粉嫩風鈴木滿開炸裂河畔！台南全新亮點「竹溪水岸園區」白天夜景皆美翻 溜小孩+散步好去處

台南全新打卡地標快收藏！經整治後今年新開放的「竹溪水岸園區」，不僅有日夜皆美的「月見橋」風光，附近還有會隨著花季染上不同色調的風鈴木景觀，搭配近期開設的特色遊戲場，毫無疑問躍升為台南市區2020最新必去景點！

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沿著台南市健康路的河畔前進，可以發現絕美洋紅風鈴木四處盛開，密密麻麻綻放著的花苞，在城市內形成大片粉嫩景象，單看就好療癒！順著蜿蜒狀但平坦好走的步道，散步之餘還能賞見迷人風景，適合一家大小前去放鬆身心。

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而最大亮點莫過於橫跨竹溪的「月見橋」，新蓋的拱橋置身於月見湖上、底部以木棧道打造，半弧形設計外觀為不少攝影玩家的必拍場景。白天可欣賞周邊綠意盎然的公園景色，還能加碼不遠處的崇孝塔為背景，到了夜晚更有浪漫的月牙倒影，怎麼拍怎麼漂亮。

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此外，順著竹溪不僅能欣賞整頓後的美景，還可前往「水岸園區遊戲場」逛逛！據台南也要特色公園粉專表示，一開放就已吸引不少家長帶著小孩前去，現場不僅有玩法多元的極限飛輪，還有旋轉、擺盪、攀爬與滑梯的設施，看來嶄新的遊戲空間，將會成為當地民眾溜小孩的好去處啦！其他縣市的大家也可將「竹溪水岸園區」列入清單，未來找個時間來個悠閒的輕旅行！

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竹溪水岸園區

地址：台南市健康路一段113巷路口

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