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部落客帶路吃台南／超浮誇的燒番薯冰 配卡滋卡滋脆現燒焦糖大布丁
在4月中旬天氣回暖的一周，我們台灣連續傳出零確診消息，好消息就像暖暖的太陽一樣撫慰人心，浮誇美食照讓你更療癒。今天部落客帶路吃的是超浮誇的燒蕃薯冰加布丁，加上一顆中間有焦糖炙燒的滑嫩嫩大布丁，這麼療癒的冰品，又是藏身在台南中西區知名的「清水堂愛玉專賣店」。連常吃美食的部落客都讚嘆：到底是誰給老闆這麼多梗做創意冰品的啦。
近日在IG上不少吃貨分享一款金色冰品照片，原來是位在台南西門路上的知名老店「清水堂」，出現了一款燒番薯冰加炙燒布丁，吃過的部落客形容，地瓜泥吃起來很綿密順口，冰品絕配的大布丁放在中間，現點現燒的滋味真的讓人無法抵抗，不但能吃到滑嫩順口的感覺，也有卡滋卡滋的糖脆片，口感是「雙重享受」，喜歡芋泥冰的芋泥控也有芋泥的口味可以選擇喔。
要注意的是，店家的季節創意冰品都是限量供應，需要看當天現場提供的情況為準，詳細營業資訊與說明可上店家粉絲團查詢，以免撲空。
哪裡吃
清水堂愛玉專賣店
台南市中西區西門路一段767號
燒蕃薯冰100
燒蕃薯冰（加布丁）120
燒芋頭蕃薯冰（加布丁）120
售價僅供參考以店家現場公告為準，每日限量賣完為止，供應情況以現場實際提供為準
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