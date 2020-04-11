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台南最新「毛小孩遊樂園」！ 草皮綠地加白色貨櫃屋好好拍 寵物照片超逗趣

珍妮的美食旅遊 咖搭車的3C / 文、圖／大阿姨 珍妮

udn走美食／珍妮的美食旅遊 咖搭車的3C

台南又一間毛小孩 狗狗的新天地！！！

這二天感覺夏天提早報到了，熱夯夯的天氣是不是常常有種想帶家中毛小孩出門溜搭玩水之外，就連自己也能放空…甚至可以放很空的納涼好地方。

巴吉划水打造的就是一個可以給家中毛小孩跑跳戲水還能洗澎澎的寵物泳池樂園。當然，除了狗兒們可以盡情奔跑玩水之外，還有個湖畔(？)可以讓主人盡情放空…愜意的喝杯咖啡享受老闆娘手工製作的甜點蛋糕～最重要的是～還有網美最愛的白色貨櫃屋好好拍壓…

巴吉划水的位置就在善化區僻靜小路上，雖說是僻靜小路～但他的位置其實很好找。google建業路，來到這就可以看見路口設置了巴吉划水的指示招牌。

場內消費 一人低消100元∕毛孩入園跑跑 100元∕毛孩游泳 + 自助洗 依照寵物重量收費計算

巴吉划水的園區，主要集中在中間這個泳池草皮。

場區內的白色貨櫃則是店家的吧檯和座位區。

我們來這天，剛好遇到很多運動好朋友來遛狗…就是我家沒狗，但你要帶狗去玩～我也要去，他也要去，就形成了一種人比夠多的有趣景象！

園區周邊設有安全防護網，另一邊望去則是視野遼闊的湖畔。

讓寵物去自在走跳、戲水悠遊、交朋友、逗逗嘴的空閒，不妨也坐下來喝杯飲品和點心。

雖然是寵物遊樂園～但這裡的咖啡飲品和蛋糕甜食可一點都不馬虎喔！磅蛋糕的鬆綿甜香、蔓越莓果乾麵包，再來上一杯好喝的飲品咖啡～就是一個輕鬆愜意的下午茶時光。

游池一旁設有狗狗澎澎區。

貨櫃屋內則設有淋浴間，方便飼主陪玩可以簡單沖洗，外頭則是狗狗的洗澡自助區(需自備毛巾)。

另一頭是梳化妝的吹毛設備。

除了室外，也有室內座位區 。白色貨櫃屋的簡潔典雅帶點輕工業風～完全就是讓女孩網美們拍照的地方啊！(注意：目前因為疫情，店家暫時取消內用座位和吧檯區喔！)

邊聊邊玩人家的毛小孩，店長巴吉就是他囉～前陣子我們來玩時，還沒有很會招呼客人。

我們負責來玩朋友家的毛孩…

巴吉划水 菜單

每人低消100元可全額折抵(不含寵物餐)，四月開始，店家菜單會再做調整，增加餐食，讓主人也能來店裡用餐。

寵物鮮食是店家為毛小孩設計的菜單，一端上來，立刻讓原本還悶悶不樂的小柴犬都湊上來了。

我們自己雖然沒有養狗，但好天氣，出門走走、踏踏青，看朋友曬狗也不賴！

看人家毛孩的表情有時候實在太逗趣了…到底在糾結什麼？

咖搭車玩的比狗開心…

面照片是自己隨便拍拍～巴吉划水的老闆還會抽空幫來園區玩的毛孩捕抓可愛逗趣的照片，並且放在 巴吉划水寵物泳池 Paddle Dog Café 的粉絲頁。我真的覺得拍得很好耶！每一隻毛孩都有自己可愛逗趣的一面…老闆好會拍喔！(徵求過老闆同意，可取用公開)

夏天到 天氣熱夯夯～不妨帶著家中毛孩出來泡泡水跟其他狗兒逗逗嘴啊！！！順便帶另一半，來拍拍網美照，過個愜意輕鬆下午茶。非營業日還可以預約包場…幫家中毛孩開趴啦！

巴吉划水寵物泳池 Paddle Dog Café

台南市善化區建業路243號

營業時間：一、四、五 下午一點到晚上七點∕六、日 上午十點半到晚上七點

公休日：周二、三 (可預約包場)

詳情 請洽店家粉絲頁

文章來源：珍妮的美食旅遊 咖搭車的3C FB：大阿姨 珍妮的美食旅遊

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毛小孩 貨櫃屋 咖啡 蛋糕 網美

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