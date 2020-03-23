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不能錯過的樸素小店！嘉義「人情味咖啡館」 經典手沖咖啡留住在地人的味蕾

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

融合度咖啡位在嘉義老店恩典方塊酥旁，平凡的裝潢，讓人不留神就會錯過，多虧那特別迷人的咖啡香、舞動舌尖的口感，留住嘉義在地人的味蕾。

在嘉義深耕十多年，老闆夫婦從喜歡咖啡到成為咖啡職人，秉持新鮮現泡、創新精神及環保概念，從嚴選豆子到自家烘焙皆一手包辦，一點一滴築起這個充滿溫度的咖啡館。

走入店內，有種老咖啡館的味道，充滿了歲月刻劃的痕跡，在這兒喝咖啡的大多都是老客人，這裡不只融合各地的咖啡、還將一群陌生人交融在一塊，家常的閒聊、暖心的問候，好似朋友般的親近，都在這不大卻溫暖的空間感受的到。

這兒的手沖咖啡選項特別多，每支豆子都獨一無二，產地不同、水的比例、溫度及時間控制等，都會影響咖啡的韻味，選擇性障礙的你，不妨直接找老闆，道出你喜歡的風味，即便是不太懂咖啡的客人，也可以由專業職人為你推薦。

老闆手沖咖啡認真專注的神情，一圈圈的細心旋轉，彷彿將職人靈魂連同熱流注入咖啡內。

融合度咖啡菜單，提供手沖咖啡、輕食、手工蛋糕、義式咖啡、現泡鮮茶、花式鮮奶茶、沁涼冰沙。
融合度咖啡菜單，提供手沖咖啡、輕食、手工蛋糕、義式咖啡、現泡鮮茶、花式鮮奶茶、沁涼冰沙。

哥倫比亞塔皮亞斯峽谷/日曬

帶有梅果的香氣及風味，以蔓越莓為主，帶有點紅葡萄的酒酵氣味，尾韻則有點蜂蜜的香甜，適合不喜酸的客人。

最特別值得一提的是，融合度的咖啡可以「一杯兩喝」，端上桌時會有一杯熱咖啡、一杯冰咖啡，讓你試試在不同溫度下，咖啡會有什麼不同的表現(老闆建議先喝冷再品熱)。

極品拿鐵

不喜歡喝手沖咖啡的人，這裡也有義式咖啡，有拿鐵、卡布奇諾、美式等。

冰滴咖啡

用迷你威士忌瓶裝著的冰滴咖啡，精巧的讓人還沒品嘗就深深被吸引。

融合度的冰滴咖啡經過八小時費時的萃取，再經過二至三天的熟成，讓咖啡帶著點發酵的酒香，隱隱透出甘醇的大人味，這份美好，要親自體驗。

除了品咖啡，這裡還有老闆娘自製的手工甜點，每日依照心情限量供應，唯一不變的是甜點絕不加香精、色素、食品添加劑及防腐劑。

當日享用的是法式巧克力、手工餅乾、蔓越莓乳酪及靜岡抹茶乳酪，每樣甜點都能感受到店家的用心及堅持，最令人驚豔的是巧克力及乳酪蛋糕的濃郁感，這罪惡感在嘴巴久久揮之不去。

若是沒有偷得半日閒的福氣，也可以外帶咖啡，不論是喜愛精品手沖咖啡或者義式咖啡，融合度都能滿足你的咖啡癮。

嗜飲哪支豆子，也可以直接購買，老闆會幫忙磨豆，讓你在家也能品味單品咖啡的魅力
嗜飲哪支豆子，也可以直接購買，老闆會幫忙磨豆，讓你在家也能品味單品咖啡的魅力

另有簡單方便的濾泡式掛耳包，讓你在家也可喝到如濾滴沖泡咖啡的新鮮，現在也推出禮盒組，送人自用兩相宜。
另有簡單方便的濾泡式掛耳包，讓你在家也可喝到如濾滴沖泡咖啡的新鮮，現在也推出禮盒組，送人自用兩相宜。

台灣旅行趣特約店家優惠─融合度咖啡：咖啡茶飲外帶享5元折抵，掛耳包禮盒(10入裝)優惠300元

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【融合度咖啡】

地址：嘉義市東區中山路223號

電話：(05)224-5033

營業時間：08:00-18:30 (周日公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/38IEEPf

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咖啡 甜點 拿鐵

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