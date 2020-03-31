滿滿台灣味！雲林「日式質感豆花店」藏身虎尾鬧區 成功擄獲在地人的心

八重間豆花店位在熱門觀光景點虎尾合同廳舍旁，是家冷熱甜品店，不僅是不少觀光客的午茶點心，更是在地人的茶餘飯後小點，悠悠午後來上一碗甜湯，在糖水的滋潤下，享受幸福的甜蜜時光。

店名「八重間」源自日本姓氏八重檻，是老闆日本友人的姓氏，因偏愛日式文化，所以將店名給日本化啦，但店內賣的甜品可是扎扎實實的台灣味。

這裡供應豆花、豆漿、刨冰、檸檬愛玉、燒仙草、紅豆湯圓等各式甜品，選擇非常多元，更特別的是別於傳統豆花店，八重間提供五種豆花湯底：傳統、黑糖、豆漿、鮮奶、黑糖鮮奶，能依自己喜好選擇。

店內更是全季節提供十多種配料，有花生、紅豆、綠豆、大豆、白木耳、仙草、愛玉、布丁、芋頭、薏仁、粉粿、粉條、粉圓、小湯圓、番薯、芋圓等，滿足各種螞蟻人的喜好。

豆漿

這裡的豆漿香醇爽口，沒有豆渣殘留，也沒有豆腥味，可自行選擇無糖或其他甜度，非常推薦給愛喝豆漿的朋友。

傳統手工豆花｜傳統湯底 <可挑選三種配料，加料加價5元>

古早味糖水加上超級綿密的豆花就是絕配，先挖一口純豆花，感受細緻的滑嫩感，再搭配香綿的花生、紮實的芋圓和Q彈的粉粿、粉圓，真是讓人停不下口。

養生黑豆花｜豆漿湯底 <可挑選三種配料>

這裡的黑豆花是有機黑豆製作，較傳統豆花健康且營養，滑順的黑豆花搭配香醇的白豆漿，大口嚐下，嘴中的豆香味揮之不去，搭配店家每日新鮮現煮的紅豆及綠豆，粒粒飽滿分明，每一口都是幸福的滋味呀！還有手工製作的雞蛋布丁，口感細緻甜蜜，超療癒的味道彷彿回到童年。

傳統刨冰 <可任選四種配料>

古早味製冰機刨出的剉冰淋上糖水，懷舊的古早滋味加上豐富配料，一口冰一口料，透心涼的消暑首選。

紅豆小湯圓

冬季來碗熱騰騰的紅豆湯圓，是件平凡又幸福的小事，熬得軟嫩綿密的紅豆配上小湯圓，不只暖胃也暖心，從宅男變身暖男就靠這一碗甜蜜的溫度啦！

原來八重間豆花好吃的秘訣是選用加拿大進口認證的非基因改造有機黃豆，經一日的浸泡，再使用高純度的RO水洗淨，每一顆黃豆都經細細照料把關。

型男老闆說好的水質才能製出好品質的豆漿，所以黃豆放進磨豆機時，會全程加入RO逆滲透淨水磨成豆漿，杜絕生水及肉毒桿菌，讓每一口豆漿都純淨安心。

磨製後的豆漿會再經過一次濾布的過濾，濾渣完全的豆漿才能製出綿密又柔順的豆花。

提供內用座位區，環境空間乾淨舒適，不用外帶就能即時享受美味

八重間豆花店 菜單

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【八重間豆花店】

電話：(05)636-4606

地址：雲林縣虎尾鎮仁愛路92號

停車資訊：路邊停車 或 公安路停車場(雲林布袋戲館後方)

營業時間：10:30-22:00

粉絲專頁：https://bit.ly/2UiAc4i





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