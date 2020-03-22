台南最夯流浪美食開店了！「糯夫米糕」首家實體店4月開幕　突擊試營運人潮仍爆發

台南人快衝！幾年前穿梭大街小巷，在當地爆紅成為高人氣排隊美食的「糯夫米糕」，即將開設專屬的首間實體店囉！這次大家不用追著年輕老闆的鐵馬趴趴走，也可以吃到這款傳承阿嬤手藝的古早味！

圖／IG@tainan.food_jane授權

「糯夫米糕」為在地人知名的流浪美食，不論快閃或營業時都火速秒殺，找得到地點卻不一定吃得到。曾有不少老饕們慕名而來，正好輪到自己時卻聽到「今天只賣到他」、「抱歉賣完了」，完全激起想要攻下米糕的慾望！

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實體店鋪原先預計四月正式開幕，但為了熟悉設備使用情況及流程，現階段已悄悄試營運，每日不定時依情況少量試賣，售完即打烊。不少粉絲都等不及、期待得知開賣時間，但一人經營的老闆表示，待完全準備就緒才會公告確切日期，想吃的人就先再耐心等候一陣吧！

「糯夫米糕」近年開放網購宅配，這次首度開設實體店鋪，讓粉絲們興奮不已。圖／IG@nuofuliou

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目前現場提供經典的麻油雞米糕、豬軟骨米糕，試營運期間每日只提供一種，但店面新增了羹湯可以搭配。而根據部落客吃貨貞的愛食記了解，「筒仔米糕炸物」待正式開賣後才會販售，饕客們又有新味道可以準備吃爆啦！

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不過提醒想前去碰運氣、搶先嘗鮮的人，平日只有四個位置，假日才會開放樓上座位。由於店鋪仍在整理規劃期間，尚未提供外帶，因此建議需要外帶的人，自行攜帶碗容器前往哦！

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曾經位置不固定的街頭生意，這次終於安定於府城「下太子開基昆沙宮」附近，在廟宇旁品嘗傳統小吃，氛圍別具風味，看來四月啟賣後又會形成全新的排隊風景了！

糯夫米糕

地址：台南市中西區府前路一段359巷24號‬

試營運期間：13:30-售完為止（預計四月正式開幕）

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