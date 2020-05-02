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台南甜點控必衝！歐式城堡風「名坂奇」矗立高級住宅區 甜食蛋糕金碧奢華

珍妮的美食旅遊 咖搭車的3C / 文、圖／大阿姨 珍妮

udn走美食／珍妮的美食旅遊 咖搭車的3C

台南鄉親衝了嗎？？這一棟高級住宅區裡的歐式城堡建築太虛花了吧~~~名坂奇悄悄地在昨天盛大開幕，還推出開幕禮冰淇淋買一送一的活動，瞬間又讓台南的甜點市場精采了起來。

東區虎尾寮這一帶高級住宅區，除了高地價高房價之外，其實還有不少很大戶的神秘城堡，讓平平是東區人的珍妮覺得新奇。但是如果有店家是蓋了一棟城堡來做門市？？是不是也太狂了！

沒記錯的話名坂奇原是大億麗緻的甜點師傅出身，先在崇善幾街以工作室名義開始販售著夏威夷塔，後來搬到虎尾寮，同樣是工作室的方式，必須先預定再到工作室取貨。而且取貨方式很妙，來到工作室門口先按電鈴，接著就有工作人員出來詢問幾盒、結帳(從頭到尾都站在門口就面交完了)。

名坂奇一直以來都是低調的銷售方式，有著這樣的一個傳說～隱身在民宅裡的高人氣夏威夷豆塔。沒想到悄悄的在台南這個高級住宅區有如神話般崛起～啥咪…這一棟歐式城堡建築竟然是名坂奇！！

名坂奇的位置就在裕信路跟裕敬路的十字路口，城堡般的歐式建築很是顯眼。

珍妮已經刻意避開下午茶時間，晚晚的將近六點依然有著絡繹不絕的客人進場買冰淇淋。門口處的告示牌貼心提醒：排隊請保持距離，入內需經工作人員測量體溫！！

名坂奇店裡打造的是一種夢幻的金碧奢華感，一進入店內映入眼簾這一座華麗炫爛絕美的水晶吊燈。

金色鐵製的圓弧手扶梯，華麗宮廷般的布置和白色大圓形燈泡。

就連二樓的用餐區也帶著一種歐式的神祕奢華感。

店內一樓主要是點餐區和內用位置，中間是小包裝的甜點販售展示區。珍妮來的時間較晚，小包裝的甜點幾乎已經銷售一空。

除了店裡打造出一種夢幻神美之外，就連蛋糕點心都好美啊啊啊...

德國進口花草茶

無憂無慮放鬆茶(無咖啡因)

點餐時店員已經介紹這一款使用的是國寶茶，可回沖！！不是果香味的這款茶品喝來順口，很適合我們今天挑選的二款果香味蛋糕。

買一送一的冰淇淋 (二球45元)

名坂奇的冰淇淋口感吃起來不會太黏膩，是比較爽口型的口感。

抹茶

抹茶口味的冰淇淋~爽口不甜膩的淡淡茶香氣

草莓優格

莓果香氣的微酸甜香也不賴

整場我最愛的是他家蛋糕~好好吃...！！！

南洋可樂達

法國熱帶水果泥、法國百香果泥、法國椰子果泥、法國櫻桃酒、嘉麗寶33.1%白巧克力、法國椰子酒

其實這一款蛋糕，我在排隊等著點餐時，就已經一眼看中它。簡單的蛋糕體多了一點上頭繽紛的點綴，就立刻亮麗出色的讓人一眼就喜歡。

開心桃

法國白桃果泥、法國櫻桃酒 、法國開心果、法國桃子酒、法國紅桃果泥

慕斯般的滑順清柔 ，入口細緻嫩香的多層次果香～好好吃喔！

不知道為什麼，名坂奇的蛋糕都有一種清新脫俗又帶點精細質感…

加上大理石桌面和好拍的燈光，整個呈現出一種~好好拍 好美的蛋糕。

我最愛這一款中間水果泥餡的酸甜香，濃郁的香氣吃來爽口不膩口。

菜單 咖啡 氣泡蘇打 茶品

甜點蛋糕的價格大多落在120元，其中有1~2款是135元。

冰淇淋買一送一 (2球45元)

名坂奇的蛋糕價格乍看不算低，但認真講都很好吃，這樣的環境氛圍和價格是合理可以接受的。目前因為新開幕，在動線上還有改善空間，如果可以在限制入內人數，我想會讓整個用餐環境和點餐順序更加分，但這天用餐整體是讓我覺得滿意的。

名坂奇

地址：台南市東區裕信路321號

營業時間：上午九點至晚上七點半

文章來源：珍妮的美食旅遊 咖搭車的3C    FB：大阿姨 珍妮的美食旅遊

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