新玩法，老宅復古風味美食住宿推薦

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shan@ReadyGo

喜歡嘉義不只是因為阿里山，更喜歡在古城裡轉角的風景，近年嘉義市的繁榮程度節節攀升，總能在不起眼的巷弄中，發現精緻的小店，似乎也和當地的生活步調相關，老闆都特別親切，雖然來到另一個城市，但你能感覺這裡的人都是在享受生活，走一個漫活的路線，想看看不一樣的嘉義嗎？那就跟著我從「食」先開始吧！

#小花麵包

我大概是那種，可以餐餐吃麵包的人吧！雖然可以餐餐吃，但對麵包的要求卻不低，大概是吃多了，胃口被養大了，波羅該有什麼味道，可頌要有怎樣的層次，在我嘴裡都設了一套SOP，去檢視這份麵包及不及格。

圖 / IG @minafoodlife
圖 / IG @minafoodlife

還記得八月堂剛開始在台灣發燒時，我也是排隊等著買的人潮之一，因此這次來到嘉義，怎麼能錯過這間搬過兩次家，從高雄到台南又從台南到嘉義，但無論到哪總是大排長龍的小花麵包店呢？因為人手不足，一個禮拜只營業兩天，這更是將人潮聚集，還沒到營業時間，門口已經排了3.4個人，店門口還特別標示，因為店內空間狹小，一次只開放一組客人，也就是要等上一組出來了才能進去，更是增加了等待的時間，不過俗話說：好酒沉甕底，等待，也不那麼討人厭吧！

圖 / IG @serenatasi
圖 / IG @serenatasi

進到店內，你會發現麵包被整齊的擺在木架上，用木籃裝著，木桌上也陳列了多種口味的可頌，有抹茶、巧克力、黑糖…，尤其是吐司看起來特別療癒！整體木質調的色系帶出老宅的風味，桌面旁邊的紙條有用可愛的筆跡寫著商品名字，若有選擇障礙，店員也會很主動的跟你介紹，整體就是散發著親切的溫度。

圖 / IG @joanne7394
圖 / IG @joanne7394
圖 / IG @joanne7394
圖 / IG @joanne7394

特別推薦大家可以上他們的FB粉絲專頁，老闆的文筆更是一絕，看他的文章是在欣賞，吃他的麵包是種享受。

｜地址：嘉義市東區啟明路124號

｜時間：週日、週二 12:00-19:00

大人味 日•印珈哩

第一次聽到這間店覺得很困惑，大人味？難道在食物界也要分大人小孩嗎？從小就被說小孩就要怎麼樣，或是大人才能怎麼樣，對於這樣的切割老實說有些反感，不過，沒有深入了解我不敢這樣妄下定論。每日只限量30份的大人味，因為廚師只有一位，在耗盡一天的14小時做料理，最多就是只能供應30份，老闆無奈，為此前來撲空的饕客更是憤慨，但，又奈何呢？下次早些吧！

圖 / IG @shaiu_wen
圖 / IG @shaiu_wen

餐點的選擇不多，只有五樣，且每款份量有限，所以晚到的客人選擇會變少，另外，漢堡排需要較長時間製作，主廚每天自己磨香料、燉煮，他們的用心，你看的見，因為是開放式廚房啦！若幸運能做到吧台區，也許有機會跟老闆小聊幾句唷！

圖 / IG @janet_0207
圖 / IG @janet_0207
圖 / IG @janet_0207
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印象中的咖哩，任何的肉類都用同一種醬，不過老闆堅持和主廚的專業給了這個觀念新的詮釋，肉的口感和味道不同，搭配的醬當然也有所不同，有道理，因此你會發現店裡不同的肉果真有自己獨特的咖哩醬風味，好吃又驚喜。

圖 / __ke.c____
圖 / __ke.c____
圖 / IG @chenchenwang
圖 / IG @chenchenwang

｜地址：嘉義市東區成仁街94號

｜時間：11:00-14:00／17:00-20:00 週六週日公休

起風

一棟透天的房子和庭院，在嘉義有什麼特別？起風掀起的風潮，讓許多網美前來朝聖，著實在嘉義起了一陣不小的風。房子有著日式建築風格，搭配花紋磁磚抓住復古的味道，門前還停了一台偉士牌，不對，還不只一台。店內環境保留原有的樣子，散發舊宅的氣息，最喜歡二樓的和室區，陽光在午後時分灑落，在榻榻米上顏色像是有了變化。

圖 / IG @liliantsaily
圖 / IG @liliantsaily
圖 / IG @1bbbbbbbbbbbb
圖 / IG @1bbbbbbbbbbbb

起風是茶院不是咖啡廳，店內瀰漫著花草香，和平常習慣的咖啡相差甚遠，需要習慣一下。店內特別的茶品，是金萱茶，獨特的香氣搭配牛奶，成為招牌的金萱鮮奶茶，是許多饕客前來會上癮的飲品，因為外面喝不到。另一位主角是焦糖布丁，烤得微苦的焦糖，搭配綿密口感的布丁本體，輕易的就贏得少女的芳心，點兩份也沒問題。

圖 / IG @ya_______bi
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｜地址：嘉義市東區興業新村40號

｜時間：14:00~21:00 、星期二公休

霜空咖啡

隱藏在嘉義國華街的小店，也是come home 的二館，從細微的布置可以看出與一館間的連結，不走純白清新而是帶點木質蕭瑟，並用老件物件搭出讓人放鬆的日式風格，我特別喜歡那一大面白牆，有種空靈又提供了想像，輕描淡寫地度過這個午後，啊，對了，人多時要預約，等一個小時是家常便飯。

