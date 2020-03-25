日出、雲海、小火車全都有！「阿里山交通、景點」一篇搞定超方便

阿里山一直都是國人放假踏青的熱門去處，整個阿里山國家風景區內大大小小的景點多達100個以上，是國內非常重要的觀光資產。除了三大奇景日出、夕陽和雲海之外，無光害的夜空能看到滿天星斗，春夏秋冬分別還能欣賞櫻花、螢火蟲、楓葉和梅花，一年四季都適合出遊！一起來看看阿里山有哪些不能錯過的景點、美食以及推薦的行程路線吧！

阿里山怎麼去

自行開車

國道三號297-中埔出口下交流道→沿阿里山公路（台18線）→遇嘉130鄉道後駛入→嘉130鄉道走到底左轉，繼續行駛阿里山公路（台18線）即可抵達

大眾運輸

從各縣市可搭乘國光客運、高鐵或台鐵抵達嘉義，再轉乘以下車班前往阿里山：

➢台灣好行

於嘉義高鐵站2號出口搭乘阿里山-A線或阿里山線-A線（經奮起湖）

於嘉義火車站搭乘阿里山-B線或阿里山線-B線（經奮起湖）

詳細時刻及票價表請見 官網

➢嘉義縣公車

從火車站出發

於嘉義火車站搭乘7322嘉義⇌阿里山路線，於阿里山站下車（部分班車繞行奮起湖）

於嘉義火車站搭乘7302嘉義⇌奮起湖路線，於奮起湖站下車

從高鐵站出發

於嘉義高鐵站搭乘7329高鐵嘉義站⇌阿里山路線，於阿里山站下車

詳細時刻及票價表請見 官網

➢阿里山林業鐵路（阿里山小火車）

阿里山小火車。 圖／WikiPedia

阿里山鐵路在日治時期是為了方便運送木材而興建，一路以「之」字型登山，現今部分路線轉為觀光形式營運，是臺灣第一個國家級重要文化景觀。遊客可以搭乘小火車上山，或是在山上點對點移動。目前阿里山小火車營運的路線共有以下四條：

本線：嘉義火車站─十字路站

祝山線：阿里山車站─祝山車站

神木線：阿里山車站─神木車站

沼平線：阿里山車站─沼平車站

詳細時刻及票價表請見 官網

阿里山景點─阿里山國家森林遊樂區

阿里山日出。 圖／Wikimedia

阿里山神木遺跡。 圖／Flickr

阿里山國家森林遊樂區被譽為「阿里山山脈上的一枚翡翠」，神木、雲海、日出與櫻花都可以在遊樂區內欣賞到。阿里山小火車支線也在遊樂區內運行，沼平線可以通往祝山觀日步道欣賞雲海，沿著步道往上走即可抵達阿里山最著名的日出觀賞點：祝山觀日平台、小笠原山觀景台，也可以搭乘祝山線直抵祝山車站；許多旅客則會搭乘神木線，於神木車站下車後，在巨木群棧道散步，觀賞高聳的神木和神木遺跡。

交通：沿阿里山公路（台18線）前往阿里山鄉→阿里山火車站轉乘小火車

阿里山景點─隙頂雲海 x 二延平山步道

隙頂雲海。 圖／Flickr

二延平山步道。 圖／阿里山國家風景區管理處

隙頂是阿里山觀賞雲海最有名的景點，在這裡可以欣賞到翻騰的雲海，超級壯觀，更貼心的是，在隙頂二延平山步道的山頂設有監視器，在阿里山國家風景區管理處的網站就可以即時查看有沒有雲海，不會白跑一趟。除了壯麗的景色之外，二延平山步道本身也是一條令人心曠神怡的散步路線，環境清幽、空氣非常清新。

交通：沿阿里山公路（台18線）前往番路鄉

阿里山景點─達娜伊谷

達娜伊谷。 圖／阿里山國家風景區管理處

達娜伊谷是鄒族人的聖地，鄒語「Dannayiku」是「忘憂谷」的意思，在這裡能看到充滿鄒族風情的建築和生活模式。過去達娜伊谷溪經常有外地人來毒魚、電魚，嚴重破壞生態，也影響鄒族人的安全，在鄉長的推動下，村民紛紛貢獻私人漁場，組成「溪流保育協會」，因此成為全國第一處以社區力量保育成功的生態公園，溪中俗稱苦花的「鯝魚」大量繁殖生長，充滿生命力。遊客可以在這裡體驗溯溪，沿繩索渡河到對岸。

交通：國道3號中埔出口→台18線→嘉129→山美產業道路經新山美大橋即可抵達

營業時間：8:00-17:00

票價：

全票：100元

7-15歲、65歲以上：80元

身心障礙者及陪同者1人50元

阿里山景點─奮起湖風景區

奮起湖老街。 圖／阿里山國家風景區管理處

奮起湖四方竹林。 圖／阿里山國家風景區管理處

奮起湖坐落於海拔1405公尺高處，是阿里山鐵道的中繼點，也是台灣海拔最高的老街，因「狀似畚箕的低窪地區」而得名，並非真的有一座湖在這裡。奮起湖以鐵路便當、木屐、鐵道車站和古樸建築等人文風情為一大特色，有「南臺灣九份」的美名，除此之外，也不能錯過奮起湖的四方竹林、春天的櫻花和夏夜的螢火蟲！

