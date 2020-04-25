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好消息！台鐵車長接觸磐石艦確診者 二採仍為陰性

五一連假目前照常放假 陳時中：不排除因急迫情況改變

國華街、林百貨、台南美術館 自駕玩台南就從市區半日遊啟程吧！

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
漁光島。 圖／IG, jim1995_84
漁光島。 圖／IG, jim1995_84

租車一直是玩台南最主流的方式，許多景點有距離外，台南的大眾運輸相對台北有些不方便，想要玩的廣又方便，最方便的當然就是租台車舒服又安全，小編在這裡就要來介紹租車玩台南的方法以及必去的景點，趕緊來看看吧。

台南租車地點

台南的租車地點主要分布在台南火車站以及台南高鐵站這兩處，因為台南火車站的競爭較為激烈，因此小編建議可以在火車站租車，容易會有意想不到的折扣喔！

租汽車？租機車？

機車

在台南租機車的好處除了價格相對便宜外就是市區當中不需要煩惱停車的問題，但是缺點就要特別注意了，台南一年四季普遍炎熱，尤其是夏天的太陽更是可怕，如果還有攜帶行李，騎機車就不那麼方便了。

平均價格：100CC/200(天)、125CC/350(天)

汽車

雖然汽車在台南市區想要路邊停車不是那麼方便，但其實許多大景點旁都設有停車場，而且如果要前往郊區景點的話，驅車前往也會比較快速方便！

平均價格：4人座房車/1100~1500(天)

※以上價格僅為參考，詳細價格請洽各租車公司

租車前小知識

租車條件

在台灣租用汽車年齡須滿20歲且必須攜帶：

身分證

汽車駕照(外籍人士請攜帶護照及國際駕照)

保險

為了保障行車上的安全，小編提醒大家，車體險、竊盜險、第三責任險、駕駛乘客險、強制險等相關保險，都要在租車前確認是否有投保，才能玩得開心且放心

車輛配備

租車前可以先確認是否有需要加購GPS、嬰兒座椅等額外配備，可以避免額外的費用。

合約內容

合約絕對是每個人最容易忽略但卻是最重要的部分，拿到合約時請一定要確實詳閱一遍，並且好好保管，才能避免爭議的發生

加油規定

相關的加油規定，像是需不需要滿去滿回？汽油是要加95還是98？等細節都要在租車上路前先跟租車公司確認。

車體確認

而出發前最重要的步驟，就是要詳細的檢查車體是否在出發前有所損傷，如果有的話請事先告知租車公司，以免還車時被收取了維修費，那可真的會欲哭無淚呢。

小編小提醒：如果不放心，也可以先對車子外觀拍照或錄影喔！

台南租車自駕路線

台南市區半日遊(美術館、國華街、林百貨) → 漁光島 → 台南武聖夜市

隱田山房 → 夢之湖 → 台南市區半日遊(美術館、國華街、林百貨)

台南市區半日遊(美術館、國華街、林百貨)→ 新化老街 → 胡厝寮彩繪村

新化老街 → 胡厝寮彩繪 → 村走馬瀨農場

漁光島

漁光島。 圖／IG, capi_1019
漁光島。 圖／IG, capi_1019

漁光島就位在安平港灣旁，是個面積約400公頃的小島，外圍蜿蜒的海岸，「月牙灣」之稱，是許多遊客們前往踏浪賞夕陽的浪漫景點！近幾年漁光島也結合了島上風情以及文藝活動舉辦了「漁光島藝術節」讓漁光島上除了美景外更增添了一絲文化氣息。

國華街

國華街。 圖／IG, maitzzylin
國華街。 圖／IG, maitzzylin

既然來到美食之都的台南，就不得不提充滿美食的國華街了，國華街著名的美食像是：富盛號碗粿、邱家小卷米粉、炸雞洋行、布萊恩紅茶等，如果細數大該三天三夜都說不完，到台南找美食，來國華街準沒錯！

台南美術館

台南美術館。 圖／IG, hellomorimoon
台南美術館。 圖／IG, hellomorimoon

台南美術館一直以來都是都是遊客容易忽略的景點，但在2019年台南美術館2館落成後，這裡搖身一變成了台南市熱門景點之一。台南美術館2館坐落在孔廟旁邊，地理位置非常優異，週邊還有林百貨、國華街等，加上館內的展覽及美術館本身超美超好拍的造型，要在這周遭玩上一整天是絕對沒問題的。

