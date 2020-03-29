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最新溜小孩好去處！全台唯一「鵝童樂園」 搭旋轉天鵝、搶拍鵝群曬萌照
兒童節將至，今天為大家介紹1月中才開始試營運、近期最熱門的親子好去處，讓大家有空時不用愁，隨時得以準備出發雲林溜小孩！
「鵝媽媽 鵝童樂園」作為首家以鵝為主題的樂園，最大亮點即是在超大片草皮上設有可愛的旋轉天鵝、天鵝溜滑梯等遊戲設施，再加碼滿滿天鵝裝置藝術的地景，讓大家萌照拍不停！
「鵝媽媽 鵝童樂園」佔地近2000坪，為雲林首座結合親自共感、生活清潔、生機產業三大創意理念的主題樂園。
除了規劃兒童樂園，還有可以近距離餵鵝的生態體驗、愛鵝樂餐廳、假日小農市集及手作DIY教學等，為融合教育、農創及文創主題的複合式遊樂園，喜歡生態教育的家長都可以帶孩子一起參與！
目前仍在試營運期間，免門票即可入園，不過尚未全區開放，未來正式開幕預計酌收雲林人門票100元、非雲林縣民150元，但可全額折抵消費，實際收費時機將以官方為準。不論想要親子旅遊，還是單純喜歡拍照，這裡都蠻適合一家人來同歡，這個連假就趕快衝一波吧！
鵝媽媽 鵝童樂園
地址：雲林縣斗六市嘉東里嘉新路222號（勞工育樂中心）
時間：每日09:00-17:30
電話：05-535 1789
門票：若開放收費，縣民100元、非縣民150元（可全額折抵消費）
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