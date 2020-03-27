台南嚴選2020必打卡懶人包！ 除了美食、夯點 還有「台版小荷蘭」

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首圖：IG/ @taki788778

台南一直以來都是熱門的旅遊勝地，同時也是眾所皆知的美食天堂，每次去台南都要胖個2公斤回來，但其實除了美食之外，台南還有很多必去必拍的熱門景點，ReadyGo幫大家整理了台南的IG超夯打卡點以及最新景點，還在思考下一趟旅程要去哪嗎？就來趟台南之旅吧！

#復古風必去

永成戲院

日治時期為碾米廠倉庫的永成戲院曾是鹽水最具規模的戲院，經過整修仍保留了戲院當時檜木長座椅及老電影放映機等文物，是台灣僅存的全木造戲院，更被文化部公告登錄為歷史建築，成了藝文中心，配合節慶、月津港燈節等活動辦展演。

圖/IG@_gio_0308 圖/IG@lantocu

地址｜台南市鹽水區過港路21號

旭峰號

旭峯號屋齡80餘年，是由龐姓屋主的父親一手建造，龐姓夫妻原是在此經營五金行生意，一路從年輕經營到老年退休。退休後的龐姓夫妻將老屋租給兩個女生，也就是「僾果鮮」的老闆，專賣無毒蔬果及簡單的輕食。他們將老屋的外貌、招牌完整保留，唯獨在室內空間進行了微幅的改造，造就了旭峰號現在的新風貌。

圖/IG@fifi911911

地址｜台南市中西區中山路79巷6號

桑原商店

斑駁的鐵皮搭配深色的木頭建材充滿著日式復古懷舊風，第一眼看到完全不覺得他是個賣甜點的店，桑原商店只賣霜淇淋和日式炸甜甜圈，而且霜淇淋每天的口味都不一樣，每次造訪內心總是既期待又害怕，但即便遇到不喜歡的口味，下次又多了一個回訪的動力。

圖/IG@a_____ton

地址｜台南市光華街122號

營業時間｜11:00-18:00

#台南必打卡

小瑞士天井

八田與一在興建嘉南大圳時，擔心烏山頭水庫的水源不足，故而另闢了一條長約 4 公里的引水道，曾文溪水導引至西口，注入水庫。西口高低落差大，加上大量的水流注入洞口，形成了壯闊的「天井旋渦」奇觀。

圖/IG@yiiiiiii_hui

地址｜台南市東山區南勢里南勢庄66號

魔法森林景觀咖啡小餐館

又多一個透明玻璃的天空步道了！魔法森林景觀咖啡小餐館位於小山上，是2019年新開的景觀餐廳，居高臨下的地理位置處處無一不是美景，特別是這是一間與樹共生的餐廳，中間環繞著一棵大樹，四周採用玻璃落地窗，可以欣賞環繞四周的美麗山景。走上天空步道207度的是也令人心曠神怡，而天空步道的盡頭是一個象徵愛情的敲鐘，和另一伴一起將鎖頭鎖在網格上，鎖住你們被祝福的感情，不過天空步道需要事先預約哦！

圖/IG@__chi114 圖/IG@jessica0204_ca

地址｜台南市玉井區層林里1-8號

營業時間｜週三至週日 10:30-17:00 (週一、二休館)

電話｜(06) 5746032

預約方式｜電話預約或FB粉專私訊

七股遊客中心

七股遊客中心位於七股鹽山附近，雖然並未開放但卻成了IG上熱門的打卡點，蔚藍的天空配上純白色的水泥建築，每個角落都好拍！不規則的幾何造型充滿著設計感，大樓梯上縱橫交錯的線條，讓階梯成為了藝術品，ㄑ字形的樓梯也是熱門的拍照場景，簡單俐落的設計讓七股遊客中心在沿海空曠地區顯得特別亮眼。

圖/IG@olandodllas 圖/IG@hanyun0824

地址｜台南市七股區鹽埕里(近七股鹽山)

大魚的祝福

「大魚的祝福」可以說是安平的新地標，長23公尺、寬10公尺、高8公尺，鯨魚造型上半部以3714支不銹鋼管焊接而稱，沒有用到一根螺絲，保有線條的純粹；鯨魚內部則以634支不銹鋼管焊接構成，並鑲嵌448片彩色釉燒玻璃，形成一個象徵台灣的島嶼圖形，從不同的角度看，大鯨魚彷彿就像一艘船承載著滿滿的遊客，準備啟程。

圖/IG@tang_1108 圖/IG@bb211019

「大魚的祝福」鯨魚的嘴巴朝向著安平出海口，走上二樓進入魚肚內，可以遠眺安平出海口的海景，日落時分的安平夕陽，將天空染色一點橘黃色，除此之外，夜晚的景色更是迷人，點了燈的大鯨魚，在燈光的投射下成為了最耀眼的那艘船，航向另一片光明。

圖/IG@weizhongbao 圖/IG@weizhongbao

地址│臺南市安平區港濱歷史公園(安億橋邊安億路旁)

