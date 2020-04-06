宵夜場起家！嘉義深夜人氣美食「葉記牛肉館」白天也吃得到
葉記牛肉麵開業10多年，最早從文化路宵夜場起家，每天晚上10點賣到凌晨2點，一開店總是座無虛席、大排長龍，賣完還會提前收攤，是嘉義非常推薦的深夜人氣美食，前些年也在不遠的公明路上駐點開店啦，這份美味不再只有夜貓才能獨享。
位在嘉義公明路上的「葉記牛肉館」，從午餐營業到晚餐，步行至熱鬧的文化路也只要2分鐘，若是想要一嘗葉記牛肉的迷人滋味，就到這兒吧！
三寶麵
有牛肚、牛筋及牛肉，紅燒的湯頭嚐起來十分濃郁，原來裡面添加了新鮮蔬果、中藥及牛大骨熬煮，搭配Q彈的麵條十分對味，但也因為紅燒口味較重，所以旁邊附了一大塊白蘿蔔可以溫潤氣味。
清燉牛雜麵
湯頭採用甘蔗、洋蔥、牛大骨熬煮，色澤清澈透明，喝起來很清甜，主角牛雜有牛肚、牛腸、牛肉三種部位，口味新鮮，香味繞舌，配上薑絲及白蘿蔔更添風味。
初嚐牛腸，外觀看起來肥厚，外皮吃起來有點像粉腸，但Q度及韌度都比粉腸還好，咬下後也完全不同，可以嚐到油滑的牛油，整體口感十分豐富，還蠻值得一試。
綜合拼盤 (牛肚、牛肉、牛筋)
三種不同牛肉的部位，味道都滷得很透徹，美食當前，愛吃牛的饕客就別客氣的點吧！
綜合拼盤 (海帶、豆干、花生)
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【葉記牛肉館】
電話：(05) 225-8295
地址：嘉義市東區公明路380號
停車資訊：路邊停車 / 府前停車場(嘉義市政府前)
營業時間：11:30-20:00
【葉記牛肉麵-宵夜場】
電話：(05)227-4475
地址：嘉義市東區文化路186號
停車資訊：路邊停車
營業時間：22:00-02:00 (賣完提前收攤)
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