圖 / IG @sophieeesu_
圖 / IG @sophieeesu_

人氣餐點是「霜空點心盤」內含四款小點與茶品一杯，只要$280完全是佛系定價，點心盤的甜點會依時節而改變，不過焦糖烤布蕾是固定班底，也是最能擄獲少女心的甜點。

圖 / IG @livia.lichingchang
圖 / IG @livia.lichingchang

除此之外，這也是一間寵物友善餐廳，若有帶毛小孩也能放心地前往，庭院還放了飼料盤，真的很貼心！吃飽喝足別忘了到庭院看看，霜空店名的字樣掛在白牆上，特別吸睛，延伸到日式拉門外的白色長板凳，文青氣息更是一覽無疑，成功的為四季如夏的嘉義，增添秋意。

圖 / IG @aharper_7
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｜地址：嘉義市西區國華街132號

｜時間：平日：13:00-20:00

週末：12:00-20:00

公休日：週三；每月最後一週的週二／週三

幻．彩．影萬花筒特展

小時候都覺得萬花筒有種魅力，除了看久會頭暈外，你總是會期待從這個萬花筒看出去，世界會長什麼樣子，這次在嘉義的文創園區，運用了鏡像折射的原理，融合最新光影投射的技術，打造一個萬花筒世界，讓所有圖騰影像都能無限延伸，並且與大量投影設備及鏡子做結合，打造華麗光影特效，彷彿身歷其境般，不再像從前透過一個小小的洞去看，而是把自己放在萬花筒中，嶄新的體驗真的讓人大開眼界。

圖 / IG @qq77050
圖 / IG @qq77050
圖 / IG @kaichi_chang
圖 / IG @kaichi_chang
圖 / IG @nini1107yo
圖 / IG @nini1107yo

｜地址：嘉義文創園區 A棟 (嘉義市中山路616號)

｜時間：每週二至週日10:00-18:00（週一公休）

｜票價：全票230、優惠票200、愛心票110 、早鳥票180

ANTIK

來到antik的第一個反應，就是一聲wow的驚嘆，然後內心激動著喊：這就是夢想中的房子！是那種雜誌封面才會出現的房子，掛衣服的曬衣架、大廳內的木馬，每個角落都值得細細品嘗，室內陳設跟房間布置的美感不在話下，古董老物更為寬闊的房間裡佐上復古的味道，在這鬧中取靜的巷弄一隅，保留城市一處恬靜的風景。

圖 / IG @2a_traveller
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圖 / IG @joe0918_
圖 / IG @joe0918_
圖 / IG @joe0918_
圖 / IG @joe0918_

｜地址：嘉義市西區中央第一商場39號

嘉義觀止

觀止系列的旅店大家都不陌生，特別介紹嘉義店一定有他厲害之處，先不說附近有星巴克、麥當勞，距離文化路或是檜意生活村車程都只要10分鐘，完善的生活機能就是旅行到嘉義下榻的好選擇，不過最吸引我的還是桌遊室的規劃了！常常玩了一整天，晚上也不會想安排行程，但又捨不得與朋友出遊的夜晚就被睡覺給佔據，於是桌遊室的意義就此綻放光芒，讓旅人有可以夜間娛樂的場所。

圖 / IG ＠ycl9316
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｜地址：嘉義市西區中興路467號

天成文旅-繪日之丘

繪日之丘是一棟白色幾何造型的建築，不僅外型特殊，服務也很出眾的天成文旅，非常推薦給有小朋友的爸爸媽媽，帶小孩出們最怕的就是孩子吵著說無聊，於是旅店內在小細節上，都貼心的設計就是要接待親子旅客，讓前來的一家口能玩得安心住的放心，雖然主打親子卻仍散發文青氣息，但在大廳的一隅，就有設計給小朋友可以玩遊戲的區域，桌遊、積木、飛鏢機、足球檯應有盡有，滿足大小朋友的需求！

圖 / IG @sharonmamislife
圖 / IG @sharonmamislife
圖 / IG @sharonmamislife
圖 / IG @sharonmamislife
圖 / IG @sharonmamislife
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｜地址：嘉義市東區大雅路一段888號

桃城茶樣子

桃城是嘉義的舊名，結合在地茶的文化，形成一個別具故事意義的旅店，外觀像是一個個疊色箱子堆疊起來，桃城茶樣子裏頭就是禮物，處處藏著驚喜。大廳挑高的設計，結合偶爾的藝術展，讓旅店不僅是休憩空間，更是多元的藝文空間，不僅如此，層層的書櫃也擺放關於茶道的書，著實環繞整個旅店的理念，訴說著茶的韻味。

除了有個細茶的小館，讓大夥兒有個空間可以齊聚，頂樓無邊際泳池也是一大重點，在岸邊踏著水，喝著旅店泡的茶，搭配南台灣的夕陽，別有一番風味呢！姊妹們還不相約來去嘉義，一起在夜晚的天空下，搭配無邊際泳池，小酌一翻。

圖 / IG @etta124
圖 / IG @etta124

｜地址：嘉義市東區忠孝路516號

嘉義智選假日酒店

嘉義火車站5分鐘路程就能到的智選假日酒店，走一個紅藍灰的色調，房間內的地板是選用木地板，跟一般飯店毛毯不同，對於我這種過敏兒真是一大福音，整個房間的配件和設備，也跟著飯店的主色而選擇，整體多了一種太空科技超未來現代感，如果有機會來到嘉義這個古城，推薦智選假日酒店交通方便的第一首選！

圖 / IG @jc_lazyyyy
圖 / IG @jc_lazyyyy

｜地址：嘉義市西區中興路69號

延伸閱讀>>【嘉義一日遊】原來嘉義這麼多好玩的！一日遊特色打卡路線

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麵包 咖啡 酒店

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