台南貨櫃公園

2019年才開幕由40個大型貨櫃組成的「台南貨櫃公園」，座落在台南永大夜市旁邊，占地640坪，結合多樣設施及複合式商店。園區內以親子為主軸，除了包含繩索冒險、卡丁車、樹屋、轉轉溜滑梯、貨櫃滑草坡、彩虹攀岩場及立體迷宮等多樣設施外，也有體驗活動像是烘焙教室、DIY教室、肚皮舞、瑜珈等，很適合大人和小孩一起來玩，更是各位網帥網美們必朝聖的景點。夜晚的台南貨櫃公園，依舊引人注目，如果不想在艷陽高照時暢遊園區，可以選擇傍晚時入園，拍出的照片也別有一番風味。

圖/台南貨櫃公園 圖/IG@yihan26 圖/IG@rebornmax

地址｜台南市永康區大同街705號

園區營業時間｜11：30-21：30

設施開放時間｜11：30-13：00 / 14：00-18：00 / 19：00-21：00

費用｜全票150元、優惠票120元(台南市民、學生)

3至12歲與65歲以上長者，以及身心障礙者可享門票100元，3歲以下免費入場

#園區系列

德元埤荷蘭村

珊瑚狀的埤塘、靜謐的水道、匍匐展開的綠地，其中最引人注麼的還是那代表荷蘭的風車及放大版的荷蘭民族工藝品「木鞋」，大約每年10月-12月還會舉辦德元埤荷蘭村風車節，德元埤荷蘭村將荷蘭歐式建築的風格和柳營樸實的鄉村田園風景融合在一起，打造一個荷蘭式的生態休閒園區，佔地十分廣大並設有露營區可上網預約，和家人或三五好友在這邊渡過一個悠閒的假期，美的不只是身邊的風景，還有心情。

圖/IG@taki788778 圖/IG@f_love_c 圖/IG@babe_nini

地址｜臺南市柳營區神農里新厝100號

老塘湖藝術村

一百多間的古厝材料，重新打造了老塘湖藝術村，是一座古城舊村混搭、頹廢是這裡的風格，來到老塘湖藝術村，彷彿走入時光隧道，穿越至古早的年代。別人都在體驗和服、韓裝，這裡可是能體驗中國文化的傳統美-中國古裝。身著古裝，穿梭在懷舊的小鄉村裡，尋古忘憂，探索老地方的老味道。想要遠離都市的喧鬧，老塘湖藝術村可是很棒的地方。

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地址｜台南市學甲區美豐49之26號

營業時間｜08：00-18：00

門票｜一般民眾80元/人

山上花園水道博物館

台南水道博物館是一座古蹟歷史建築，台南水道的水源取自曾文溪，供應整個臺南市居民的民生用水，後來因烏山頭水庫、曾文水庫陸續完成而功成身退，2019年結合花園地景才開放讓人參觀，園區佔地寬敞，分為博物館區及淨水池區，讓遊客了解日治時期台南市民生用水的來源與處理流程，很適合假日出遊來走走。

圖/IG@wei.8475 圖/IG@iamshiuannn 圖/IG@as790907

地址｜臺南市山上區山上里山上16號

營業時間｜21:30-17:30 週二公休

票價｜全票100元/人、半票50元/人

1661台灣船園區

位於林默娘公園旁的「1661臺灣船園區」，以戶外博物館的概念重新修復及整合周邊景觀環境，於今年2/28正式開放參觀。「1661臺灣船園區」從2005年開始製作臺灣船，一直到2019年才完成，歷時15年打造1：1比例的鄭成功仿古船「台灣成功號」，也是國內首艘自建仿古木造帆船。

圖/IG@misameng_ 圖/IG@misameng_

台灣船長30公尺、船寬7.6公尺、主桅高28公尺、重約150 公噸。「龍骨」是一顆樹齡800年、直徑2.8公尺，長十幾公尺的櫸木原木中取出。船身主結構以南洋櫸木、台灣產相思木、柳安木、柚木等不同的木材，依各材料的屬性，依傳統工法建造為不同的船身部位。(取自官網) 走入時間倉，彷彿進入時光隧道，乘坐著時光機穿越回歷史，登入百年前的「台灣成功號」，抬頭一看頭上的穹頂小徑，別有洞天，有種特殊的空間感。船上也有不少的文字解說，更放上了安平地區的演變圖，非常適合帶小朋友來參觀，站在船尾還能遠眺安平港的美景，不只把歷史課本搬到了現實中，還上了一堂地理課呢！

圖/IG@misameng_ 圖/1661台灣船園區官網

一進園區就十分引人注目的白色貨櫃艙是伴手禮販賣店，裡面有許多文創商品及模型船，同時也是網美必拍的打卡景點。整個園區其實沒有很大，但非常具有歷史意義，也是個看夕陽的好地方，建議大家可以在傍晚時分前來，不但能拍出白天威風的台灣船樣貌，也能欣賞黃昏美景。

地址｜台南市安平區安億路139號

電話｜06-2959728

營業時間｜週二至週五10：00~18：00、週六日及假日10：00~20：30 (週一公休，每逢國定假日照常開放)

門票｜全票50元、半票25元(學生、年滿六十五歲)

免費：臺南市民(前三個月)、六歲以下、七十歲以上、身心障礙者等

台南不只是歷史上的重要古都，更擁有多項古蹟建築，如今更結合過去、現在、未來，發展出傳統藝術、穿越歷史、具現代工業風的新景點。

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