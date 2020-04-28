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床邊就是大山雲海！阿里山日系旅宿宛如仙境　落地窗景觀＋榻榻米超舒適

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
落地景觀窗外面滿滿山巒與雲海，彷彿秘境，床邊就能看得見。 圖／IG網友shelly_csc授權
落地景觀窗外面滿滿山巒與雲海，彷彿秘境，床邊就能看得見。 圖／IG網友shelly_csc授權

保持社交距離與避開人群是現在政府在疫情期間不斷宣導的政策。不過若是真的想遠離塵囂與人潮，推薦可走訪這間位於阿里深山的「山居」旅館，大片落地景觀窗與日式榻榻米搭配褐色木質家具，周圍環繞翠綠的大山森林景觀，早晨起床還有機會賞析夢幻雲海，完全身心靈的放鬆，讓遊客們可以體驗一場愜意的山居旅程，不過要訂的請盡快喔，目前床房規劃僅有三間客房。

山居的家具擺設讓人非常放鬆。 圖／IG網友Claire Lin授權
山居的家具擺設讓人非常放鬆。 圖／IG網友Claire Lin授權

「山居」旅館其實座落於阿里山半山腰的製茶工廠裡，從大門、公設、再到住所滿滿充滿日式深居的建築風格，放眼望去，樸素的禪風與質感木製的陳列擺設，令人心情非常放鬆。除此之外，因為四面牆壁有兩面為大片落地景觀窗，得以讓遊客享用著美味的日式餐點並坐在窗邊發呆，再搭配因時序轉化產生的陽光變化，彷彿來到夢幻仙境，極為療癒與舒壓。

時序變化造成陽光的方向也跟著改變，而撒下的陽光在木質家具上顯得別緻宜人。 圖／IG網友Claire Lin授權
時序變化造成陽光的方向也跟著改變，而撒下的陽光在木質家具上顯得別緻宜人。 圖／IG網友Claire Lin授權

而鄰近的旅館還能規劃一日遊，包含十分鐘車距的奮起湖老街、頂湖自然生態公園與迷糊步道，若是想前往滿滿高聳矗立的阿里山森林遊樂區，也只要約35分鐘的車程。從日出到日落、從雲海到壯闊山巒的各色景緻，都可以在「山居」旅館中實踐。值得注意的是，不少網友推薦一定要親臨使用山居的超大浴缸，一邊泡澡還能望向美麗的景緻發呆，CP值超高，有興趣的遊客，可在Airbnb輸入「山居」即可找尋相關訂房資訊囉～

「山居」有超大的浴缸還可邊泡澡邊賞美景。 圖／IG網友Light Light授權
「山居」有超大的浴缸還可邊泡澡邊賞美景。 圖／IG網友Light Light授權

「山居」旅館

位置：嘉義縣阿里山鄉，位於阿里山半山腰『石桌』地區

山居門口非常具有日式禪風，彷彿到訪了日本。 圖／IG網友Claire Lin授權
山居門口非常具有日式禪風，彷彿到訪了日本。 圖／IG網友Claire Lin授權

「山居」目前僅有三間客房。 圖／IG網友Claire Lin授權
「山居」目前僅有三間客房。 圖／IG網友Claire Lin授權

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旅館 阿里山 一日遊 步道 森林遊樂區

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