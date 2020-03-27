南洋櫻盛開！烏山頭水庫飄起粉色櫻花雨，走在香榭大道浪漫度爆表
這波絕美的南洋櫻花浪漫度爆表，非常適合情侶一同出遊欣賞，目前烏山頭水庫門票正在做優惠，是賞花的最佳時機，目前至花期結束只剩半個月，無論是想前來賞花的情侶或家庭出遊的民眾，都得好好把握這黃金花期，否則錯了過就得再等明年春天囉。
而此次大放異彩的烏山頭水庫南洋櫻得追溯1930年日治時期水庫剛完工時，日本政府特地自熱帶美洲地區引進，並由嘉南大圳之父八田與一所栽種，距今已長達88年的歷史，如今只剩20顆南洋櫻還在盛放，而每當3月花季一到烏山頭水庫便會落下粉色櫻花雨，舊送水口、露營區、親水公園旁都有栽種南洋櫻，但仍屬香榭大道花況最吸睛。
烏山頭水庫南洋櫻綻放已成為遊客每年必訪風景之一，漫天飛舞的粉色花雨隨風灑落在步道上，猶如替大地披上了粉紅色的地毯，走在香榭大道還能享受粉紅花瓣散落的浪漫氛圍，更是情侶最愛的拍照景點，而現今烏山頭水庫的票價非常優惠，從原本的200元降至60元，優惠將持續維持至3/29，想來一睹南洋櫻的美景，此刻便是最划算的時刻，而原本親水遊憩設施預計4月開放後，但因目前新冠肺炎疫情嚴峻，為了配合政府防疫，親水遊憩設施可能延到5月之後再開放。
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