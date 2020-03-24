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牽絲的吐司盒子太狂！台中最夯早午餐「吐司男」插旗台南 開幕免費送雞塊
每每被台中勤美「吐司男晨食專賣」網美級的餐點洗版嗎？台南的早餐控可以用力站出來啦！這家超人氣早餐吐司盒子，2月才插旗台北，最近也在台南開設了首家分店，這下幾乎全台都可以一起嘗鮮打卡囉！
「吐司男晨食專賣」販售的韓風早午餐，憑藉高CP值及藍白簡約的時尚造型，獲得爆炸性人氣。每款特色口味也都備受喜愛，像是會加入生蛋黃、神似台版Egg Drop的「很牛私房」，或是吃得到歐姆蛋的「肉蛋雙飛」等都是IG打卡常客。其中邪惡派的「龐貝起司火山」只要69元，就能吃到滿滿的起司，拉開的牽絲效果超過癮！
每份吐司盒子內，都裝著真材實料的浮誇份量，除了讓人飽足感穩穩的，招牌的厚土司皆會加入奶油、放在鐵板煎烤，鬆軟的口感讓人得以回味奶香，難怪每家分店生意都極好！
若想來個更豐富的體驗，可以選擇加價升級A套餐，紅茶、奶茶和濃湯三選一；或是加價40元的B套餐，熱狗、雞塊或QQ條擇一、加碼飲料（紅茶、奶茶、美式和濃湯）四選一。
而為了歡慶開幕，即日起截至3/29為止，到台南永華店單筆消費升級任一套餐，即會贈送一張價值40元的「男子炸雞塊」兌換券，下次去就能吃到免費雞塊啦！熱愛嘗鮮美食的大家，趕快去朝聖一波吧！
吐司男晨食專賣店 台南永華店
地址：台南市南區永華路一段27-6號
時間：平日06:30-13:30；假日07:00-14:00
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