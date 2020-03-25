超大片紅色系花海！雲林四湖「孤挺花園」滿開炸裂 還有長頸鹿陪你賞花

除了高人氣的櫻花、風鈴木、紫藤花，每個月都有季節專屬的花海各自綻放，而3月份就有代表鄉野的「孤挺花」浪漫盛開！放眼望去，艷紅的花朵搭配零星的粉嫩白點，絕對是一年一度的限定美景！

圖／IG@molly888666授權 圖／IG@molly888666授權

這處鮮為人知的孤挺花私房景點，位於雲林四湖參天宮附近的「四湖長春園藝孤挺花園」。園內種滿近百種孤挺花，火紅、淡粉、粉白相間等花蕊鋪成紅色系花海，整齊劃分的種植空間，也提供了一條花控得以一起入鏡的道路。

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有趣的是，周邊設有可愛的動物裝置藝術，花海中央還放了一隻長頸鹿擺設，看起來仿佛在守候花圃，也像在陪大家一起賞花，簡直太萌啦！

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這片獨家秘境為私人園地，園主每年努力栽培後，花季期間都會大方開放免費參觀。不過由於他平日需要上班，只會開放六日，所以喜歡賞花的民眾，千萬別錯過每個週末的黃金賞花期，當然也要記得一起愛護環境啦！

四湖長春園藝孤挺花園

地點：雲林縣四湖鄉四湖村保安路87號

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