宵夜場起家！嘉義深夜人氣美食「葉記牛肉館」白天也吃得到

葉記牛肉麵開業10多年，最早從文化路宵夜場起家，每天晚上10點賣到凌晨2點，一開店總是座無虛席、大排長龍，賣完還會提前收攤，是嘉義非常推薦的深夜人氣美食，前些年也在不遠的公明路上駐點開店啦，這份美味不再只有夜貓才能獨享。

位在嘉義公明路上的「葉記牛肉館」，從午餐營業到晚餐，步行至熱鬧的文化路也只要2分鐘，若是想要一嘗葉記牛肉的迷人滋味，就到這兒吧！

三寶麵

有牛肚、牛筋及牛肉，紅燒的湯頭嚐起來十分濃郁，原來裡面添加了新鮮蔬果、中藥及牛大骨熬煮，搭配Q彈的麵條十分對味，但也因為紅燒口味較重，所以旁邊附了一大塊白蘿蔔可以溫潤氣味。

▲這牛筋真的很犯規，吃起來口感軟Q滑嫩，含有豐富的膠質。

▲牛肉塊燉煮的很入味、肉質吃起來超級軟嫩、完全不柴。

▲這裡的牛肚切得比較薄片，但蠻大一片，吃起來很過癮

清燉牛雜麵

湯頭採用甘蔗、洋蔥、牛大骨熬煮，色澤清澈透明，喝起來很清甜，主角牛雜有牛肚、牛腸、牛肉三種部位，口味新鮮，香味繞舌，配上薑絲及白蘿蔔更添風味。

初嚐牛腸，外觀看起來肥厚，外皮吃起來有點像粉腸，但Q度及韌度都比粉腸還好，咬下後也完全不同，可以嚐到油滑的牛油，整體口感十分豐富，還蠻值得一試。

▲帶筋牛肉吃起來軟嫩不牛騷

綜合拼盤 (牛肚、牛肉、牛筋)

三種不同牛肉的部位，味道都滷得很透徹，美食當前，愛吃牛的饕客就別客氣的點吧！

綜合拼盤 (海帶、豆干、花生)

▲佐料區的酸菜及辣椒都是店家自行拌炒，辣度很足夠唷，滷味配上辣椒真是辣口又涮嘴。

▲牛肉湯是採用台灣本產溫體牛，看看這紅潤的顏色，就知道很新鮮！不過限量是殘酷的，有看到記得要來上一碗。

▲別於宵夜場在路邊用餐，公明店提供更棒的內用空間。

▲ 店內還提供免費飲料自行取用

▲太多人吃了回味不已，葉記還推出冷凍宅配包，在家就能輕鬆享受美味。

▲葉記牛肉館 菜單

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【葉記牛肉館】

電話：(05) 225-8295

地址：嘉義市東區公明路380號

停車資訊：路邊停車 / 府前停車場(嘉義市政府前)

營業時間：11:30-20:00

【葉記牛肉麵-宵夜場】

電話：(05)227-4475

地址：嘉義市東區文化路186號

停車資訊：路邊停車

營業時間：22:00-02:00 (賣完提前收攤)





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