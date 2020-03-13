360度山景！嘉義雪白之地「寒溪呢」 沐浴大自然的櫻花秘境

說到臺灣，讓人流連忘返的美景真的不勝枚舉，不同的季節迎來不同景色，山景更是夢幻多彩，然而現在正值春季，是櫻花盛開的季節，處處皆有粉色浪漫來襲，但這一處除了粉色櫻花外，更有讓人難以忘懷的白色浪漫─「福爾摩沙白櫻」盛開，宛如在春天看見山上雪景之美，這裡就是「寒溪呢」！

▲圖/IG@3more_hi4

「寒溪呢森林人文叡地」不僅是具有台灣原生種白櫻之地，在白櫻齊放的春天，給人高雅的絕世風姿，散發出純真寧靜的美感，緋寒櫻、富士櫻、八重櫻、吉野櫻等數種獨特的櫻花在園區華麗地盛開，為春天譜出一曲白粉璀燦的櫻花樂曲。

▲圖/IG@153_mom

除了夢幻的櫻花步道外，可不能錯過園區內最神聖的傳說之境─盟山1166，毫無遮蔽物360度環繞著雄偉山景，主峰由玉山入西山、鹿林山、阿里山、祝山再峰起海拔2663高的主峰，鄒族人尊稱的聖山─「聖塔山」。

▲圖/IG@linyiming2019

在盟山中可眺望聖塔山祈福外，還可遠跳最自然的山溪美景，讓來到此處遊玩的人頓時遠離塵囂，陶醉在其中。

▲圖/IG@3more_hi4

寒溪呢裡面亦有設置各種不同的景點，如八卦四象兩儀陣、太極亭、祈禱詞、桂花林、台灣杉與竹林的森林浴2處、黃桂楓和青楓與楓香小徑3處等，也有咖啡餐廳，讓民眾沐浴完自然美景後，可以愜意享受芳香順喉的高山茶和香醇厚實的高山咖啡，聆聽自然樂曲，好好放鬆身心。

▲圖/IG@3more_hi4

說到這邊，小編都想放下手上繁忙的工作去感受這神秘的美麗之境了，若想更了解「寒溪呢森林人文叡地」園區可以至官網或粉專查詢唷！

寒溪呢森林人文叡地

地點：嘉義縣梅山鄉太和村社後坪2附11號

營業時間：08：00－17：00（全年無休）

交通資訊－建議路線：

◎北部出發 國道3號高速公路→竹山交流道 或 南雲交流道→往竹山→桶頭→草嶺→大里網→社後坪→寒溪呢

◎南部出發 國道3號高速公路→古坑交流道→大埔→ 桶頭→ 草嶺 → 大里網→社後坪→寒溪呢

入園收費標準(價格如有變動請以現場公告為準)

門票、停車費 均不可抵消費：停 車 $ 50

一般票 ： $ 220 ( 國中學生~65歲)

優待票： $ 200 ( 20人以上之團體。 國小學生之兒童。 年滿65歲者(需出示證件)。 擁有殘障手冊。)

免費入園： 國小學生以下之兒童。 社後坪居民(需憑身分證)

★☆日前福爾摩沙白櫻花已謝，但園區依然有很多自然美景可以一覽唷。





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