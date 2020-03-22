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美得太犯規！嘉義「九重葛秘境」整排繽紛炸裂 還能漫步小葉欖仁大道

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／網友楊文華授權
圖／網友楊文華授權

前兩週嘉義仁義潭粉白漸層的九重葛花墻才掀起打卡熱潮，近期又有攝影玩家眼尖發現了另一處「九重葛秘境」，五顏六色的花瀑再搭配嫩綠的小葉欖仁大道，超適合大家狂拍一波！

圖／網友吳文彬授權
圖／網友吳文彬授權

這個景點位於嘉義民雄鄉的「國家廣播文物館」外，交通及地點親民，適合各地花控前來賞花。近期正逢九重葛花期，繽紛的花海延綿整條小葉欖仁大道，形成期間限定獨特的美景。

圖／網友黃威雄
圖／網友黃威雄

小葉欖仁過了落葉的金黃時期後，蛻變成大片綠色仍不失療癒感，與不同顏色的九重葛對立並排，反而更能突顯彼此的艷麗。

滿開的九重葛十分鮮艷，作為背景勢必更加襯托人物。圖／網友黃威雄
滿開的九重葛十分鮮艷，作為背景勢必更加襯托人物。圖／網友黃威雄

賞完花後若時間充裕，也可考慮參訪「國家廣播文物館」。除了週一休館，週二至週五上午09:00-11:00、下午13:30-16:00皆開放參觀，週末假日則需要事先預約。今天就趕快安排日子，到這裡賞賞花、散散步，來趟愜意的嘉義一日遊吧！

圖／網友楊文華授權
圖／網友楊文華授權

圖／網友吳文彬授權
圖／網友吳文彬授權

國家廣播文物館 九重葛花墻+小葉欖仁大道

地址：嘉義縣民雄鄉寮頂村民權路74號

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