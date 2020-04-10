邊泡腳邊看夜景！2020「雲林必訪打卡秘境+美食咖啡廳」 加碼絕美峇厘島風住宿推薦

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首圖：dingesun13、tm__0213

台灣國內旅遊崛起中！帶你盤點雲林古坑旅遊適合旅遊的必打卡景點＆來到古坑品咖啡首選必吃美食咖啡廳，有情人必訪愛心造景森林館、能一邊泡腳一邊遠眺古坑夜景風光的咖啡廳、噴發無數少女心的精緻咖啡廳，還有獨家推薦峇厘島熱帶風情渡假民宿。台灣旅遊別再只去台中、高雄這些大城市啦～來雲林古坑晃晃也是出遊的好選擇，還可以順便去劍湖山樂園刺激冒險！

IG打卡景點

水漾森林教堂

除了水晶教堂之外，擁有夢幻少女心的女孩兒們必打卡的就是這做號稱「南台灣最粉嫩水上教堂」的古坑珍粉紅城堡 水漾森林教堂啦！每隔一陣子就會變換新的造型，網美們來到雲林一定會來瘋狂拍一波。熱門的程度讓國外的遊客哪怕是繞路也要來感受一下這些意外的小驚喜，且不遠處也有許多美食餐廳和必訪下午茶，逛累了就能立即找到落腳處歇息，堪稱超高ＣＰ值雲林必玩景點。

圖/IG@dora_hsin211 圖/IG@mimichild07 圖/IG@lanlanooo

｜景點地址：646雲林縣古坑鄉湳仔50號

華山小天梯＆情人橋

高矮不一的叢林樹木環繞於四周，繩索製成的情人橋限載兩人，走在搖晃狹窄的橋上像在山林冒險般刺激緊張，卻也格外浪漫。大華山地區周遭群山環繞，周遭有不少登山步道與咖啡休閒農場，近年來特別受到歡迎的景點包括華山文學步道、華山小天梯和情人橋，走在綠林中可以好好享受清新的空氣、豐富的溪流瀑布和樹林景觀，是許多雲林在地人假日踏青健行的好去處。

圖/IG@tm__0213

｜景點地址：雲林縣古坑鄉華山村(可定位華山溪吊橋-華山休閒農業區)

拼圖公園

老屋改造的風潮這次吹到了雲林古坑，結合了童話元素，讓原來的老舊社區搖身一變，成為時下流行的哈比人小屋。拼圖公園過去是廢棄的蕭家菸樓，九二一大地震時遭到毀損，於是當地社區關懷協會著手改造，在舊有的建築之上添加了現代元素，一方面讓當地社區居民有個聚會的場所，另一方面也藉此吸引觀光客來朝聖打卡。

圖/IG@yjian.tw 圖/IG@yjian.tw

｜景點地址：雲林縣古坑鄉文淵路14巷7號

ROSAHILL 蘿莎玫瑰莊園

蘿莎玫瑰莊園是耐斯企業集團旗下的香氛觀光工廠，6千多坪的羅莎玫瑰莊園內可以看見萬紫千紅的鮮嫩花朵、溫室植物園區以及繽紛可愛的擺飾，園區內的歐風小木屋和棋盤式草原更是必拍景點，走在浪漫的莊園裡處處都是讓你一秒變少女的夢幻造景，還可以順便採購他們家的口碑不錯的身體保養用品喔！

IG@duddy10759

｜景點地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口46-1號

萬年峽谷

雲林古坑的草嶺自然環境優美、生態豐富，萬年峽谷是獨特的地形景觀之一，溪流經年累月切割侵蝕岩石後逐漸塑造出如峽谷般的奇景，岩壁因沖刷而產生的層層紋路與蜿蜒的溪流造就了壯麗的大自然傑作，可惜因近年屢屢有人在此發生意外，目前政府已封閉，最多只能在上方涼亭遠眺喔

圖/IG@dashuai.0707

古坑綠色隧道（蘭樹大道）

生活在充滿著高樓大廈的都市裡，偶爾是不是會覺得有些壓抑呢？位在台三線往永光方向的古坑綠色隧道，兩旁蔚然成蔭的是已有50多年歷史的芒果樹，總計有一千多株，形成了全長約2公里的天然隧道，平日人煙稀少、涼爽舒適，最適合放鬆慢活，感受悠閒時光，到了假日沿街兩排便會出現排排站的攤販和滿滿地人潮。

