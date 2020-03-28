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彩色樹海太療癒！全台最美「桃花心木隧道」 嘉義壯觀美景季節限定

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／網友楊文華授權
圖／網友楊文華授權

恰逢換季期間，嘉義市著名的桃花心木綠地長廊，近期被不同顏色渲染。就有攝影玩家透過空拍視角，攝下繽紛的樹海美景，壯觀的場景讓人忍不住自豪稱其為「全台最美桃花心木步道」。

圖／網友楊文華授權
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嘉義市世賢路段種植約千棵桃花心木，俯視可看見橘色、金黃與翠綠的樹葉，深淺不一的色調更造就了大片彩色樹海。整排滿滿的樹木，搭配漸漸落下的樹葉，絕美風景堪比韓劇景色。

桃花心木為嘉義玉山國中的校園特色。圖／網友楊文華授權
桃花心木為嘉義玉山國中的校園特色。圖／網友楊文華授權

圖／網友楊文華授權
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實際走入步道，金黃色的落葉散落滿地，隨風飄逸時浪漫指數更為爆表。而桃花心木大道還設有自行車道，平日還能出外運動、透透氣。若樹木未受近日大雨影響，大家近期仍可近距離欣賞如同秋天的夢幻景色，綠色風光則別有一番風味。趁這幾天，大家趕快把握時機出遊散散步吧！

圖／網友楊文華授權
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桃花心木步道

地址：嘉義市世賢路二段、三段（可導航玉山國中）

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