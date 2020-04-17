快訊

費用曝光！緊急情況須赴東南亞 開放自費驗新冠肺炎

獨／李明依驚爆罹癌！兒第一句就問「你會死嗎？」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

部落客帶路吃台南／超浮誇的燒番薯冰 配卡滋卡滋脆現燒焦糖大布丁

聯合報 / 記者 柯意如／即時報導
部落客帶路吃清水堂超療癒新品。圖／FB/Blog： 舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
部落客帶路吃清水堂超療癒新品。圖／FB/Blog： 舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供

在4月中旬天氣回暖的一周，我們台灣連續傳出零確診消息，好消息就像暖暖的太陽一樣撫慰人心，浮誇美食照讓你更療癒。今天部落客帶路吃的是超浮誇的燒蕃薯冰加布丁，加上一顆中間有焦糖炙燒的滑嫩嫩大布丁，這麼療癒的冰品，又是藏身在台南中西區知名的「清水堂愛玉專賣店」。連常吃美食的部落客都讚嘆：到底是誰給老闆這麼多梗做創意冰品的啦。

大布丁現點現燒畫面（作者授權提供）。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
大布丁現點現燒畫面（作者授權提供）。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
大布丁現點現燒畫面（作者授權提供）。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
大布丁現點現燒畫面（作者授權提供）。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供

近日在IG上不少吃貨分享一款金色冰品照片，原來是位在台南西門路上的知名老店「清水堂」，出現了一款燒番薯冰加炙燒布丁，吃過的部落客形容，地瓜泥吃起來很綿密順口，冰品絕配的大布丁放在中間，現點現燒的滋味真的讓人無法抵抗，不但能吃到滑嫩順口的感覺，也有卡滋卡滋的糖脆片，口感是「雙重享受」，喜歡芋泥冰的芋泥控也有芋泥的口味可以選擇喔。

部落客帶路吃清水堂超療癒新品。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
部落客帶路吃清水堂超療癒新品。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
部落客帶路吃清水堂超療癒新品。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
部落客帶路吃清水堂超療癒新品。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供

要注意的是，店家的季節創意冰品都是限量供應，需要看當天現場提供的情況為準，詳細營業資訊與說明可上店家粉絲團查詢，以免撲空。

哪裡吃

清水堂愛玉專賣店

台南市中西區西門路一段767號

燒蕃薯冰100

燒蕃薯冰（加布丁）120

燒芋頭蕃薯冰（加布丁）120

售價僅供參考以店家現場公告為準，每日限量賣完為止，供應情況以現場實際提供為準

冰品 IG

相關新聞

部落客帶路吃台南／超浮誇的燒番薯冰 配卡滋卡滋脆現燒焦糖大布丁

在4月中旬天氣回暖的一周，我們台灣連續傳出零確診消息，好消息就像暖暖的太陽一樣撫慰人心，浮誇美食照讓你更療癒。

金黃花海美翻！台南4公頃「向日葵秘境」免費逛　波斯菊、蜀葵花接棒綻放

療癒又充滿正能量形象的金黃色向日葵花海揮手攬客了！台南新營區的姑爺里藏有免費參觀的向日葵花田，金光閃閃的向日葵花海如今已大展迷人姿態，目前長到120公分高，緊接著還有波斯菊跟蜀葵花等花卉接棒盛開，有興趣的民眾不妨趁天晴時，和三五好友或家人一起放風療癒身心。

台南最新「毛小孩遊樂園」！ 草皮綠地加白色貨櫃屋好好拍 寵物照片超逗趣

udn走美食／珍妮的美食旅遊 咖搭車的3C 台南又一間毛小孩 狗狗的新天地！！！ 這二天感覺夏天提早報到了，熱夯夯的天氣是不是常常有種想帶家中毛小孩出門溜搭玩水之外，就連自己也能放空…

