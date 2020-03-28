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部落客帶路吃／搖晃邪惡爆表 台南「丹麥烤布丁」橫掃IG
沒辦法盡情又玩又飛的日子，可能讓人有些沮喪，來外帶些邪惡級甜點療癒自己吧！最近在IG發現部落客們都在吃一款超誘人的點心，竟然是「丹麥烤布丁」，丹麥麵包就像小船一樣載著一顆顆手工大布丁，讓布丁控看了快暈倒，恨不得全包了！
這家位於台南的麵包店「日子食作烘焙」，是位於台南安南區一家低調細緻的麵包店，店內最受歡迎的當然是這款色香味俱全的這款「丹麥烤布丁」，純樸造型的手工古早味烤布丁，倒扣在香酥爽脆的丹麥麵包上，相當吸睛。吃過的部落客分享，一上桌就先來一口布丁，純手工布丁口感滑順、滋味濃濃的又不會太過於甜膩，兼具甜點與麵包的特質，下午茶來一份幸福滿分，看那出爐後搖搖晃晃「ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ」的身影，彷彿要甜點控布丁控快快下手，呼喚著「吃我吃我」，真是讓人食指大動，一個不夠嗎？那就再吃一個。
「日子食作烘焙」除了「丹麥烤布丁」外，還有各式甜鹹麵包與季節水果麵包等，都受到不少網友推薦，買過的朋友也貼心建議可先跟店家預定，詳細營業資訊可上店家臉書查詢。
哪裡吃
日子食作烘焙
地址：台南市安南區同安路342號
丹麥烤布丁50
售價僅供參考，如有更動以店家現場公告為準
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