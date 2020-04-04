走進柑仔店秒回到童年！帶你來玩「ㄤ啊飄、打彈珠」，還有抽抽樂和麵茶粉

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什麼叫做讓你一秒回到童年古早味？？記憶中的柑仔店 總是堆滿一瓶瓶一桶桶的糖果餅乾，店上頭掛著琳瑯滿目的抽抽樂和玩具～

記得我小時候很矮，常常指著牆上說我要這個那個，然後我媽若不買給我～立刻坐在地板哭給她看((而且好羨慕柑仔店家的小孩喔))，但也不知道為什麼，跟媽媽去柑仔店都要大人同意才可以買，但大人若不在家，晚餐時間到了，我們就會自動去柑仔店賒帳拿罐頭回家配飯。如果你說小時候的柑仔店跟現在的超商差別在那裏？？我想一個是賣人情味一個是賣服務吧。

德龍柑仔店的位置就在東區監理站對面，記得幾年前，我寫完進興之後，就有鄉民推薦東區就有一間琳瑯滿目的柑仔店。

德龍的外頭就是小時候那種店不大但很深，常常很期待進去可以買好多好多東西。一袋袋的餅乾糖果，吊著吹泡泡氣球和小零嘴。

吊滿滿的各種大小玩具，小汽車、 陀螺、玩具飛鏢、手槍…ㄤ啊飄和彈珠通通有。

店後方才是最精彩的各種大小玩具抽抽樂和糖果餅乾！

一罐罐一瓶瓶的糖果，根本是讓小朋友失心瘋的天堂啊！

有沒有好懷念～～麵茶粉

可樂橡皮糖

甜死人不償命卻好愛的巧克力醬

童年不能沒吃過的哈哈球巧克力，很多人叫它足球巧克力(其實人家本名是哈哈球)

吼喔~有沒有人吃過！！！以前的小孩真的很妙，這一包裡夾著一坨小小咖啡色明明像鼻賽卻莫名讓小孩很愛的塩酸甜。

德龍賣的古早玩具小物或零嘴品項可以說是琳瑯滿目。

而且你記得嗎？？我們的柑仔店賣的玩具都有跟糖果結合(不但可以玩又有糖果吃…建X出奇蛋算什麼))

是不是！可以玩陀螺裡面還裝著七彩糖果巧克力什麼的…根本超強啊！！

這裡的玩具抽抽樂也超多，抽糖果抽綠豆糕抽玩具通通有(但現在只有賣整盒)。

這種紙籤的抽抽樂我也很愛…((上面還有抽台幣的耶，我小時候超愛啊～都被騙假的))

這種弄獅……現在應該是外國人才會買吧。

德龍雜貨店雖然店外頭看似小小間，但賣的其實非常多也很精彩，常常讓人有種一秒回到柑仔店的錯覺～驚喜到會讓人時不時想進來逛逛回味童年。

德龍雜貨店

地址：台南市東區崇德路40號

文章來源：珍妮的美食旅遊 咖搭車的3C FB：大阿姨 珍妮的美食旅遊

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