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從天而降的紫色花瀑？嘉義瑞里3處「紫藤花秘境」盛放 跟著賞花點激發網美魂
三月份的紫色旋風來襲！嘉義梅山鄉瑞里村為種植紫藤的名勝地，沿著166縣道擁有超過20處賞花景點，近期當地紫藤花已漸漸綻放，花期預計至4月初，今天就來為大家精選，適合立馬衝一波打卡的紫藤美景！
瑞里源興宮
配合已經悄悄開跑的「2020瑞里紫藤花季」，嘉義縣文觀局特別在瑞里源興宮廣場前，設置了3公尺高的「拈花舞茶」裝置藝術。騰空的杯子流淌出紫色浪漫花瀑，加上壯觀的山色背景，躍升為獨特的網美打卡景點！晚上亮燈後，又是另一番風味。
王鼎茶園民宿
另個賞藤秘境在「王鼎茶園民宿」，門口的圍墻種滿紫藤，開花後垂落的紫藤行程絕美花墻，由下往上單拍就已十分壯觀！
地址：嘉義縣梅山鄉瑞里村97號
瑞里茶壺民宿
「瑞里茶壺民宿」靠近王鼎茶園，儘管沒有一大片紫藤花景，但是交錯盛開、懸附在支架上的紫藤，也形成了值得一拍的迷幻美景。
地址：嘉義縣梅山鄉瑞里村102號
綠色隧道休息站
綠色隧道為梅山鄉優美的竹林健行步道，而鄰近瑞里國小的「綠色隧道休息站」，屬於23個紫藤熱點中最早開花的景點之一。週末到步道呼吸新鮮空氣，下來嘗一口周邊販售的甜品，欣賞條條紫色花苞攀附在棚架的場景，夢幻的一天就這麼簡單！
地址：嘉義縣梅山鄉幼葉林瑞里村
瑞里紫藤花季截至4/12，當地也舉辦了一系列活動，大家可以準備好，把握時間到山區賞花、品茶、拍美照囉！
延伸閱讀：
．全台最大紫色花海來襲！淡水「紫藤咖啡園」最新花期快筆記，在"一萬坪紫藤瀑布"當花仙子
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