林百貨

林百貨。 圖／IG, joy.wu
林百貨。 圖／IG, joy.wu

末廣社神社。 圖／IG, yutung0619
末廣社神社。 圖／IG, yutung0619

林百貨（俗稱:五層樓仔）從日治時期就存在至今，是南台灣第一間百貨公司，也是台南在日治時期繁榮的象徵。多年之後的今天，林百貨內部已改為以文創為主的現代商場，外觀依然保持著日治時期的折衷主義風格，頂樓的末廣社神社更是有接近90年的歷史，非常值得前往參觀。

新化老街

新化老街。 圖／ IG, pushandcut
新化老街。 圖／ IG, pushandcut

日治時期的台南新化是通往台南山區的重要政經中心，當時的商賈雲集，日本人、漢人與平埔族之間的來往，造就了洋樓、街屋，形成繁榮的商店街，也就是我們現在看到的新化老街。如今的新化老街保有這這些巴洛克式風格的建築，商店有歷史悠久的老商號也有極具現代感的文青咖啡廳，這樣新舊融合的商店街，是台南極具特色的一個景點。

善化 胡厝寮彩繪村

善化 胡厝寮彩繪村。 圖IG, _sammi_hsu_
善化 胡厝寮彩繪村。 圖IG, _sammi_hsu_

善化 胡厝寮彩繪村。 圖／ IG, monsters.m.s
善化 胡厝寮彩繪村。 圖／ IG, monsters.m.s

胡厝寮彩繪村原先是一個樸素老厝林立的村莊，而這樣的村莊能變得如此繽紛，背後則是有著一個溫暖的故事。胡厝寮彩繪村是三位孝順的孫女，不忍心看著獨居的外婆隻身一人獨居在此，希望能用另一種方式陪伴外婆的生活，便在屋外的牆上彩繪出各種俏皮的童趣人物，讓外婆的生活更增添了活潑的色彩。一開始只是一個簡單的彩繪，之後當地里長更是號召整個社區一同參與，讓胡厝寮成為一個充滿文藝氣息又不失溫馨的可愛社區。

走馬瀨農場

走馬瀨農場。 圖／IG, d_y_jinnnng
走馬瀨農場。 圖／IG, d_y_jinnnng

走馬瀨農場位在台南玉井區，農場占地廣大，農場內融合了草原、山林、河川等豐富的自然景觀，還有騎馬、滑草、射箭、協力車、山訓場、高爾夫迷你推桿場、大型滑水道、露營場等遊樂設施，適合帶小朋友一起來接觸大自然、體驗不一樣的樂趣，可以說是台南最豐富的景點之一了。

六甲 夢之湖

六甲 夢之湖。 圖／ IG, agorave
六甲 夢之湖。 圖／ IG, agorave

由林青霞主演的電影「夢之湖」，許多7年級生應該都還記憶猶新，電影裏頭那夢幻的湖畔風光便是取景於台南六甲，六甲夢之湖盛極一時，現在少了過多的人潮，清澈靜悠的美景依舊，是在地人也會前往的私房景點。

玉井 隱田山房

玉井 隱田山房。 圖／ IG, kent19930403
玉井 隱田山房。 圖／ IG, kent19930403

玉井 隱田山房。 圖／IG, hello.alidog
玉井 隱田山房。 圖／IG, hello.alidog

隱田山房是結合民宿、餐廳、教堂的一個園區，園區內的三千院、六千院餐廳都極具特色，建築本體如同他們的名稱一樣，帶有濃濃的日式庭院風格，讓人有置身的古代日本宮廷的錯覺。轉個彎後，映入眼簾的是潔白夢幻的教堂，許多新人會在此拍攝婚紗，若想多享受這種幽靜的氛圍，在這住上一晚也是個不錯的選擇。

小編介紹到這裡，是不是非常心動呢，台南真的是個非常適合旅遊的地方，來了很多次不要只知道吃美食，租車玩台南可以去到更多不一樣的景點，不用擔心人擠人，好吃又好玩，小編真的最推台南！

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美術館 老街 彩繪村

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