蛋餅控晚上也能吃！台南超夯「阿杰手工蛋餅」開賣夜間食堂 宵夜就去嫖餅
台南蛋餅控應該對「阿杰手工蛋餅」有所耳聞，作為在地人都熱愛的早午餐店，最近在「海南觀光商圈」開設夜間餐車，讓大家晚上也能吃到美味的蛋餅啦！
「阿杰手工蛋餅」由7年級生的年輕人一起開業，開店至今超過十年，搬家多次，新店更名為「耳可木火」人氣仍不減。憑藉口味多元、大份量的蛋餅，還有可加入各種材料的蔥抓餅、厚片吐司等，吸引不少外縣市遊客慕名而來，每每開店都滿是客人。
這次老闆主打回歸初心，除了白天照常營業的店面，晚上還會帶著創業時期的攤車上街，加碼開賣蛋餅。消息一出，已有許多老饕敲碗詢問實際營業日期，加上今年曾出演公視節目《阮三个》過年特備節目「餐車環島發大財」，作為台南場被PK的對象後，人氣似乎變得更旺，週日試營運首日，立馬吸引了一定的排隊人潮。
「阿杰手工蛋餅」以傳統手法手工製作餅皮，口感走軟Q路線但不油膩，還有超過10種口味任選。除了熱門的「打拋豬蛋餅」，也有部落客試吃後，強推塔香羅勒起司口味，蛋餅控也可以親自嘗鮮，選出自己最愛的口味啦！
對台南人而言，蛋餅不再只局限於早午餐，晚上也有機會嘗到平價但高CP值的古早味啦！不過老闆表示，目前夜間食堂尚未有固定擺攤日或固定地點，因此提醒想要晚上出動尋覓蛋餅的饕客們，近期都還是要以阿杰手工蛋餅官方宣佈的為準囉！
阿杰手工蛋餅
國華街地址：台南市南區國華街一段26號
營業時間：平日早上6:30-12:00；假日07:00-12:30（週一公休）
夜間餐車地址：台南市中西區中正路299號（海安路與中正路轉角）（地點與時間尚未固定）
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