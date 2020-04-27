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免飛香港！員林懷舊餐廳「喜喜茶室」 道地港式風味任你品嚐

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

「喜喜茶室」裏頭充滿香港懷舊小物，濃濃的「時代感」氛圍，讓你宛如穿越時空一般，來到民初香港的樣貌，不管怎麼拍照，都能拍出獨一無二的風味。

「喜喜茶室」將道地的香港飲食文化帶進台灣，用不同角度重新詮釋香港平民化的飲食場所，並揉合中、西方餐飲，讓人能夠悠閒的享受咖啡、奶茶與凍飲，非常適合親朋好友聚會聯繫情感，想體驗懷舊風的餐廳氛圍，那走進喜喜茶室就對了。

金黃流沙包

流沙包是港式點心必備的茶點，用鹹蛋黃做成液態內餡，現點現蒸，剝開熱呼呼的包子，滾燙的金黃色流沙迫不及待想與你相見歡，鹹鹹甜甜的口感在嘴裡融化，這大概就是幸福的滋味吧！

金銀蒜香蒸排骨

由店家手工製作的小點，看似簡單製作起來可是一點也不馬虎，從買進當日新鮮溫體豬肉後開始，加入蒜頭與秘方香料進行醃製，最後現蒸給客人，雖然費工費時，卻蘊含了現做的心意，就是要把最好的料理呈現給客人。

為了讓老人家與小朋友們方便入口，喜喜茶室特地把帶骨肉改成去骨肉，口感吃起來軟嫩滑順，肉汁的鮮甜在嘴裡四溢，既滿足又幸福。

港式臘味蘿蔔糕

喜喜茶室特製的蘿蔔糕與坊間口感截然不同，使用純米、蘿蔔、蝦米、臘肉與港式食材製作而成，看似普通平常，口味卻讓人驚艷，淺嚐一口酥脆外皮「卡滋卡滋」的作響，米、蘿蔔與蝦米的香氣完美融合，整體來說軟、嫩、酥，是深受大家喜愛的一道點心。

蒜味鮮蝦火腿焗烤

放入新鮮蝦仁、火腿、以及加入手作調配白醬與滿滿起司外，裡頭還添加店家自製蒜酥提味，讓整道料理能完整呈現道地的港式風味，非常特別，完美融合東、西方飲食，口味深受年輕人喜愛，為必點的美食之一。

用叉子舀出Q彈的筆管麵與蝦仁，看著牽絲的起司，口水都要流下來了！熱氣蒸騰的濃濃奶香飄來、蒜頭與起司香氣完美結合在一起，身為一個起司控，怎麼可以錯過呢?

沙茶豬扒廣東炒麵

使用特殊的廣生麵，先將兩邊煎到酥脆，再使用店家獨門秘方香料爆炒、最後加入店家特製的沙茶豬肉醬，淋上去的瞬間，熱鐵板滋滋作響的聲音帶出了熱氣蒸騰的沙茶醬香，而它的口感非常特殊，細細的廣生麵外表被煎的香脆可口，內部質地柔軟，加上特製沙茶醬，讓人一口接著一口停不下來呢！

羅漢素蟹黃煲飯

這是為了茹素者而特別設計的菜色，主要的食材使用了紅蘿蔔、豆腐、木耳、杏鮑菇...等蔬菜，當中最特別的是，使用紅蘿蔔與杏鮑菇提煉出來的素蟹黃醬，幾乎與真實的蟹黃味道沒有差別，沒有看到素這個字還以為是真的蟹黃呢。

喜喜茶室不但提供平常時段的餐點，也是各位夜貓子凌晨宵夜場的好朋友，下次有空來員林，不妨來「喜喜茶室」體驗充滿懷舊與年代感的港式古早味吧。

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喜喜茶室

店家地址：彰化縣員林市中山路二段48號

連絡電話：04 836 8777

營業時間：周一到周日 11:30 - 24:00

均消價位：＄200

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：http://bit.ly/3aUNpqP


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香港 懷舊 古早味

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