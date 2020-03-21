蓋千坪別墅只賣牛肉湯！ 最難等的台南阿裕牛肉二店 保證肉片涮不停

【圖／文：行遍天下】

堪稱台南最威溫體牛肉湯的阿裕牛肉，在仁德區本店不遠處，歷經兩年施工，開幕了「千坪別墅」二店。即使已經席開近40桌、佔據2層樓，一樣不能預約、一樣要排隊，在剛剛開幕的週六前來，一等就是要2小時，但是吃過的人都說，「很甘願、下次要再來！」

這次我很幸運在剛剛開幕沒多久就趕搭牛肉湯熱潮，快一起加入饕客的行列，開箱去！

台南最威溫體牛肉店終於開二店，但還是一位難求啊！

車行到台南仁德線道附近沒什麼人，但卻突然在崑崙宮這一帶出現了大批停車潮，往裡面看去，這一棟彷彿是富豪住宅的別墅，就是新開幕的阿裕牛肉二店。誇張的是，裡面專屬停車場已經車停滿滿。別墅氣勢的門口，彷彿公園一樣，設置了雕塑藝術家廖述乾作品，嬉鬧的小孩與牛，讓人感覺很親切。

再往內走，就會遇見滿滿等待人潮，但阿裕牛肉特別把前庭留給等待的客人，設置貼心的大長桌、長椅、甚至小孩子喜歡的盪鞦韆、連廁所也蓋成能多人使用的戶外公共廁所。

開幕的眾多祝賀花籃都還在，客人可以在這個地方等待。

小朋友最愛的盪鞦韆，一旁還有洗手間，等待區豪華彷彿一座公園。

假日10:30開始營業，記者上午11點抵達，預約順序已經寫到第3頁，現場工作人員精準的說：「留下電話，我會打給你且會等你來，約2小時應該可以吃到。」留下電話的記者安心地離開，開車在仁德地區晃晃走走溜搭，2個小時後，果然有著06開頭的電話打來，「可以吃牛肉啦！」

開心終於進了店內，一入口是提供火鍋加料的自助區，拿菜籃隨拿隨結帳，機制很簡單。往裡頭去，開放式切肉料理區，一字排開2-3個師傅不斷揮舞手中刀，料理台上乾乾淨淨的，讓人很有專業與安心感。

開放式的切肉料理台乾乾淨淨，可以清楚看見刀功了得的師傅正在切肉。

一樓大多是小桌，2-6人座位區，如果人數多，則會被安排到2樓的大圓桌區。而老夫子畫家王澤吃過阿裕後驚艷得畫下好吃的畫作，也被複製到了一樓牆上。往裡頭進去，則有日本畫家用日語寫畫下的對吃過後喜愛不已的畫作。

多年前老夫子作者王澤餽贈老闆的手稿，也被大輸出放到了牆上。

1樓最裡頭，牆上一大幅日本作家畫的阿裕牛肉畫作也很引人想細看。

終於，重點牛肉鍋登場，阿裕牛肉之所以這麼有名，來自於老闆對牛肉的精準熟悉度與店內提供的溫體牛部位可以供應到10種以上部位；牛肉鍋湯底以牛筋牛骨與10多種蔬果加上秘方比例熬出，清爽不膩又能突顯牛肉清涮後的滋味。因為此次只有2人同行，硬是點了3盤牛肉，在阿裕，只需要說要幾盤，老闆就自己配上不同部位，完全不用客人「操心」。

只要吩咐要點幾盤，上什麼肉，老闆會自行搭配！每盤都是不同部位，是阿裕最強特色。

肉盤上桌，立馬把牛肉盤樹直拿起，體驗最有名的「因為新鮮溫體牛、所以黏性十足不會掉落」的快感。鮮豔肉色跟油花分布讓人口水都要流下來，立刻夾入沸騰鍋中，數3秒，馬上起鍋，鮮紅肉色初初變成粉紅色，是最美味的時間。搭配一點點勾起的湯汁咬下，牛肉竟然嫩中帶有一點點的脆勁，咬兩口後轉變成甜味，油潤與肉香恰到好處，忍不住繼續想再秒涮下一片！

老饕都說，肉一上桌聊天、其他菜都得先停止，立刻先涮肉才是王道。

直到牛肉片涮盡、湯也喝得飽足後，才像從牛肉的世界中回到地表，搭配店內提供的台南名飲仙女紅茶漱漱口，超級滿意之餘真的可以了解，甘願等上2小時真的非常值得啊！

飽餐一頓後，餐後搭配仙女紅茶，才是道地台南人吃法。





店家介紹

阿裕牛肉涮涮鍋-牛肉湯崑崙店

地址：台南市仁德區崑崙路733-1號

電話：06-2795500

營業：平日11:00～14:00、17:00～21:00，假日10:30～14:00、17:00～21:00

公休：週一晚上至週二中午休

粉專：阿裕牛肉涮涮鍋-牛肉湯

備註：無預約，請至現場登記等候。只收現金，每人低消300元。目前假日約等待2-3小時、平日約1-2小時





行遍天下 ►影旅行

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」