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台南最大的「東南亞超市」！到Big King東南亞百貨大掃貨，各國商品便宜好買

珍妮的美食旅遊 咖搭車的3C / 文、圖／大阿姨 珍妮

udn走跳旅遊／珍妮的美食旅遊 咖搭車的3C

這間倉庫太誇張～台南最大的東南亞超市既然隱藏在這麼熱鬧的火車站旁！！！你有逛過嗎？你有逛過嗎？你有逛過嗎？我沒有～所以今天珍妮帶你不用飛出國一秒彷若踏進東南亞超市掃貨囉～～～

#進去出來不用隔離14天 #不用搭飛機(笑)

Big King東南亞百貨超市的位置就在北門路上(台南火車站旁不遠處)，門口的二顆大樹幾乎把大大的店面招牌給擋住，是不是有種讓人看不出來這間是啥咪？？？

Big King東南亞百貨超市的店門口其實是跟去東南亞當地超市的感覺很像。

重要的來了～火車站旁很難停車？？ 北門路根本找不不到停車位？？停車費還很貴？？來～超市旁就設有停車場給來店消費的客人專用(爽)

一走進來還真的很像我去過的東南亞當地超市的氛圍，重點是…東南亞泰國、越南、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡的泡麵調味料零食飲料餅乾通通有～還有俄羅斯！！最棒的是超市裡把東南亞各國的商品區分開來，讓你一整排一整排的不會搞混還很好逛。想找印尼去印尼…想逛泰國去泰國…想飛越南去越南？？而且很多泡麵、餅乾零食的價格都在七塊九塊時，這種心情就跟去到當地國家，感覺便宜死了一樣好買啊！

一旁冰箱裡還有東南亞國家的飲品酒款和需要冷藏或冷凍的商品！！

泰國區的零食，咖搭車最喜歡～他很愛泰國辣死人不償命的魷魚片，還有ㄨㄟㄇㄟ的餅乾嘗鮮(還好包裝上都有口味)，但我很愛泰國綠咖哩的調味料…

每一個區域都規劃的很清楚又好逛…畢竟不管是泰文、越南文、馬來文在我眼裡都像蝌蚪般！！而且出國到了當地超市，很多調味料根本看不懂用途，台灣的東南亞超市都貼有中文的品名標示～讓你買的更得心應手。

除了飲食用品之外，超市裡也有東南亞的生活用品和餐具(其中也有部分韓國和台灣的商品，我猜是讓東南亞的外籍人士來採買上增加便利性的)

酒款和各種飲品也是非常多…還有整箱優惠。

好啦～走到底這一區是我的最愛…去過越南後，瘋狂愛上越南泡麵…怎麼每一樣都好好吃啦！有些口味湯頭甚至超越台南越南美食店家。

這個泰國風味泡麵我也拿了很多款…

這間超市裡還設有台灣到印尼的包裹郵寄。

咖搭車結完帳走出來笑著說…怎麼這麼便宜又好買啦！

其實以前我都覺得台灣泡麵好好吃…東南亞泡麵我真的還好…要吃也是買日本韓國…，結果上次去越南一吃…驚為天人(誇張)，從此我開始很愛嚐鮮東南亞國家的泡麵，一包五塊、七塊、九塊或十幾塊，就算難吃也不會心疼～這裡真的太好逛又太好買了啦～還有很多我想嚐鮮的商品零食！

文章來源：珍妮的美食旅遊 咖搭車的3C FB：大阿姨 珍妮的美食旅遊

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