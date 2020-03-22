府中老街彎曲小巷裡鑽阿鑽　濃濃文學味的日式老宅咖啡映入眼簾

【圖／文：行遍天下】

遵照當地人指示，先找到府中街與開山路交叉口。

在台南老城區彎彎曲曲深美的巷弄裡，尋巷子找到了一間擁有濃濃文學味的老宅咖啡，名字的由來是老闆喜愛的英國樂團JAPAN專輯Tin Drum。推開爬滿藤蔓的木門，裡頭是一座優雅的日式庭院。

往府中老街不熱鬧的方向，朝火鍋名店「竹屋」前進。

竟然在路邊花圃發現了指引牌！！！往人家房子的屁股走進去就對了。

樹影隨風擺晃，深長的日式木造建築，店主用自己收藏多年的大正、昭和時期老燈、老家俱，創造出絕美的空間。或坐或臥在充滿香氣的榻榻米上，享用本季菜單新推出的義式香料雞腿排，佐一杯香甜橙酒拿鐵。慵懶的樂音悠悠迴盪，在這裡體會到了台南人生活的悠閒與適意。

日式木造建築裡有主人收藏的大正、昭和等年代的古物。

庭園盆景與石頭皆營造簡約禪風。

品嚐義式香料雞腿排佐香甜橙酒拿鐵。(未成年請勿飲酒)





景點介紹

錫鼓Tin Drum

地址：台南市中西區開山路35巷39弄5號

電話：06-221-8958

時間：10:00∼18:00(週二休)

價位：義式香料雞腿280元、橙酒拿鐵160元





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