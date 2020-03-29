擋不住探險魂！ 駛入袖珍版台灣亞馬遜水道　盡情呼吸清新空氣

小舟緩緩行進綠色隧道間，是很具人氣的體驗之旅。

【圖／文：行遍天下】

台灣的邊境已進入半鎖國狀態，世界各國也是如此，但，充滿探險魂的你怎甘願一直待在室內不出門呢？台灣的疫情尚在控制中，週末假日不要窩在家裡，到戶外呼吸清新空氣吧！

這是一處隱秘在台南城市的角落，也是唯一一處幾乎不用靠什麼動力，舟順著水流，便可緩緩滑入一片脆綠盎然的綠色隧道中。隸屬台江國家公園的四草綠色隧道被稱為袖珍版的台灣亞馬遜河，更已經是國際級溼地之一。過去曾是全台最集中的欖李純林，短短200公尺的水道間，紅樹林樹種的海茄苳、欖李、紅海欖穿差生長，與水流共構成了綠色隧道，紅樹林種類數量更居全國之冠。

遊覽四草紅樹林間，有機會看到招潮蟹。

除植物之外，動物生態也是一大重點，招潮蟹、彈塗魚、豐富鳥類蟲鳴，在小舟慢慢水行之間，被紅樹林包圍的世界裡像是與外界隔絕了，讓人能在裏頭靜靜地聆聽自然的聲音。

綠色隧道由四草大眾廟負責營運。





景點介紹

四草綠色隧道

地點：台南市安南區大眾路360號

電話：06-2841610

網址：www.4grass.com

售票：夏季8:30 ~ 17:00（清明假期後至白露）、冬季8:00 ~ 16:30（白露後至清明假期）

船班：每日固定航班10:00、14:30（假日為08:30分至16:30

票價：紅樹林隧道全票200元、國小學生優惠票100元





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