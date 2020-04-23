世界烘焙咖啡冠軍！台南日系禪風咖啡廳「握咖啡OH!CAFE」 鹹派超推薦

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台南咖啡廳推薦，日系禪風風格

厲害的是2014年得到世界咖啡烘焙冠軍，店內有多種咖啡豆可選擇，重點是一二樓的用餐環境，非常的日本風。咖啡廳唯二的鹹食，茶泡飯和鹹派都非常的好吃推薦，有機會來台南可以安排進來喝個咖啡吃個鹹派，很棒喔！

『握咖啡OH!CAFE』

台南推薦咖啡廳影片版

台南的美食總是不會讓我失望，就算是咖啡廳也是，這次又撈到一間不錯的咖啡廳想要推薦給大家！位於赤崁樓附近的巷弄中，外觀具有濃濃的日本味，結果是間2014年世界咖啡烘焙大賽冠軍頭銜的咖啡廳啊！

【握咖啡OH!CAFE】

剛進入咖啡廳有一個穿廊，因為天氣好，太陽光直射下來竹葉，整個美翻，還沒進入咖啡廳，就狂拍了一輪(店員應該挺傻眼的)

用餐區域有一二樓，一樓挑高的環境，用起餐喝杯咖啡非常的沒壓力又舒適。落地玻璃，讓自然光灑進室內，配合外邊的竹子造景，視覺會更顯得閒逸。

一樓通往二樓的旋轉樓梯，搭配天花板懸吊的油紙傘，也是許多人會取景拍照的角度。

一樓陳列了店內的咖啡豆，如果大家不知道要喝什麼，不妨可以先聞聞看各種咖啡豆的風味，再來做選擇也是可以的喔。

2014年世界咖啡烘焙大賽冠軍獎杯，就放在入口處，滿屋的咖啡香，令人沉浸。

二樓的用餐空間則是比較日系，使用榻榻米的用餐環境，席地而坐，所以進入前記得要脫鞋喔！可能是因為疫情關係或當天時間較早，所以二樓是完全沒有人的狀態，特別顯得靜謐，好喜歡這裡的空間。

菜單在這，咖啡豆的種類有非常多種，畢竟握咖啡是以烘焙咖啡豆聞名，不知道選什麼？！也可以請教店員，店員會依照你喜歡的酸度、花香、果香去建議適合你的咖啡豆喔！低消為一杯飲品

【藝伎果皮茶泡飯：150元】

使用藝伎咖啡的果皮，曬乾後沖泡成茶，帶著果皮的果香味，有點微酸，剛好和茶泡飯的風味，一拍即合。泡飯裡面使用海苔、梅子，旁邊還有鹹昆布，如果覺得不夠鹹，可以加一點去調味喔。

【田園鹹派：180元】

我跟你說！！！！這個鹹派一定要點，真的太好吃了。應該是可以排進我的前三名吧！！第一、它沒有加入我討厭的青椒；第二、淋上自熬的番茄，酸甜中帶走油膩感，會讓你越吃越多、越吃越餓。

這個鹹派的口味上，偏比較有甜味，不只番茄，鹹派裡面還有花椰菜、南瓜，還有大量的馬鈴薯，馬鈴薯的甜度也很高，口感超綿密，最上層還有焗烤起司，整體而言，整個很美味。

【糕仔茶點：220元】

傳統的糕點，使用糯米和糖製作而成，非常的紮實，有原味和芝麻，吃這個糕點搭配咖啡或茶類正適合。

【歌舞花魁：200元】

飲料內裝有百合的香葉，本身是葡萄柚綠茶，香味非常夠，酸酸甜甜的，女生一定會喜歡。

【衣索比亞 耶加雪夫：180元】

特地使用了不同容器來裝咖啡，瓷杯的散熱較慢，所以建議從瓷杯的熱飲開始喝起，高腳杯的等待涼後再喝，就會有完全不同的韻味。在高溫飲用時，佛手柑、陳皮的香氣濃烈，同時也帶有一點淡淡的花香，而較低溫品嚐時，醇厚的烏龍茶感會更為強烈，最後在帶點可可的尾韻。

這間咖啡廳，不論是還鏡或咖啡都是上等，或許現在是疫情期間，所以人煙稀少，難得假日還可以這麼悠閒的喝杯咖啡，不用排隊。下次來台南記得走進來喔，推薦給大家！

握咖啡OH!CAFE

粉絲專頁：https://www.facebook.com/ohcafe.tainan/

營業時間：

週一~週五 12:00~21:00

週六~週日 10:00~21:00

地址：台南市中西區成功路223號（成功路赤崁東街口）

電話：06-2211277

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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