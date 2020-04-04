超萌Q的臘腸狗雞蛋糕！ 嘉義必吃散步甜食 真捨得吃掉它嗎？

台灣經典點心排行榜絕對少不了「雞蛋糕」，近年來各式各樣的造型蛋糕更是推陳出新，但嘉義有家雞蛋糕店獨具匠心，不僅獲得全台唯一擁有專利的狗狗造型雞蛋糕，近期更研發出嘉義經典美食「火雞肉飯」口味的雞蛋糕，難怪開業五年多，至今仍吸引許多遊客上門。

犬行燒位在嘉義市中山路上，步行至熱鬧的文化路僅5分鐘，是來嘉義必嚐的散步甜食。

創立的動機源自老闆返鄉創業，想開一家與眾不同的雞蛋糕店，便以德式香腸為發想，創作出狗造型的雞蛋糕，希望可愛的狗狗能讓初創業的自己行好運，故命名為「犬行燒」。

目前店內約開發10種口味，每日會提供4-5種不同風味選擇，「德式香腸」、「黑糖麻糬」及「牛奶卡士達」是店內常態提供的3種招牌口味。

自行開發的狗造型模具鐵爐，每一爐只能製作四隻犬行燒，建議假日提前電話預訂，避免現場久候。

犬行燒雞蛋糕的食材都是店家嚴選，希望運用好的食材創造健康的美味。

原料採用法國鐵塔牌無鹽發酵奶油、嘉義綠盈鮮乳、勤億蛋品洗選蛋及日本的寶笠麵粉等。

犬行燒的外觀是臘腸狗造型，可愛呆萌的樣子真讓人捨不得吃掉。

▲三種招牌口味的剖面圖

▲裝犬行燒的袋子是有洞口的紙袋，用途是讓熱氣散出，避免蛋糕體濕潤影響口感。

德式香腸

採用整支長型德式香腸，脆口的香腸完整的被雞蛋糕包覆，口感吃起來扎實，鹹香滋味與微甜蛋香的創意組合，居然出乎意料的合拍。

黑糖麻糬卡士達

軟Q的麻糬加上卡士達醬，雙重口感吃起來更有層次，最棒的是店家特製的卡士達醬甜度適中不會膩口，十分推薦。

牛奶卡士達

除了卡士達醬外，還有加入莫札瑞拉起司，起司的鹹味加上奶油的甜味，鹹甜的美味搭配。

▲全台首創，把嘉義最具特色的火雞肉飯完全呈現在燒菓子裡，可以吃到米粒及雞肉絲。

除了散步隨手美食外，店家也推出伴手禮盒裝，不僅送禮得宜，收禮的人也會很開心。(禮盒僅開放兩種口味搭配：德式香腸/黑糖麻糬)

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【犬行燒。燒果子專賣】

電話：0906-575393

地址：嘉義市東區中山路178號

停車資訊：路邊停車 / 府前停車場(嘉義市政府前)

營業時間：13:00-19:00(周二公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/39gDN8l





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