交通：

國道3號中埔交流道下→18省道→奮起湖車站

嘉義火車站→阿里山森林火車→奮起湖車站

阿里山景點─太平雲梯

太平雲梯。 圖／阿里山國家風景區管理處

太平雲梯長度281公尺、海拔約1000公尺，是全台最長、海拔最高的景觀吊橋，從梅山鄉橫跨三原彩虹瀑布通往龜山，能觀賞夕陽、晚霞、雲海等自然景觀，也可將梅山36彎美景盡收眼底，天氣好時俯瞰嘉南平原風光，甚至還可以遠眺台灣海峽！走在吊橋上搖搖晃晃，尤其雲霧繚繞時更是刺激，不過太平雲梯其實相當安全，是可耐7級強震和16級強風的喔！

小編小提醒：登梯需要上網購票，想試試的民眾記得先到官網預約喔～

交通：

國道3號→162甲縣道往梅山鄉

於梅山公車站搭乘太平線公車前往

營業時間：

平日9:00-16:30（週三不營運）

假日9:00-17:30

票價：

全票：100元

學生、搭乘太平線公車民眾：80元

7-12歲、65歲以上：50元

嘉義縣民：30元

阿里山景點─塔塔加

塔塔加。 圖／IG, winds61631

塔塔加位於玉山國家公園內，離阿里山各景點不算遠，若從中部走新中橫往返阿里山也會經過，很多人會選擇在這裡稍作停留。塔塔加是新中橫公路的最高點，遊客中心海拔標高2610公尺，景色壯麗可想而知，在塔塔加停車場就可以眺望連綿的阿里山山脈，沿步道爬上麟趾山視野更是開闊。順帶一提，再往上走一些的塔塔加鞍部，就是玉山主峰的登山口喔！

交通：國道3號名間出口→台3線→台16線→台21線（新中橫）終點

阿里山美食─石桌羊肉店

石桌羊肉店。 圖／阿里山國家風景區管理處

石桌羊肉店可不是因為店裡有張石桌，而是它位於阿里山公路63K的石桌街上，是當地著名的美食地標，據說當地的公家機關或業者也都會選在這裡招待賓客！大鍋羊肉湯裡的羊肉鮮嫩無腥味，搭配現點現做的各項料理如炒豌豆、苦茶油雞，簡單的美味令人食指大動。店面座位不多，假日往往會客滿，建議避開用餐時段前往喔！

地址：嘉義縣竹崎鄉中和村石棹21之39號

營業時間：10:30-20:00

阿里山美食─游芭絲鄒宴餐廳

游芭絲鄒宴餐廳。 圖／IG, celina.ic

游芭絲鄒宴餐廳是一間鄒族風味餐廳，位在二延平步道通往達娜伊谷的山美產業道路上，餐廳於今年1月重新裝修完成後繼續營業，戶外座位景色遼闊，可以眺望山谷。富有原住民特色的原木煙燻烤肉是店裡的招牌，大大的烤網上放了許多豬肉、香腸和竹筒飯，美食飄香。酒足飯飽後還可以再來一碗野生山愛玉，清爽可口！

地址：嘉義縣阿里山鄉1鄰1-8號

營業時間：11:00-19:30（週四公休）

阿里山美食─古厝食堂

古厝食堂。 圖／阿里山國家風景區管理處

古厝食堂阿里山太平社區的巷弄裡，需要稍微注意一下指示才能找到。餐廳的三合院空間古色古香，充滿懷舊氛圍，餐點由高齡86歲的阿嬤親自掌廚，對於料理阿嬤有不假他人之手的堅持。除了單點式以外，餐廳還有以桌計算的無菜單料理，有炒米粉、苦茶油雞、控肉、菜圃蛋等各式各樣的古早味美食，阿嬤還會不時來問味道可不可以、夠不夠吃，一邊端上飯菜招待，真的是有一種餓叫阿嬤覺得你餓XD來到阿里山不妨來古厝食堂品嘗一桌家鄉料理喔！

地址：嘉義縣梅山鄉太平村6鄰大坪54號

營業時間：11:00-17:00（週二、三、四不營業）

阿里山行程推薦

兩天一夜

第一天：太平雲梯登梯→奮起湖老街→巨木群棧道、神木遺跡

第二天：阿里山小火車→祝山觀日平台日出→二延平山、隙頂雲海

三天兩夜

第一天：太平雲梯登梯→古厝食堂→奮起湖老街、四方竹林→石桌羊肉店

第二天：二延平山、隙頂雲海→游芭絲鄒宴餐廳→達娜伊谷→往阿里山森林遊樂區

第三天：阿里山小火車→祝山觀日平台日出→巨木群棧道、神木遺跡→塔塔加

看完以上這些阿里山景點和美食，是不是開始想出去走走了呢？在阿里山住個一兩晚就能去到好多景點，小編都幫你把行程排好了，週末就到山上呼吸新鮮空氣吧！

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