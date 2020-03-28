部落客帶路吃／搖晃邪惡爆表 台南「丹麥烤布丁」橫掃IG

台南一直以來都是熱門的旅遊勝地，同時也是眾所皆知的美食天堂，每次去台南都要胖個2公斤回來，但其實除了美食之外，台南還有很多必去必拍的熱門景點，ReadyGo幫大家整理了台南的IG超夯打卡點以及最新景點，還在思考下一趟旅程要去哪嗎？就來趟台南之旅吧！

2020-03-27 12:00