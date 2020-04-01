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台南也有忘憂森林！隱世「夢幻湖秘境」仙氣十足 與世隔絕的美景交通超親民

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
台南市內有座「夢幻湖秘境」，風景迷人，隨手拍都是美照。圖／IG@d_y_jinnnng授權
台南市內有座「夢幻湖秘境」，風景迷人，隨手拍都是美照。圖／IG@d_y_jinnnng授權

有時候煩惱多或情緒低迷時，遠離喧囂的大自然美景，總有奇妙的力量能讓人心情變好。台南就有座絕美森林秘境，距離市區不遠，卻有著堪比南投忘憂森林的環境，超適合去放鬆身心、透透氣！

台南最大的木麻黃森林，營造出與世隔絕的風景。圖／部落客懷陞足跡授權
台南最大的木麻黃森林，營造出與世隔絕的風景。圖／部落客懷陞足跡授權

近期部落客懷陞足跡發掘了位於台南安南區的世外桃源「城西夢幻湖」，這處私房景點隱身於鹿耳門溪和曾文溪出海口，靠近市區但人煙稀少，景色極為優美。陸地上種滿超大片的木麻黃森林，面積超過一百公頃，樹林與水域的交融也形成了一幅夢幻生態風景。

圖／部落客懷陞足跡授權
圖／部落客懷陞足跡授權

實際走入防風林，還可發現水道兩旁被叢林包圍，原始森林風光令人目不轉睛，仿佛走入另一個奇幻世界，湖泊風光也清澈漂亮，仙氣十足。

圖／部落客懷陞足跡授權
圖／部落客懷陞足跡授權

圖／部落客懷陞足跡授權
圖／部落客懷陞足跡授權

圖／部落客懷陞足跡授權
圖／部落客懷陞足跡授權

「城西夢幻湖」的交通路線親民，不必翻山越嶺，開車、騎車皆可順利抵達。抵達鹿耳門溪出海口後，沿著標示牌、順著青草崙堤防最西邊前進，即可發現「城西夢幻湖」。大家也能以純白觀景台作為標誌，見到豎立於湖畔邊的觀景台，就代表已抵達目的地啦！

從濱海公路彎進鄉村小路，沿著安清路直走，即可抵達鹿耳門溪出海口。圖／部落客懷陞足跡授權
從濱海公路彎進鄉村小路，沿著安清路直走，即可抵達鹿耳門溪出海口。圖／部落客懷陞足跡授權

順著青草崙堤防不斷往西，即能發現目的地。圖／部落客懷陞足跡授權
順著青草崙堤防不斷往西，即能發現目的地。圖／部落客懷陞足跡授權

如今的觀景台由曾文溪南堤燈塔遺址改造。圖／部落客懷陞足跡授權
如今的觀景台由曾文溪南堤燈塔遺址改造。圖／部落客懷陞足跡授權

登上觀景台後，不僅可以俯瞰湖泊美景，傍晚時分還有機會欣賞著名的曾文溪口夕陽，讓人仙照拍不完！而作為城西濕地風景區，防風林景觀魅力十足，內部也有許多神秘的道路，不僅適合散心，似乎還能探險呢！近期趕快找個時間，去欣賞這處最新曝光的療癒系森林美景吧！

圖／部落客懷陞足跡授權
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城西夢幻湖

地址：台南市安南區青草崙堤防最西邊

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