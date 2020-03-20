台南超壯觀「錫葉藤花海」！紫色花海瀑布讓人醉心狂搶拍

三月初春「春暖花盛開」，各地掀起了一波追花之旅，從近期的櫻花、洋紅風鈴木、黃金風鈴木到今天要介紹名氣不輸給紫藤花的錫葉藤，都在春天奮力綻放，這片紫藤花花海牆位於台南玉井，是由「雙秀園園藝餐廳」一手精心栽培而成，除了餐廳外圍有滿滿錫葉藤花供免費拍攝，餐廳內更佈置了一條浪漫指數報表的紫花隧道，地點一被曝光，馬上吸引了不少攝影愛好者與部落客爭先搶拍。

▲圖片來源：IG @himikochen

而園內除了滿滿的錫葉藤花，老闆還栽種了許多其他花種，如九重葛、長壽花、金盞花與黃金樹牡丹等各色花種，讓民眾不僅能一邊用餐，還能享受身在一片彩虹花海浪漫氛圍，不僅如此，店家更佛心的開放讓民眾能免費入園參觀拍攝，看完已經忍不住手癢想拍這滿滿的繽紛花海了嗎？那就趕緊把握春天花朵盛開的時刻，前來拍照賞花吧。

▲圖片來源：IG @himikochen

最後提醒大家，園內的花卉都是餐廳業主精心栽種，店家佛心免費供遊客入內參觀，希望參觀的民眾不要隨意丟棄垃圾，更不要隨意攀折園內花卉，將美好的景觀留給下一位參觀的遊客喔！

▲圖片來源：IG @irislin30

▲圖片來源：IG @irislin30

雙秀園園藝餐廳

地址：台南市玉井區20-3 號





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