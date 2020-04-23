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部落客帶路吃台南／肥嫩飽滿鮮蚵仔波霸飯VS.雙蛋波霸魯肉飯

聯合報 / 記者 柯意如／即時報導
部落客帶路吃台南林記食堂。圖／FB/Blog： 舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
部落客帶路吃台南林記食堂。圖／FB/Blog： 舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供

喜歡蚵仔、荷包蛋這些滑嫩鮮美食材的，一定要看過來，日前曾介紹過台北華西街鋪滿鮮蚵的「阿義魯肉飯」，台南美食部落客也不藏私，趕緊介紹這一碗「中瘋鮮蚵波霸魯肉飯」，飽滿鮮蚵與魯汁搭配滑順入口，更驚喜的是碗內還藏半熟蛋；還有超療癒的雙蛋黃荷包蛋「波霸魯肉飯」，在蛋上淋上簡單醬油膏，趴飯入口是甜甜鹹鹹的南部好口味，讓人想要一碗接一碗。

部落客帶路吃台南林記食堂限量版鮮蚵波霸魯肉飯(圖為更換燒肉版，是否可更換食材不一定，以現場當日情況為主)。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
部落客帶路吃台南林記食堂限量版鮮蚵波霸魯肉飯(圖為更換燒肉版，是否可更換食材不一定，以現場當日情況為主)。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
林記食堂波霸魯肉飯有療癒的雙蛋。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
林記食堂波霸魯肉飯有療癒的雙蛋。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供

吃過的部落客分享，這家外觀樸實的「林記食堂」位於台南市安南區海佃路，是許多當地吃貨喜愛的隱藏版美食小店，常常在IG被分享，「中瘋鮮蚵波霸魯肉飯」為限量推出的產品，圖片為部落客更換為燒肉版本的鮮蚵波霸飯(此為部落客真實食記與現場拍攝，是否可更換食材不一定，須以當日現場情況為主，一般銷售為魯肉版本，因為店家忙碌請盡量以店家方便為主喔)，看起來讓人垂涎三尺。鮮蚵單吃川燙味道就很鮮美，淋上店家特製醬汁很下飯，網友分享碗底還有半熟蛋隱藏在內，攪拌熱白飯入口味道更多層次又濃郁，鹹香夠味，喜歡的人來上兩碗沒問題！

部落客帶路吃台南林記食堂限量版鮮蚵波霸魯肉飯(圖為更換燒肉版，是否可更換食材不一定，以現場當日情況為主)。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
部落客帶路吃台南林記食堂限量版鮮蚵波霸魯肉飯(圖為更換燒肉版，是否可更換食材不一定，以現場當日情況為主)。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
林記食堂推出限量版鮮蚵波霸滷肉飯（售價僅供參考以現場公告為準）。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
林記食堂推出限量版鮮蚵波霸滷肉飯（售價僅供參考以現場公告為準）。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
部落客帶路吃台南林記食堂限量版鮮蚵波霸魯肉飯(圖為更換燒肉版，是否可更換食材不一定，以現場當日情況為主)。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
部落客帶路吃台南林記食堂限量版鮮蚵波霸魯肉飯(圖為更換燒肉版，是否可更換食材不一定，以現場當日情況為主)。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供

另一款是之前在IG也很火紅的「波霸魯肉飯」，神奇的畫面是每碗都是雙蛋黃上桌，這麼讓人垂涎的模樣引起許多網友打卡分享，雙蛋黃荷包蛋淋上醬油膏，部落客形容這碗飯有著獨特「南部甜」，正是遊子喜愛的故鄉滋味，喜歡重口味的話再要點蒜頭醬油一塊拌著吃，這種單純的滿足難以形容，答案就藏身在庶民食堂內。

林記食堂波霸魯肉飯有療癒的雙蛋。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
林記食堂波霸魯肉飯有療癒的雙蛋。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
林記食堂波霸魯肉飯有療癒的雙蛋。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
林記食堂波霸魯肉飯有療癒的雙蛋。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供

網友貼心提醒，因為店內稍微服務人員較少，比較繁忙的話餐點需要等候，如果需要加料或加起司，都以店內現場實際公告價位為準，詳細店家營業資訊可上粉絲團查詢。

林記食堂菜單(售價僅供參考以現場公告為準)。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
林記食堂菜單(售價僅供參考以現場公告為準)。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供

哪裡吃

林記食堂

地址：台南市安南區海佃路一段213巷29號

中瘋鮮蚵波霸魯肉飯　限量販售90元（魯肉版本）

波霸魯肉飯50元 加一片起司多10元

圖片與價位等均僅供參考，以店內現場實品與實際公告為準

IG 台南美食

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