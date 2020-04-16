金黃花海美翻！台南4公頃「向日葵秘境」免費逛　波斯菊、蜀葵花接棒綻放

療癒又充滿正能量形象的金黃色向日葵花海揮手攬客了！台南新營區的姑爺里藏有免費參觀的向日葵花田，金光閃閃的向日葵花海如今已大展迷人姿態，目前長到120公分高，緊接著還有波斯菊跟蜀葵花等花卉接棒盛開，有興趣的民眾不妨趁天晴時，和三五好友或家人一起放風療癒身心。

4公頃的向日葵花海隨風搖曳超療癒。 圖／IG網友doubleying_shen授權

姑爺里位於新營區西南角，與鹽水區相鄰，近年來人口老化嚴重，但當地的人們仍致力於發展這片土地，於2017年時，信義公益基金會的林信和董事長便捐出家中的閒置農地，並將其改造成兼具環保、教育意義的社區紀念公園。姑爺里辦公處亦在挖仔朝隆宮旁設立社區關懷據點，不僅保留了傳統手工藝—貴黍帚的製作，也提供如菜包、碗粿等道地美食。

而在去年，姑爺里里長特別將新生國小旁的農地規畫成7公頃的花海秘境，當中向日葵花田已於日前搶先綻放，4公頃金黃花海隨手拍都能營造出絕美的仙境氛圍，就算是看著成千上萬朵的向日葵隨風搖曳也是滿滿的療癒感。陸續還有波斯菊及蜀葵花等接棒綻放，現場還展出運用回收資源製作而成的藝術作品，除了賞花取景，還能同步了解資源回收觀念。

臺南市新營區公所特別在臉書上邀請民眾參觀，同時也提醒遊客在欣賞百花爭豔的同時，別忘了做好防疫措施，保持適當的社交距離喔！

台南姑爺里向日葵花海

地點：台南市新營區姑爺里52號

南台灣秘境向日葵花海綻放。 圖／IG網友osc.tw授權

4公頃金黃花海隨手拍都能營造出絕美的仙境氛圍。 圖／IG網友daisy95617授權

4公頃的向日葵花海隨風搖曳超療癒。 圖／IG網友daisy95617授權

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