圖/IG@jactsil_0421

｜景點地址：雲林縣古坑鄉湳仔村湳仔路

樟湖國小

被山林環抱，後方還有一大片茶園，以無障礙斜坡代替階梯台灣最美麗的森林國小－樟湖國小佇立於山林茶園之中，來到這裡可時刻眺望滿山片也的美景。遙想古人總愛登高望遠，或懷古、或抒情，一開口就是詩詞歌賦，過去始終不能理解其中奧妙，到此一觀才發現，這大概是源自對大自然的讚嘆吧！

圖/IG@imcutekakaya 圖/IG@sethland0

｜景點地址：雲林縣古坑鄉石橋50-2號

夢幻美食咖啡廳

花開市場甜點工作室 BOUQUET DESSERT

雲林在地人才知道的小甜點店，沒有招牌，沒有固定菜單，也沒有魔術大空間，店內只有少少的座位區，這家位在市區內的超隱密甜點店主要以外帶客為主，且營業時間短暫，要吃之前還得先確認今天有沒有營業，真的是要有好運氣才買得到。店面小歸小，花開市場甜點工作室可說是麻雀雖小五臟俱全，精緻的裝潢與夢幻的擺設，再加上所有甜點都是當天現做，不僅外表美觀，內餡口感更是扎實，每一口都吃得到老闆的用心呢！

圖/IG@bouquet_dessert

｜店家地址：雲林縣古坑鄉中正路5號

｜聯絡電話：05 582 8081

｜營業時間：週二～週日 14：00-18：00（週一公休）

天空之夜養生泡腳咖啡

你有泡過腳也有喝過咖啡，但你有同時享受咖啡的香醇與泡腳的療癒紓壓嗎？來到雲林古坑天空之夜不但可以在山頭上遠望雲林夜晚燈光燦爛的景色，也能和好友、伴侶一邊享用茶點和輕食，最特別的當然是讓雙腳好好在熱水中舒緩一下啦，若是白天有安排前往華山附近踏青的人肯定更適合安排在最後一站來這裡放鬆休息一下囉！

圖/IG@willy388112 圖/IG@alice821204

｜景點地址：雲林縣古坑鄉華南25-2號

｜連絡電話：05 590 0139

｜營業時間：12：00–2：00

湖光山舍

位在華山區附近的湖光山舍除了提供美味餐點，也是一個適合假日度假的景點，園區內有小木屋、套房以及露營區，到了夜晚時民宿更可以欣賞到雲林的迷人夜景，春天在園區內也會開滿不少粉嫩的櫻花，推薦給家庭親子或是三五好友想要來雲林山區兩天一夜輕鬆度假的好選擇！

圖/湖光山舍FB IG@_nn.515

｜景點地址：雲林縣古坑鄉大湖口1-12號

永光故事屋

穿越時空的一座日式老宅，雲林山線第一間故事屋-永光故事屋，它興建於日治昭和八年，原本是古坑派出所宿舍，為了讓歷史悠久的文化資產長久保存，後人將其改造成能喝咖啡、品餐點的咖啡故事館。永光故事屋最大的特色莫過於客人喝到的每一口咖啡，都是源自於門前這顆日式時代自然播種至今的咖啡果樹，栽種、烘培等工序都是人工手作而成，館內物件擺設皆保留了早期復古風情，座位區則分成沙發區、塌塌米座位區及高腳座位區等不同區域，是雲林古坑近期新興的熱門打卡景點。

圖/IG@lin_larze 圖/IG@kirapig1008

｜景點地址：雲林縣古坑鄉文昌路58-4號

｜連絡電話：0970 230 067

｜營業時間：週一～週三 10：00-2020：00、週五 10：00-23：00、週六&週日 9：00-23：00（週四公休）

異國風情住宿

棕櫚島渡假民宿

就開在劍湖山世界旁，車程不過１０分鐘的距離，由一對相識於劍湖山的在地夫妻共同經營，融入異國風情元素於純樸鄉野之中，種植滿園的棕櫚樹，搭建了供住客休憩、打卡的南洋式涼亭，為前來駐足的遊客們營造悠閒而舒適的環境。除了住宿外，民宿佔地廣闊，也可以預約場地舉辦婚禮、生日派對等活動，還能跟超可愛的白色狗狗玩耍唷！

圖/IG@dingesun13 圖/IG@jelly1018 圖/IG@jelly1018

每間房間都有樓中樓，上下各一張雙人床，還有獨立泡澡和沖澡空間，絕對是小家庭、朋友出遊想要合住一間，又想要有點隱私的首選，挑高的空間增加了整體的舒適感，白色的基底佐上木頭色系的小巧思，帶給人一種賓至如歸的氛圍。走出門外，還有浪漫的雙人搖椅，可以一起看星星看月亮～從詩詞歌賦談到人生哲學！

圖/IG@jelly1018 圖/IG@dingesun13

｜民宿地址：雲林縣古坑鄉光昌路1-9號

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