邊泡腳邊看夜景！2020「雲林必訪打卡秘境+美食咖啡廳」 加碼絕美峇厘島風住宿推薦

台灣國內旅遊崛起中！帶你盤點雲林古坑旅遊適合旅遊的必打卡景點＆來到古坑品咖啡首選必吃美食咖啡廳，有情人必訪愛心造景森林館、能一邊泡腳一邊遠眺古坑夜景風光的咖啡廳、噴發無數少女心的精緻咖啡廳，還有獨家推薦峇厘島熱帶風情渡假民宿。台灣旅遊別再只去台中、高雄這些大城市啦～來雲林古坑晃晃也是出遊的好選擇，還可以順便去劍湖山樂園刺激冒險！

紫爆～超長阿里山「多花紫藤」正盛開　春雨季前快來賞花

嘉義縣知名臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明日前公告，阿里山的多花紫藤已進入盛開期，黃源明表示，多花紫藤與梅山瑞里...

宵夜場起家！嘉義深夜人氣美食「葉記牛肉館」白天也吃得到

葉記牛肉麵開業10多年，最早從文化路宵夜場起家，每天晚上10點賣到凌晨2點，一開店總是座無虛席、大排長龍，賣完還會提前收攤，是嘉義非常推薦的深夜人氣美食，前些年也在不遠的公明路上駐點開店啦，這份美味不再只有夜貓才能獨享。

台灣也有《愛的迫降》落葉地毯美景！嘉義桃花心木落葉地毯

嘉義市世賢路三段的分隔島綠地長廊，種植整排近千棵桃花心木，每年4月，桃花心木落葉便會從樹梢緩緩飄落，當微風一吹，紅褐色落...

台南最大的「東南亞超市」！到Big King東南亞百貨大掃貨，各國商品便宜好買

udn走跳旅遊／珍妮的美食旅遊 咖搭車的3C 這間倉庫太誇張～台南最大的東南亞超市既然隱藏在這麼熱鬧的火車站旁！！！你有逛過嗎？你有逛過嗎？你有逛過嗎？我沒有～所以今天珍妮帶你不用飛出國一秒彷若

走進柑仔店秒回到童年！帶你來玩「ㄤ啊飄、打彈珠」，還有抽抽樂和麵茶粉

udn走跳旅遊／珍妮的美食旅遊 咖搭車的3C 什麼叫做讓你一秒回到童年古早味？？記憶中的柑仔店 總是堆滿一瓶瓶一桶桶的糖果餅乾，店上頭掛著琳瑯滿目的抽抽樂和玩具～ 記得我小時候很矮，常

超萌Q的臘腸狗雞蛋糕！ 嘉義必吃散步甜食 真捨得吃掉它嗎？

台灣經典點心排行榜絕對少不了「雞蛋糕」，近年來各式各樣的造型蛋糕更是推陳出新，但嘉義有家雞蛋糕店獨具匠心，不僅獲得全台唯一擁有專利的狗狗造型雞蛋糕，近期更研發出嘉義經典美食「火雞肉飯」口味的雞蛋糕，難怪開業五年多，至今仍吸引許多遊客上門。

紅白花朵狂炸！綠色隧道超清心～台南必賞花海、綠海總盤整

新冠肺炎疫情瀰漫全球，許多民眾取消出國旅遊行程，清明連假除了祭祖掃墓不想悶在家裡，走訪國內景點正是時候，為了防疫盡量避開...

台南也有忘憂森林！隱世「夢幻湖秘境」仙氣十足 與世隔絕的美景交通超親民

有時候煩惱多或情緒低迷時，遠離喧囂的大自然美景，總有奇妙的力量能讓人心情變好。台南就有座絕美森林秘境，距離市區不遠，卻有著堪比南投忘憂森林的環境，超適合去放鬆身心、透透氣！ 近期部落客懷陞足跡發

熱門新聞

浮萍大爆發！ 彰化這條農田排水 「每年至少綠一次」

台中人衝了！宮原眼科「冰淇淋買一送一」外帶限定，連續24天吃起來

影／「這畫面地球人應該很羨慕」　彰化洋紅風鈴木下的野餐

限量300顆！ 紅到被CNN報導的「南機場彰化肉圓」 大排長龍2小時完售

奇幻隧道、粉紅天堂..　6處IG熱門打卡景點推薦快收藏！

美食的迫降！2020羅東人氣指數爆表 必吃美食咖啡廳&酒吧推薦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。